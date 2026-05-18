トヨタ自動車九州株式会社が設備保全クラウド「M2X」を導入

株式会社M2X

株式会社M2X（本社：東京都中央区、代表取締役：岡部晋太郎）（以下「当社」）は、当社が提供する次世代設備保全クラウド「M2X」を、トヨタ自動車九州株式会社様が導入したことをお知らせします。

概要

現場にとけ込む設備保全クラウド「M2X」は、設備保全業務を一気通貫で効率化するクラウドシステムです。日々の点検記録・故障対応・部品管理をスマートフォン・タブレットで完結でき、蓄積されたデータを稼働率向上や停止原因分析に活用することで、保全レベルの継続的な改善を支援します。

トヨタ自動車九州株式会社様では、設備保全業務のデジタル化および業務効率化を目的に、M2Xを導入いたしました。

M2Xではこれからも、「メンテナンスの価値を再定義する」というミッションを実現するために、組織一丸となって取り組んでいきます。

トヨタ自動車九州株式会社について

会社名：トヨタ自動車九州株式会社

事業内容：自動車およびその部品の製造

本社：福岡県宮若市

創立：1991年2月

https://www.toyota-kyushu.com/

M2Xについて

会社名：株式会社M2X（エム・ツー・エックス）

事業内容：設備保全クラウドシステムの開発・提供

本社：東京都中央区

代表取締役：岡部 晋太郎

サービスサイト：https://m2xsoftware.com(https://m2xsoftware.com/)