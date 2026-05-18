鍼灸×トレーニング×ピラティスを融合した新施設「GPR」長野県上田市に2026年5月18日グランドオープン

株式会社野村屋ホールディングス

野村屋グループのノム・ハイブリッド株式会社（所在地：長野県上田市、代表取締役：伊藤 拓巳）は、治療院併設ピラティス・トレーニング施設「GPR｜General Preventive Restoration」を、2026年5月18日（月）にグランドオープンいたしました。

当施設は、「ベッドサイドからパフォーマンスアップまで」をコンセプトに、痛みや不調へのアプローチだけでなく、その先にある“より良い身体づくり”までをサポートする施設です。ジュニア世代からシニア世代、一般の方からスポーツ競技者まで、幅広い方を対象に、完全予約制・マンツーマンでサービスを提供します。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=WTExS_jCXi0 ]

「GPR｜General Preventive Restoration」に込めた想い

施設名である「GPR」は、以下3つの言葉から構成されています。

General（ジェネラル）

身体の一部分だけでなく、全身・全人的に捉えること

Preventive（プリベンティブ）

不調や怪我が起こる前段階から予防していくこと

Restoration（リストレーション）

回復・修復だけでなく、今よりさらに良い状態を目指すこと

治療だけでも、運動だけでも届かない領域があります。痛みの改善だけで終わるのではなく、その後の日常生活やスポーツ、パフォーマンス向上までを一貫して支えられる環境をつくりたい。そうした想いから、GPRを立ち上げました。

治療と運動を同時に受けられる、一体型の治療院併設ピラティス・トレーニング施設

GPRの特徴は、治療ブースとトレーニングブースを併設し、鍼灸・トレーニング・ピラティスを一体的に提供している点です。施設内には治療ブースを2室設置し、完全予約制・マンツーマンで、一人ひとりの身体状態や目的に合わせたセッションを実施します。

治療メニューでは、鍼灸治療を基盤に、立体動態波・超音波治療・筋膜吸引療法・徒手療法・テーピングなどを組み合わせながら、不調や怪我に対して多角的にアプローチします。さらに、超音波観察装置（エコー）も導入しており、医療行為としての診断は行わないものの、身体内部の状態確認を通じて、コンディショニングや施術の判断材料として活用しています。

トレーニングにおいては、単に重りを使うだけではなく、「まず自分自身の身体を正しく動かすこと」を重視。姿勢・機能改善エクササイズやピラティス、アスレティックリハビリを取り入れながら、身体操作や基礎機能の向上を目指します。

一般的には、「治療のみ」「トレーニングのみ」という施設が多い中、GPRでは両方を同時に行えることが大きな特徴です。

痛みの改善からパフォーマンス向上まで幅広く対応

「腰や肩の痛みを長年抱えている」「治療を受けてもなかなか改善しない」「運動したいが身体に不安がある」といった悩みに対しては、治療と運動の両面からサポートを実施。

スポーツ競技者に向けたパフォーマンスアップにも対応しており、ジュニア世代からシニア世代まで、幅広い方にご利用いただける環境を整えています。

GPRに込めた想いと、地域に寄り添う施設を目指して ― 鍼灸師・トレーナーの伊藤拓巳氏インタビュー

GPRにて実際に施術やトレーニングサポートを行う伊藤拓巳氏に、施設へのこだわりや利用者への想いについて伺いました。

― この場所を選んだ理由を教えてください

お越しいただくと分かるのですが、とても静かで落ち着いた環境なんです。駐車場もあり、車でも来やすい場所になっています。特に気に入っているのが、施設から見える上田の山々の景色ですね。私自身、山のスポーツが好きということもあり、リラックスした気持ちで治療や運動に向き合える場所にしたいと思っていました。

― GPRを通じて、どのような場所を目指していますか？

まずは地元・上田市の皆さまに、“こういう施設ができたんだ”と知っていただき、地域に愛される場所になってほしいと思っています。

一方で、治療と運動を一体的に受けられる施設はまだ多くないので、将来的には遠方の方にも見つけていただき、“ここに来るために上田へ行きたい”と思っていただけるような場所にしていきたいです。

― 最後に、利用を検討されている方へメッセージをお願いします

『患者は最高の先生である』という言葉があるように、人の声に耳を傾け、向き合い、寄り添いながら、ともにストーリーを構築していくことを大切にしています。

老若男女問わず、どんな方でも受け入れられる場所を目指し、育成年代から一般アスリートまで、多岐にわたるサポートや基盤づくりにも寄与していきたいと思っています。

伊藤 拓巳（鍼灸師・トレーナー）

【保有資格】

・はり師／きゅう師（国家資格）

・ビジョントレーナー（一般社団法人ビジョンアセスメント協会）

・スポーツ救命ライセンス（公益財団法人日本サッカー協会）

【所属学会】

・日本脊椎スポーツ研究会

・一般社団法人日本舞台医学会

施設概要

施設名：GPR｜General Preventive Restoration

オープン日：2026年5月18日（月）

所在地：長野県上田市古里92-18

施術内容：鍼灸治療／立体動態波／超音波治療／筋膜吸引療法／超音波観察装置／徒手療法／運動療法／テーピング

トレーニング内容：姿勢・機能改善エクササイズ／ピラティス／アスレティックリハビリ／筋力トレーニング／パフォーマンスアップ

対象：ジュニア～シニア／一般の方／スポーツ愛好家／アスリート など

予約形態：完全予約制・マンツーマン対応

お問い合わせ先

GPR｜General Preventive Restoration

所在地：長野県上田市古里92-18

受付時間：月曜～土曜（日曜定休）9:00～21:00（最終受付 20:00）

Instagram：instagram.com/gpr_20260401/(http://instagram.com/gpr_20260401/)

予約サイト：cl.gyms.jp/t/CC0739377012(http://cl.gyms.jp/t/CC0739377012)

公式LINE：lin.ee/npY1J6B(http://lin.ee/npY1J6B)

【会社概要】

株式会社野村屋ホールディングス

所在地：長野県上田市古里777-3

代表取締役：野村 健太

設立日：1913年（大正2年）

事業内容：再生可能エネルギー発電所の企画・設計・建設及び保守管理/系統用蓄電所の企画・設計・建設及び保守管理/脱炭素事業全般に関するサービスの提供及びコンサルティング/土木建築工事の企画・設計・工事及び監理/不動産の売買・仲介・賃貸・管理