【半袖Tシャツ2枚1,500円?!】amood、「LAINI」単独セール開催

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ファッションプラットフォーム「amood」が、人気ブランド「LAINI（ライニ）」の 単独企画セールを、2026年5月18日（月）から5月24日（日）までの7日間にわたって 開催します。半袖Tシャツ2枚を1,500円未満で手に入れられる破格のセット商品を はじめ、全商品20%OFF（最大2,000円割引）クーポンも提供され、お得な夏ショッ ピングをお楽しみいただけます。

■ イベント概要

・期間：2026年5月18日（月）～5月24日（日）

・対象：amoodアプリ利用者全員

・主な特典：

全商品20%OFFクーポン（最大2,000円割引）

最大商品割引率57%

・URL：（イベントページへ(https://www.amood.jp/external?from=campaign_home&uri=https%3A%2F%2Fevent.pastelco.jp%2Fevent%2F20729)）

■ 詳細内容

今回の「LAINI（ライニ）」単独セールの最大の魅力は、圧倒的なコストパフォーマンス です。LAINIのオリジナル夏の半袖Tシャツ全5種を対象に、1枚購入で追加1枚を最低 540円からまとめ買いできるセット購入特典をご用意しています。商品によって追加購入 価格は異なりますが、特典適用時に半袖Tシャツ2枚を1,500円未満でお求めいただける ラインアップもあり、お得な夏ショッピングの機会として注目を集めています。

今回の単独セールには、半袖Tシャツをはじめ、日焼け対策アイテム・ボトムス・バッグ など、夏コーデに欠かせないカテゴリーのベストアイテムが一堂に揃っています。全 カテゴリーのアイテムに20%OFFクーポン（最大2,000円割引）が適用されるため、 まとめて購入するほどよりお得なショッピングをお楽しみいただけます。

本格的な夏シーズンを前に夏アイテムをまとめて揃えたい方にとって、今回のLAINI 単独セールは絶好のチャンスです。5月24日（日）までの期間限定開催となっております ので、ぜひお見逃しなく。

■ 注目アイテム（一部ご紹介）

レイヤード一半袖T

https://www.amood.jp/products/20717748

ボタン半袖T

https://www.amood.jp/products/20861627

スリムフィット半袖T

https://www.amood.jp/products/20281127

ゆったりフィット半袖T

https://www.amood.jp/products/20304577

■ 会社概要

amoodは、韓国No.1ファッションショッピングモールアプリ「ABLY（エイブリー）」 が運営するグローバルファッションプラットフォームです。センスあふれるファッション ブランドを厳選し、日本の消費者の皆さまにご紹介しています。