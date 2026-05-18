埼玉にいながら北海道を旅するような食体験。オーパークおごせのレストランMORINIWAで「北海道フェアコラボディナー」を6月より提供開始

株式会社ONDOホールディングス

株式会社温泉道場（埼玉県比企郡ときがわ町、代表取締役 山崎寿樹）が運営する複合型リゾート施設「BIO-RESORT HOTEL&SPA O Park OGOSE」（埼玉県入間郡越生町、以下オーパークおごせ）は、2026年6月1日（月）より、北海道の豊かな食の恵みを堪能できる「北海道フェアコラボディナーコース」の提供を開始します。

本コースは、北海道産の食材を贅沢に使用した全5品のオリジナルディナーコースです。雄大な自然に育まれた新鮮な野菜や魚介、肉類など、北海道ならではの旬の味覚を中心に、素材本来の魅力を最大限に引き出した料理を一皿一皿丁寧に仕上げました。

レストランMORINIWAで味わう、期間限定の特別なディナー体験を通して、埼玉にいながら北海道を旅するような食の時間をご提供いたします。

＜北海道フェアコラボディナーコース＞

提供期間：2026年6月1日（月）～2026年8月31日（月）

料金：8,000円（税込・サービス料込）/名

対象：日帰り利用・宿泊利用ともに可

予約方法：ホームページまたはお電話にて受付

※ご利用日の5日前までにご予約ください。

・北海道産アスパラと埼玉県産生ハムのサラダ仕立て

・北海道産越冬玉ねぎのロースト 焦がしバターソース

・スープカレー ナン添え

・十勝牛の旬熟成 マスタードソース

・とうきびアイス

■BIO-RESORT HOTEL & SPA O Park OGOSE

「ビオトープ」をコンセプトに自然とのふれあいを楽しむ里山リゾート。最大 5 名様まで宿泊可能な「グランピングキャビン」やサウナ付き 1 棟貸「サウナスイートキャビン」など、多彩なお部屋をご用意。家族で入れる水着風呂も人気のサービスです。

埼玉県入間郡越生町上野3083-1

049-292-7889

https://opark.jp/

株式会社ONDOホールディングス

株式会社温泉道場、株式会社Kii company、株式会社さかなと、株式会社埼玉武蔵ヒートベアーズを傘下に、「地域を沸かす」ための新たな価値創造、地域活性化への貢献、人材の育成を目指して活動しています。

https://ondoholdings.com/