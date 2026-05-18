株式会社日本旅行主催長野県 飯綱町 ふるさと住民登録制度モデル事業採択自治体視察

飯綱町

株式会社日本旅行主催により、長野県飯綱町にて「ふるさと住民登録制度モデル事業採択自治体」の視察を実施します。当日は、飯綱町の特産品であるリンゴの栽培農家での担い手活動からインセンティブ付与までの、ふるさと住民登録のプレミアム登録者と同等の流れを実体験できます。また、飯綱町における取り組み事例や、担い手受け入れ事業者との意見交換等も予定しております。

本視察は、ふるさと住民応援コンソーシアムの会員である株式会社日本旅行が、同コンソーシアムでの活動をきっかけに飯綱町と連携し、実施するものです。

「ふるさと住民応援コンソーシアム」とは、「ふるさと住民登録制度」の普及と、それを通じた「関係人口」の創出・拡大を目的として設立された任意団体です。総務省などが推進する「関係人口」の取り組みを加速させるため、自治体・企業・団体が横断的に連携するプラットフォームとしての役割を担っています。飯綱町は本コンソーシアムの会員と積極的に活動を展開しています。

■対象者：全国の自治体ご担当者様、団体・企業様

■募集人員：３０名（先着順）∕最少催行人員１名

■参加費用：おひとり様 11,000円（税込）

※旅行代金に含まれる内容

バス料金（長野駅～飯綱町往復）、昼食代、リンゴジュース蛇口体験代、添乗員経費

■申込方法：

下記フォームに、必要事項を入力し申込ください。

※旅行条件書、行程詳細等はフォームに掲載しておりますので、ご参照ください。

【お問い合わせ先】

申込フォーム :https://va.apollon.nta.co.jp/iizuna_shisatsu26/飯綱町移住定住支援サイト :https://www.town.iizuna.nagano.jp/ijuportal/

飯綱町企画課 地域活性化推進室

TEL：026-253-2512（平日 8:30～17:15）

e-mail：chikatsu@town.iizuna.nagano.jp