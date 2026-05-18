株式会社river、新取締役に岩田圭弘氏が就任

株式会社river

官民連携支援を展開する株式会社river（本社：東京都品川区、代表取締役：小坪拓也、以下「river」）は、経営体制の強化と事業拡大を目的に、岩田圭弘氏が、5月1日付で取締役に就任したことをお知らせいたします。

就任の目的

riverは、「官民連携をすべての地域の当たり前に」というミッションのもと、企業版ふるさと納税のプラットフォームサービス「キフゲート」を提供するなど、官民連携事業を展開しています。

今回、岩田圭弘氏を新たに取締役として迎えます。岩田氏が提唱する「数値化」と「仕組み化」の知見を、経営基盤の強化に活かしたいと考えております。

新取締役 岩田圭弘 コメント

新しく取締役に就任する岩田圭弘氏

このたび、株式会社riverの外部取締役に就任いたしました。

地域や社会の未来に真摯に向き合い、挑戦を続けるriverの皆さまとご一緒できることを、大変光栄に感じております。

Exgrowth株式会社ではこれまで、営業組織づくりやKPIマネジメントを通じて、多くの企業の成長支援に携わってまいりました。

今後はその経験を活かしながら、river社のさらなる成長と価値創出に貢献してまいります。

外部取締役という立場だからこそ、客観性と実行力の両面から、経営に価値を届けられる存在でありたいと思っています。

引き続き、よろしくお願いいたします。

プロフィール

慶應義塾大学経済学部卒業後、株式会社キーエンスに入社。3期連続で全国1位の営業成績を収め、本社にて営業戦略・新商品立ち上げを経験。その後、三菱UFJリサーチ&コンサルティングにて戦略コンサルタントとして従事。2020年にスタートアップを共同創業し、COOとして組織を400名規模まで拡大、T2D3を超える成長を牽引。2025年にExgrowth株式会社を創業、代表取締役に就任（現職）。

▼著書

『数値化の魔力』『仕組化がすべて』『1年目の戦略』『ひたすらKPI』

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▼出演動画（YouTube）

https://www.youtube.com/hashtag/exgrowth?app=desktop(https://www.youtube.com/hashtag/exgrowth?app=desktop)

■会社概要株式会社riverロゴマーク

【社名】 株式会社river

【代表取締役】 小坪拓也

【所在地】 東京都品川区上大崎三丁目2番1号

目黒センタービル8階

【設立】 2025年1月

【事業内容】国策と連動した地域課題解決事業の総合アドバイザリー、自治体マッチング支援