【５／24開催】「お魚好きボディビルダー」大阪・野田に大集合！　本格・かつおの藁焼き体験も楽しめる！　大阪市中央卸売市場前遊歩道にて『ざこばの朝市　初夏のかつお祭り』開催いたします

株式会社三恒

■『第59回ざこばの朝市 初夏のかつお博覧会』詳細はこちらから

https://zakoba-asaichi.com/

若者世代・学生・小さなお子さんの深刻な“お魚離れ”を何としてでも阻止したい。大阪市中央卸売市場で働く私たちは、そんな使命を抱いて日々美味しいお魚を皆さまにご提供し続けております。そんな私たちが年に４回行なっているのが、大阪市中央卸売市場のすぐ近くの遊歩道で開催している『ざこばの朝市』というイベントです。

１. 筋肉美を競うパフォーマンス「お魚好きの為のボディビルコンテスト」

優勝賞品は、海鮮類の「プロテイン王者」・むきえび！ 筋肉を愛するすべての方に食べていただきたい高タンパク・低脂質のむきえびを、惜しみなくドカンッ！と10kgのセットにしてご提供いたします。ボディビルダーはもちろん、自称マッチョ、フィジーカーも大歓迎！ 日々のトレーニングで鍛え続けた筋肉美を観客の皆さまの前でぜひご披露ください。「我こそは」と思う方ならどなたでもご出場は可能（無料）。エントリーは当日総合受付にて承ります。

２. 香りと火力に圧倒される「本格！かつおの藁焼き体験」

かつおのタタキは大好きだけど、家で作るにはハードルが高い。そんなイメージのある「かつおのタタキづくり」をなんと！目の前で体感いただける催しです。火をつけると一気に高温になる「藁」を使って、表面はパリッと香ばしく、中は生のままという絶妙な食感に仕上げるプロの技には大歓声が響き渡ります。ガス火や炭火では出せない深みのある味わいと燻した煙の香ばしさ、さらに大阪市中央卸売市場品質の美味しい「かつお」で、初めての食の感動に出会えること間違いナシです。体験いただいた方には、ご自身で焼いたかつおをお持ち帰りいただけます。参加ご希望の方は当日総合受付にて。（参加費：お１人１,000円）

３. 万博出展の技を間近で！「マグロの解体ショー」

まだ海の中で生きて泳いでいた頃のマグロをそのまんまの状態から、ベテラン職人のマグロ捌き専門家が手順に沿って、マグロを捌いていく姿は圧巻！ 2025年９月、大阪・関西万博に出展したマグロ職人たちが、ここでもその技を披露いたします。

４. 熱狂！ 圧巻のサウンドに酔いしれる！音楽ライブを開催

即興をメインに活躍する中高生バンド『Zα SAVAGE』と、世界的バイオリニスト『SHOGO』がそれぞれに音楽ライブを熱演。奇跡のコラボが実現するかも？ ライブステージにてどなたでもご観覧いただけます。

Violinist SHOGO/ショウゴ

小さなお子さんにも喜んでいただけるよう、「キッズ職業体験」や「親子そばうち体験」なども企画しています。また、福島区はじめ、近隣の飲食店ショップが屋台のようにズラリと並んで、まるでお祭り気分！もちろん当社が出店する「さんつね」も美味しいものをお求めやすい価格で販売中ですので、ぜひお越しくださいね！

回数を重ねるごとに、来場者がどんどん増えて、どの店も長蛇の列が必至！ 美味しく早く食べたい方は、ぜひお早目のご来場をお薦めいたしますよ！

■開催日時：2026年5月24日（日曜）8：00～14：00

■場所：大阪市福島区野田１-１ 大阪市中央卸売市場前 野田南緑道にて

■アクセス：JR環状線「野田」駅より徒歩10分（お車でのご来場はお控えください）

■雨天決行

★次回の開催は、9月27日（日曜）です！

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株式会社三恒（さんつね）

https://www.santune.co.jp/

代表取締役 三上 正剛

所在地 大阪市福島区 野田一丁目1番86号大阪市中央卸売市場内

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広報部：泉 理映子

TEL：06-6469-3600

メール：izumi@santune.co.jp