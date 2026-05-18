一般販売に先駆けて、超お得な「夏のさつまいも博2026」クラウドファンディング限定特別チケット、本日より販売開始！
さつまいも博実行委員会（代表：石原健司、東京都新宿区西新宿7-7-26）では、8月6日（木）から9日（日）までの四日間、千葉県・幕張メッセ（千葉県千葉市美浜区中瀬２丁目１）にて開催する『夏のさつまいも博2026』の、超お得なクラウドファンディング特別チケットの販売を期間限定・枚数限定で本日5月18日（月）より開始しましたので、お知らせいたします。
限定のメリットがたくさん付いた、大変お得なチケットになっております！
前回の「冬のさつまいも博」に続きまして、今回も「ちばぎん商店株式会社 C-VALUEクラウドファンディング」限定で先行販売する、大変お得な特別チケットをご用意いたしました。
本チケットは『1日フリーパス』と、会場限定で開店する『“さつまいもCafe＆Bar”で使えるドリンクチケット』をセットにし特別価格でご用意した、ここでしか買えない大変お得なチケットになっております。さらに、さつまいも博人気キャラクター“おさつ隊長”のうちわをプレゼント！数に限りがございますので、ご希望の方はぜひお早めにお買い求めください！
『1日フリーパス』
・先行入場可能：開場30分前から入場できるので、混雑前にお楽しみいただけます！
・17時まで入退場自由：再入場手続き不要で終日滞在可能なので、時間を気にすることなくお買い物いただけます！
・夜のさつまいも博も入場可能（8/9を除く）
『“さつまいもCafe＆Bar”で使えるドリンクチケット（1,000円分）』
夏のさつまいも博会場だけで開店する大人気の「さつまいもBar」。この夏は、「さつまいもCafe＆Bar」に進化し、日中もずっと営業します。ドリンクチケットは、お酒はもちろんノンアルコールカクテルやソフトドリンクも充実した「さつまいもCafe＆Bar」でお使いいただけるチケットになります。
【C-VALUE限定特別チケット 概要】
・販売チケット：ドリンクチケット1,000 円分付き1日フリーパス
・販売価格：2,900円（税込）
・販売サイト：ちばぎん商店株式会社 C-VALUEクラウドファンディング
https://www.c-value.jp/projects/risin003
・販売期間：5月18日（月）～6月7日（日）
〔一般入場券（前売券）の販売開始は6月10日～〕
・販売枚数：8月6日（木）～9日（日） 各日50枚限定
必見！どこよりもおトクに楽しむ、5つの購入メリット
メリット１. お得なC-VALUE限定価格！
本プロジェクト限定！3,500円相当分が、特別価格2,900円でお求めいただけます。
※ドリンクチケットの単品販売はございません
メリット２. 開場前の9時半から入場可能！
1日フリーパスをお持ちの方のみ、開場30分前から入場でき、混雑前にお買い物を楽しめます。
メリット３. 17時まで退出することなく滞在可能！
17時まで再入場手続き不要で入退場自由！行列ができる人気店舗は入れ替えの時間帯が狙い目です！
メリット４. 17時30分からの"夜のさつまいも博"も入場可能！ (8/9を除く)
メリット５. オリジナルうちわプレゼント！
【開催概要】
名 称：「夏のさつまいも博2026」／「夜のさつまいも博2026」
開催日時：2026年8月6日(木)～8月9日(日) 10:00～20:00 ＊最終日9日は17:00まで
※「夏のさつまいも博」全日程10:00～17:00
「夜のさつまいも博」8月6日(木)～8日(土)17:30～20:00
会場：幕張メッセ 展示ホール3
会場アクセス：最寄り駅・JR京葉線「海浜幕張駅」 より徒歩約5分
■主催・運営：さつまいも博実行委員会 ■特別協力：千葉県
■後援（申請予定）：茨城県／徳島県／熊本県／宮崎県／鹿児島県／千葉市／香取市／行方市／鹿屋市／国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構
■協力：ちばぎん商店株式会社
公式HP：https://imohaku.com/2026summer/
公式Instagram：https://www.instagram.com/satsumaimohaku/
公式X：https://twitter.com/satsumaimohaku
公式LINE：https://lin.ee/PEu0aka
▼写真のダウンロードはこちらから
https://drive.google.com/drive/folders/1pnvjXJBdTb9h5rMYMC2YbAZ7TanLXRHY?usp=drive_link
【お問い合わせ】
さつまいも博実行委員会 広報事務局
（株式会社頼人 内）
住所：東京都新宿区西新宿7-7-26 ワコーレ新宿第一ビル
MAIL：press@imohaku.com
TEL：03-6161-9424