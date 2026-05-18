NUWORKS株式会社

NUWORKS株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役：三浦 亮、以下「当社」）は、競合他社のホームページを閲覧したユーザーをターゲットに広告配信を行うマーケティングAIサービス「ベンチマーク広告」の提供を本格開始いたしました。

本サービスは、AIが競合分析と広告配信の最適化を自動で担うGoogleバナー広告ソリューションです。リスティング広告・SEO・リマーケティング広告など既存手法では届きにくかった「競合に関心を持つ見込み顧客層」へ的確にアプローチし、店舗・クリニック・各種サービス業をはじめとする企業様の新規集客を加速いたします。

当社は、本サービスをプロダクト事業におけるストック型収益の中核プロダクトとして位置づけ、全国の事業会社および多店舗・多拠点を展開する大手事業者様への展開を本格的に強化してまいります。

サービスの主要ポイント

- 競合HPの閲覧ユーザーを起点とした、精度の高い見込み顧客への自動アプローチ- URLと配信エリアの2項目を入力するだけで運用開始可能（校了後3営業日で配信開始）- YouTube・価格.com・食べログ・読売新聞オンライン等、3,500万以上の媒体に配信- AIによる継続的な最適化で費用対効果（CPA）を最大化- 多店舗・多拠点企業向け：エリア単位で集客戦略を本部から一元設計可能

■ 開発の背景

近年、店舗・クリニック・各種サービス業を中心に、広告費を投じても期待した集客効果が得られないという経営課題が顕在化しております。リスティング広告・SEO・リマーケティング広告などの既存手法は、自社サイト訪問者や検索ユーザーへのアプローチが中心であり、競合他社に関心を持つユーザーへの効率的な接点創出は構造的に困難でした。

当社はセールス・プラットフォーム事業を通じて、全国規模の営業ネットワークおよび多様な顧客接点から蓄積された市場データをもとに、こうした広告課題を継続的に分析してまいりました。本サービス「ベンチマーク広告」は、当社の営業インフラと現場ノウハウを基盤として開発した自社プロダクトです。

加えて、当社プロダクト事業（自社サービスの開発・販売）においては、マーケティング事業で培ったノウハウを活用したストック型収益基盤の構築が、重要な経営テーマとなっております。「ベンチマーク広告」は、その戦略的中核サービスとして位置づけております。

■ サービス概要

「ベンチマーク広告」は、競合他社のホームページURLと配信エリア（半径1km以上、または都道府県・市区町村単位）の2項目を指定するだけで広告配信を開始できるマーケティングAIサービスです。AIがターゲティング傾向を自動分析し、最適な配信設定を導出することで、見込み顧客へのアプローチ精度を高めます。配信開始後もAIによる継続的な最適化を実施し、費用対効果の最大化を図ります。

▼ 主な機能・特長

- YouTube・価格.com・食べログ・読売新聞オンラインなど、3,500万以上のホームページおよびアプリへの広告表示- 性別・年齢・デバイスによる高精度ターゲティング- 広告素材（バナー・見出し・説明文）をご準備いただくのみで、校了後3営業日で配信開始- 表示回数・クリック数・クリック率を日次・週次・月次で確認可能（Google運営のレポートサイトと直接連携）- 事業規模・目的に応じた複数の料金プランをご用意- お申込時にオリジナルバナー（正方形・長方形の1セット）を無料提供するキャンペーンを実施中

なお、本サービスはGoogle広告のポリシーに準拠しており、個人を特定する情報を取得・利用するものではございません。

■ 導入事例：アクセア小倉店のWEB依頼数が、導入後約半年で約2.8倍に拡大

ベンチマーク広告は、競合に関心を持つ「比較検討段階の見込み顧客層」への精密なアプローチを可能にすることで、集客数の改善に貢献しております。以下は、その一例です。

【CASE STUDY】 アクセア小倉店（福岡県北九州市）

※当社フランチャイズ店舗 ／ 導入プラン：ベンチマーク広告ライトプラン（最安プラン）

- WEBからのお申込み数：導入前比 約2.8倍に増加- 日あたりWEB依頼数：5.1件（導入前） → 14.6件（導入後）- 総WEB依頼数（月）：71件（11月・導入前） → 321件（4月・導入後約半年）

競合店舗のホームページを閲覧した「すでに比較検討段階にある見込み顧客」へ的確にアプローチできたことが、依頼数改善の要因の一つになったと考えております。

地域密着型の店舗ビジネスにおいて、競合関心層への精密なアプローチが集客改善につながる可能性を示す事例として、ご参考いただけますと幸いです。

■ 大手企業・多店舗事業者様への活用

複数の店舗・拠点を展開する大手事業者様におかれましては、エリア単位での柔軟な配信設計により、店舗別・地域別の集客最適化を本部主導で一元的に推進することが可能です。フランチャイズ本部・チェーン本部・地域密着型サービス業など、多店舗運営における集客課題に対し、当社が営業インフラ事業で培った現場知見と組み合わせ、包括的なマーケティング支援としてご提案いたします。大手企業様向けの個別ご相談・カスタマイズ導入・パイロット運用等につきましては、下記お問い合わせ先までお気軽にご連絡ください。担当者より個別にご案内いたします。

■ 今後の展望

当社は「セールス・プラットフォーム企業」として、全国の営業ネットワークと顧客接点を基盤に、マーケティング事業とプロダクト事業の両輪で成長を推進しております。「ベンチマーク広告」は、プロダクト事業における自社コンテンツの中核として、ストック型収益基盤の拡大に貢献してまいります。

今後は、店舗・クリニック向けに加え、採用活動を目的とした「ベンチマーク採用広告」など、業種・用途別のサービスラインナップを順次拡充してまいります。AIを活用したマーケティング支援サービスをさらに進化させ、企業の集客力強化と事業成長への貢献を加速してまいります。

■ お問い合わせ先（取材・サービスに関するお問い合わせ）

NUWORKS株式会社 広報担当

E-mail：nuworks_pr@nuworks.co.jp

■ 会社概要

会社名：NUWORKS株式会社（NUWORKS Inc.）

代表者：代表取締役 三浦 亮

設立：2019年6月26日

所在地：東京都豊島区南池袋1丁目16番15号 ダイヤゲート池袋5F

事業内容：セールス・プラットフォーム事業

コーポレートサイト：https://www.nuworks.site/