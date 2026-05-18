大人気ゲーム「鳴潮」と「ピザーラ」がついにコラボ！　人気キャラの限定グッズがついた、コラボピザセットを数量限定発売！

株式会社フォーシーズ

株式会社フォーシーズ（本社：東京都港区南青山 代表取締役会長：淺野幸子）が展開する宅配ピザ「PIZZA-LA」は、2026年5月20日（水）～6月30日（火）数量限定で、オープンワールド・アクションRPG「鳴潮」とコラボレーションしたオリジナルピザセット「鳴潮 コラボピザセット」を全国のピザーラで販売いたします。

※5月20日（水）から前半商品の販売を開始、6月10日（水）から後半商品の販売を開始いたします。

特設サイト： https://www.pizza-la.co.jp/sc_Campaign_wutheringwaves_2026.aspx

■「鳴潮」の世界観とコラボした限定ピザ「鳴潮 コラボピザ」が全てのセットで楽しめる！

「鳴潮」に登場するアイテム“ピザ・トロピカーレ”をイメージして作った「BBQ・トロピカーレ」と、登場するエリア“リジョリ群島”をイメージして作った「リジョリ風シーフード」の2種類を、Pサイズのハーフ＆ハーフで1度に楽しめる「鳴潮 コラボピザ」が登場。

「鳴潮 コラボピザ」

＜BBQ・トロピカーレ＞

BBQソースを絡めた柔らかいビーフステーキに、「ザンニー」が大好きなパインをプラス！ゲーム内の「ピザ・トロピカーレ」を楽しめる、見た目も味もインパクトのあるコラボ限定ピザ！

＜リジョリ風シーフード＞

ゲーム内に登場するエリア「リジョリ群島」をイメージして作った、明太ポテトにエビとイカを乗せたボリューミーなシーフードピザ。

「鳴潮」のコラボ限定グッズ付き「鳴潮 コラボピザセット」は、販売開始日を前半（5月20日～）と後半（6月10日～）に分け、いろいろなセットをご用意しております。ぜひこの機会に、「ピザーラ」と「鳴潮」のコラボをお楽しみください。

※各セット、なくなり次第終了となります。

【前半】 5月20日（水）～販売開始 セット内容

※ピザーラ公式サイトでの購入予約は2026年5月20日（水）8:00～となります。

※電話でのご予約は2026年5月20日（水）以降、各店舗での営業時間内となります。

『鳴潮 コラボピザ ＜ザンニーセット＞』

販売価格：税込5,990円～

・鳴潮 コラボピザ Ｐサイズ 1枚

・オリジナルデザインスリーブ

・アクリルスタンド（ザンニー） ※高さ 約17cm

・缶バッジ（ザンニー） ※直径 約6cm

・缶バッジパッケージボックス（ザンニー）

・ゲーム用シリアルコード付きポストカードA

『鳴潮 コラボピザ ＜カルロッタセット＞』

販売価格：税込5,990円～

・鳴潮 コラボピザ Ｐサイズ 1枚

・オリジナルデザインスリーブ

・アクリルスタンド（カルロッタ）※高さ約15cm

・缶バッジ（カルロッタ） ※直径 約6cm

・缶バッジパッケージボックス（カルロッタ）

・ゲーム用シリアルコード付きポストカードA

『鳴潮 コラボピザ

＜アクリルチャームセット＞』

販売価格：税込3,690円～

・鳴潮 コラボピザ Ｐサイズ 1枚

・クリアファイル ※A4サイズ

・アクリルチャーム

（6種のうちランダムで1種） ※約5cm

・ミニフォトカード

（4種のうちランダムで1種） ※5.4×8.6cm

・オリジナルデザインスリーブ

・ゲーム用シリアルコード付きポストカードB

【後半】 6月10日（水）～販売開始 セット内容

※ピザーラ公式サイトでの購入予約は2026年6月10日（水）8:00～となります。

※電話でのご予約は2026年6月10日（水）以降、各店舗での営業時間内となります。

『鳴潮 コラボピザ ＜ダーニャセット＞』

販売価格：税込5,990円～

・鳴潮 コラボピザ Ｐサイズ 1枚

・オリジナルデザインスリーブ

・アクリルスタンド（ダーニャ） ※高さ 約16cm

・缶バッジ（ダーニャ） ※直径 約6cm

・缶バッジパッケージボックス（ダーニャ）

・ゲーム用シリアルコード付きポストカードA

『鳴潮 コラボピザ ＜ルシラーセット＞』

販売価格：税込5,990円～

・鳴潮 コラボピザ Ｐサイズ 1枚

・オリジナルデザインスリーブ

・アクリルスタンド（ルシラー） ※高さ 約16cm

・缶バッジ（ルシラー） ※直径 約6cm

・缶バッジパッケージボックス（ルシラー）

・ゲーム用シリアルコード付きポストカードA

※オリジナルデザインスリーブは数量限定のため、無くなり次第スリーブ無しでの ご提供となります。

※生地タイプにより価格が異なります。

※品切れの際はご容赦ください。

【実施店舗】

ピザーラ全店

ピザーラエクスプレス（軽井沢店・東京タワー店）・ピザーラスタイル（ぴあざフクハラ星が浦店・スーパーアークス港町店）

【購入に関する注意点】

※コラボピザセットはテイクアウト割引対象外です。

※店舗によって定休日がございます。

【ゲーム用シリアルコード付きポストカードについて】

「シリアルコードA」

星声X120、高級共鳴強化剤X5、高級エネルギーコアX5、ピザ・トロピカーレX5、

シェルコインX50000

「シリアルコードB」

星声X60、高級共鳴強化剤X2、高級エネルギーコアX2、昔ながらの窯焼きピザX5、

シェルコインX20000

【ゲーム内コード入力方法】

「オプション」→「その他」→「引換コード」からコードを入力。

※コードの有効期限は2026年12月31日13:00まで。

※引換コードは地域限定となりますのでご了承ください。

■全国で３店舗のピザーラを装飾！！「鳴潮コラボ店」登場！！

「鳴潮コラボ店」でコラボピザ購入で、オリジナルステッカーをプレゼント*

キャンペーンの実施を記念して、「鳴潮」で装飾された「鳴潮コラボ店」が全国の3店舗に登場。

人気キャラクターの「ザンニー」「カルロッタ」「ダーニャ」「ルシラー」の等身パネルや店舗限定のバナーなど、「鳴潮」の世界観をリアルでも楽しめます。また、「鳴潮コラボ店」にご来店し、コラボピザをご購入いただいたお客様には、オリジナルステッカーを１枚プレゼントいたします。

＊オリジナルステッカーのプレゼントは、「鳴潮コラボ店」のみ実施。

オリジナルステッカー 【非売品】 サイズ：198×145mm

「鳴潮コラボ店」 概要

◆実施期間： 2026年5月20日（水）～6月30日(火)

◆実施店舗： ピザーラ 札幌西店、ピザーラ 豊島中央店、ピザーラエクスプレス 東京タワー店。

※コラボピザ1枚テイクアウト購入につき、オリジナルステッカーを1枚プレゼントいたします。

※無くなり次第終了となります。

■「鳴潮２周年イベント」では会場限定グッズ付きでコラボピザを販売！

2026年5月30日（土）～5月31日(日)に幕張メッセ展示ホール9にて開催される「鳴潮2周年イベント」にピザーラのキッチンカーを出店いたします。当日は「鳴潮コラボピザ（ピースカット）」を限定グッズ付きで販売いたします。

＜「鳴潮」について＞

「鳴潮」は、KURO GAMESによって開発・運営される自由度の高い戦闘と多種多彩なコンテンツが楽しめるオープンワールドアクションRPGである。プレイヤーは長い眠りから目覚めた「漂泊者」となって自分の記憶と物語を探す旅に就き、十人十色の共鳴者の仲間たちと「悲鳴」を乗り越えていく。

■ゲーム概要

タイトル： 鳴潮

ジャンル：オープンワールドRPG

対応OS：PlayStation(R)5/PC/iOS/Android

価格：基本無料（一部ゲーム内課金あり）

■『鳴潮』の最新情報はこちらから

【鳴潮 公式サイト】 https://wutheringwaves.kurogames.com/jp/main

【鳴潮 公式X】 https://x.com/WW_JP_Official

【鳴潮 公式YouTubeチャンネル】 https://www.youtube.com/@wutheringwaves3352

(C)KURO GAMES. ALL RIGHTS RESERVED.

※「PlayStation」、「PS5」および「PS4」は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。