MA Firsthand 26SS新作発売。シグネチャーの刺繍TEEから新作グラフィックTまで全7型ラインナップ

株式会社デイトナ・インターナショナル

株式会社デイトナ・インターナショナルが運営する、サステナブル・ファッションとアートをテーマに掲げるコンセプトブランド「Firsthand（ファーストハンド）」のユニセックスアパレルライン〈MA Firsthand（マ ファーストハンド）〉より、「26 Spring & Summer」コレクションが登場。

今季は、毎シーズン人気のシグネチャー刺繍TEEをはじめ、新作グラフィックTなど全7型をラインナップしました。

2026年5月18日(月)より、Firsthand公式オンラインストア「Daytona Park（デイトナパーク）」にてWEBコンテンツを公開いたします。

■URL : https://www.daytona-park.com/feature/1081878?utm_source=pressrelease&utm_medium=Referral&utm_campaign=518_MA&utm_content=PRESSRELEASE(https://www.daytona-park.com/feature/1081878?utm_source=pressrelease&utm_medium=Referral&utm_campaign=518_MA&utm_content=PRESSRELEASE)

■ アイテム紹介

「Good things have a sense of distance. ＝いいモノには距離感が必要」をコンセプトに、ユニセックスカシミヤブランド「BODHI」のデザイナー・水谷 倫(みずたに さとし)氏を監修に迎えるMA Firsthand。「25 Spring & Summer」コレクションは、ユニセックス3型、ウィメンズ4型の計7型展開です。

〈ユニセックス〉

MA ベーシック ロゴ 刺繍ショートスリーブ TEE \5,500MA ベーシック ロゴ 刺繍ショートスリーブ TEEピンボーダー \5,500MA SENSE プリント ショートスリーブロゴ Tシャツ \5,500BASIC LOGO SHORTS \6,996

〈ウィメンズ〉

CONCEPT LOGO PRINT TEE \5,500PIN BORDER FRENCH SLEEVE \4,994BASIC LOGO FRENCH \4,994

◆ 【MA Firsthand / マ ファーストハンド】について

2021年にローンチ。毎シーズン人気を博しているユニセックスアパレルライン。

「Good things have a sense of distance. ＝いいモノには距離感が必要」をコンセプトに、ユニセックスカシミヤブランド「BODHI」のデザイナー・水谷 倫(みずたに さとし)氏を監修に迎えるMA Firsthand。キーフレーズである「Good things have a sense of distance. 」は、新しいものと古いもの、伝統と最先端、男性と女性など世の中に対比される物事のなかで、お互いの良さを認め合うちょうどいい距離＝「間」を知るというコンセプトを表現。

◆ Firsthand (ファーストハンド)について

株式会社デイトナ・インターナショナルが展開するFirsthandは、ファッション、サステナブル、アートをテーマに、デザイン性やクオリティー、モノ作りなど、クリエイティブを重視したサステナブルなコンセプトブランドです。 ここでしか出会えないブランドやアイテム、ここでしかできない実体験、新しくスタイリッシュなカルチャーとファッションを発信しています。



OFFICIAL WEB SITE：https://www.daytona-park.com/shop/firsthand.html

Instagram アカウント：https://www.Instagram.com/firsthand__official/

取り扱いブランド : Firsthand (ファーストハンド) / CFCL (シーエフシーエル) /GANNI (ガニー) / the garment (ザ ガーメント) / VIVIANO (ヴィヴィアーノ) / BASICS (ベイシックス) / BASERANGE (ベースレンジ) etc …