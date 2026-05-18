元設計事務所勤務の刺繍作家が宮城・栗原の六日町通り商店街に移住し、アトリエ＆ショップ「Stillsew」を開業

スタジオトライパッチ合同会社Stillsewビジュアルイメージ

2026年5月30日（土）、スタジオトライパッチ合同会社が運営する複合施設「kusabi」（宮城県栗原市栗駒岩ヶ崎六日町34）の1階に「Stillsew（スティルソー）」がオープンします。

「Stillsew」は、2024年に神奈川・横浜から宮城・栗原に移住した刺繍作家・イラストレーターの柴崎真理子が、自らが手がけたオリジナル刺繍やイラストの制作・販売を行うアトリエ兼ショップです。

柴崎はこれまで東京・高円寺の本店 本屋の実験室や、神奈川・鎌倉のKATACOTO GALLERYで刺繍の展示や販売を行ってきました。そうした活動を経て、今回、初めてとなる自らの店舗を六日町通り商店街内の小さな複合施設「kusabi」の1階に開業いたします。5月30日のオープン時には、手縫いで刺繍を施したアパレル商品などのアイテム約30点が並びます。

【店舗情報】

店名：Stillsew

開業：2026年5月30日（土）

営業：金・土・日曜日 11:00～17:00

住所：宮城県栗原市栗駒岩ヶ崎六日町34 kusabi 1階

Instagram：@stillsew_store

店主自らが設計を手掛けたショップ部分についてショップの内装設計は店主である柴崎真理子自身が手掛けた香水や香木など、生活を彩るセレクト商品も取り扱う

ショップでは、刺繍を施したアパレル商品やイラストなどのオリジナル作品の販売の他、店主がセレクトした生活雑貨などを取り扱います。また今回、柴崎が設計事務所で働いていた経験を活かし、自らが店舗の設計を手掛けました。既存のクッションシートを剥がして現れたコンクリートの床や新設したカウンターなどのソリッドなマテリアルを空間構成のベースとしながら、木材や照明で温かみを加え、上品さのある空間でゆったりと商品をお選びいただけます。

主なオリジナル刺繍アパレル

【キャップ】

移住してから見てきたモノや風景、店主の想像から生まれた図案を、全て手縫いで仕上げたキャップ。一点一点手縫いで仕上げています。基本的に同じ図案はなく、全てが一点ものとなります。

価格：8800円（税込）～

オリジナル図案を全て手縫いで仕上げた刺繍キャップ

【トートバッグ】

繊細な線が特徴的なオリジナル刺繍トートバッグ。キャップ同様に一点一点手縫いで仕上げたものの他、ミシンで仕上げたものも。いずれも一点一点風合いが異なるように制作された、世界に一つだけのトートバッグです。

価格：5500円（税込）～

オリジナル刺繍アパレルはその他に、刺繍を施したカットソーなどを販売する予定です。

繊細な線が特徴的なオリジナル刺繍トートバッグ

kusabi外観小さな複合施設「kusabi」について

宮城県栗原市の六日町通り商店街に立つ「kusabi」は、スタジオトライパッチ合同会社（代表社員：柴崎愼大）が運営する複合施設。現在、ショップ「Stillsew」と六日町通り商店街 地域おこし協力隊事務所が入居しています。年内に、宿泊部門やラウンジ部門の開業を予定。商店街の新たな活動拠点として、そして地域の観光拠点として運用していきます。

名称：kusabi

開業：2026年4月1日

住所：宮城県栗原市栗駒岩ヶ崎六日町34

Instagram：@kusabi_muikamachi_34

会社ロゴスタジオトライパッチ合同会社

スタジオトライパッチ合同会社は、「文化」と「空間」の２つの領域をつくる会社です。開発している複合施設「kusabi」では、「商店街でかっこよく働く」をキーワードに、若者の商店街離れが進む地方商店街で、新たな商店街での働き方を提案・実践していきます。

【会社概要】

会社名：スタジオトラパッチ合同会社（代表社員：柴崎愼大）

設立：2025年10月

所在地：宮城県栗原市栗駒岩ヶ崎六日町34

事業内容：複合施設経営、出版物の制作

本プレスリリースに関するお問い合わせ

スタジオトライパッチ合同会社 担当：柴崎

m-shibasaki@studiotripatch.com