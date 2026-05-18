難関大学対策講座を無料提供。総合型選抜のルークス志塾が受験生を応援！

Loohcs株式会社

Loohcs志塾の一部関東校舎と名古屋・千種校、仙台校は、難関大学の対策講座を無料実施します。本プログラムは、学校などではあまり手に入らない難関大学の特徴などをお伝えするプログラムです。

志望校のこと、本当に理解できていますか？

総合型選抜の出願は、早い大学では9月から始まります。

つまり今、 “大学でやりたい研究に関する活動を増やす”ことに加え、

「その大学に合わせて、自分の経験や志望理由をどう伝えるか」を考えることが重要になる時期です。

しかし近年、総合型選抜は大きく変化しています。ただ大学でやりたいことや活動実績を並べるだけでは合格できません（例えば、留学に１年間行っていた、全国大会出場、団体に所属して活動していた、だけでは受かりません）。

特に早慶上智をはじめとした難関大学では、

大学ごと、学部ごとの特徴

評価される人物像

研究・社会課題への視点

志望理由書の“深さ”

まで見られています。

ベテラン講師が、対策を徹底解説

今回の講義では、長年関東・東海地方で指導をしてきたベテラン講師が担当します。

学校や他塾ではあまり手に入らない、最新の受験事情や大学情報をお伝えします。

ぜひこの機会に、志望校の対策法などを知ってください！

担当講師

大城 翔平（おおしろしょうへい）

ルークス志塾 仙台・名古屋・柏・沖縄エリア管轄

沖縄県出身。東京学芸大学大学院修了。

柏・名古屋校舎の校舎長を歴任し、早慶上、MARCH、関関同立をはじめ、多数の難関大学へ合格実績や指導実績を持つ。前職では一般入試の受験アドバイザーを務め、総合型選抜と一般入試の両面から戦略設計ができる数少ない講師。

こんな人におすすめ

総合型選抜を考えている受験生や保護者様

志望理由書がこれでいいのか悩んでいる人

自分の活動をどう大学に結びつければいいかわからない

「大学研究」が足りているか不安

他の受験生との差別化をしたい

講座内容

大学別・難関大学攻略法

なぜ同じ活動でも「受かる人」と「落ちる人」がいるのか

大学ごとに異なる評価ポイント

学部研究で見るべきポイント

志望理由書でありがちな失敗

「やりたいこと」を“研究”に変える方法

など

扱う大学例

慶應義塾大学

上智大学

MARCHなど

※内容は変更になる場合があります。

開催概要

日程

記載している時間よりも終了時間が延びる場合もございます（ただし、途中で抜けてもらっても構いません）

慶應SFC、法学部 対策講座イベント

5/30（土）19:30~21:00

6/6（土）14:30~16:00

6/13（土）16:30~18:00

6/17（水）20:00~21:30

6/20（土）16:30~18:00

上智大学

6/2（火）20:00~21:00

6/9（火）20:00~21:00

6/16（火）20:00~21:00

MARCH、関関同立 対策講座イベント

6/1（月）20:00~21:00

6/6（土）20:00~21:00

6/13（土）15:00~16:00

6/20（土）15:00~16:00

参加費

無料で参加可能です

開催形式

オンラインで開催します

お申し込みはこちら

お申し込みは、こちらのHPより

https://loohcs-shijuku.com/campaign/p156579/