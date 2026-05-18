不動産クラウドファンディング事業における運営体制刷新のお知らせ

GATES株式会社

GATES株式会社（本社:東京都新宿区、代表取締役:関野雄志、以下「弊社」）は、弊社が運営する不動産クラウドファンディング事業について、運営体制を全面的に刷新することをご報告いたします。

過去にご投資いただきました投資家の皆様、お取引先各位、関係金融機関の皆様に対し、これまでにご心配とご迷惑をおかけしましたことを、改めて深くお詫び申し上げます。

■ これまでの経緯と対応完了のご報告

弊社の不動産クラウドファンディング事業におきましては、運用期間中にシステム上の不具合に起因する分配金の誤送金が発生し、投資家の皆様に多大なご不安とご迷惑をおかけする事態となりました。

弊社は本件を重く受け止め、以下のとおり対応を完了しております。

・ すべての投資家の皆様への、お預かりした資金および分配金（配当）の返金・償還を完了

・ 管轄官庁への報告を実施し対応を完了

・ 発生した運営上の課題について、社内における原因究明と再発防止策の整備を完了

弊社といたしましては、本件について上記のとおり対応を完了させていただきました。一方で、ご投資いただきました皆様にお寄せいただいた信頼に対し、弊社の運営体制が十分にお応えできなかったという事実そのものを、弊社は極めて重く受け止めております。

■ 運営体制の刷新について

弊社は、今回の事案を踏まえ、不動産クラウドファンディング事業の運営体制を以下のとおり全面的に刷新いたします。

1. 分配処理プロセスの抜本的な見直し

誤送金の再発を防止するため、システム面・運用面の双方からプロセスを再設計いたします。

具体的には、分配処理における複数段階のチェック体制の導入、システム上の検証フローの強化、外部専門家によるモニタリング体制の整備を進めてまいります。

2. 組織体制の再構築

不動産クラウドファンディング事業を担当する部門の責任体制および人員配置を見直し、弊社グループの本業である投資用不動産事業との連携を強化した運営体制へと移行いたします。

3. 内部管理体制の強化

コンプライアンス・内部監査機能を強化し、投資家の皆様の資産管理および権利保全に向けた体制を構築してまいります。

4. 仕入・商品設計プロセスの見直し

運営体制の刷新に併せ、弊社グループの本業である投資用不動産事業との連携を強化することで、案件の仕入から商品設計までのプロセスを再整備し、継続的かつ安定的にご提供できる体制を構築してまいります。

■ 今後について

弊社は、不動産クラウドファンディングを通じて投資家の皆様にご提供する価値の質を、これまで以上に高めてまいります。今回の運営体制刷新は、その第一歩でございます。

サービス全体のさらなる進化につきましては、運営体制の整備が整い次第、改めてご報告させていただきます。

過去にご投資いただきました投資家の皆様、弊社にお取引・ご支援を賜っております関係各位に対し、引き続きご理解とご支援を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

■ 会社概要

GATES株式会社（GATES Inc.）

本 社 ： 東京都新宿区西新宿8-17-1 住友不動産新宿グランドタワー34階

代表者 ： 代表取締役社長 関野 雄志

創 業 ： 2012年12月

資本金 ： 1億円

事業内容 ： ■金融領域

クラウドファンディング事業

RWA事業

レンディング事業

■再生可能エネルギー領域

系統用蓄電池の開発・運営管理事業

系統用蓄電池ストラクチャード・ファイナンス事業

太陽光発電投資事業

■不動産投資領域

投資用ワンルーム販売事業

投資用ワンルーム売却事業

一棟不動産投資事業

海外不動産投資事業

WEBサイト：https://gatestokyo.co.jp/