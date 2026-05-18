GMOインターネットグループ、PeopleXの対話型AI面接サービス「PeopleX AI面接」を導入

株式会社PeopleX

採用から活躍支援まで、AIで人事課題を解決する株式会社PeopleX（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：橘 大地、以下：当社）は、GMOインターネットグループ株式会社（本社：東京都渋谷区、グループ代表：熊谷 正寿）に、当社が提供する対話型AI面接サービス「PeopleX AI面接」を導入いただいたことをお知らせいたします。

導入の背景・ねらい

GMOインターネットグループは、約130社のグループ会社からなり、インターネットインフラ、セキュリティ、広告・メディア、金融、暗号資産事業まで多彩な事業を展開しています。「すべての人にインターネット」のコーポレートキャッチのもと、「AI＆ロボティクスで未来を創るNo.1企業グループ」を掲げ、グループ全体で生成AIの活用・業務効率化の取組を進めており、グループ全体の生成AI業務活用率は97.8%に達しています（2026年3月実施の同社調査）。

その中で、採用業務におけるAI活用施策の一環としてAI面接を導入されることとなり、「PeopleX AI面接」を選定いただきました。本サービスの活用により、面接前後の業務を効率化することをねらいの一つとされています。また採用において、学歴や専攻分野に関係なく、GMOインターネットグループが大切にしている流儀である「GMOイズム」への共感、考え方・行動力・熱意を重視する中で、人柄の見極めや評価の標準化も一層高めていきます。

まずはインターンシップにおいて利用を開始し、その後は本選考での活用へと拡大していくことも視野に入れられています。中長期的には、AI面接で得られた精度の高いデータを採用活動の改善にも活かしていく考えです。

GMOインターネットグループ株式会社 ご担当者様からのコメント

GMOインターネットグループ株式会社 グループ専務執行役員 内田 朋宏 様

GMOインターネットグループでは、インターネットインフラ、セキュリティ、広告・メディア、金融、暗号資産事業など多様な領域で事業を展開しており、採用においても多様な職種・価値観に触れる機会が年々増加しています。その中で、応募者の皆さまにとってより受験しやすい選考体験の提供と、選考プロセスのさらなる改善は重要なテーマであると考えています。

PeopleX社の対話型AI面接サービスは、応募者が自身の都合に合わせて選考に参加できる柔軟性に加え、対話形式での質問設計により、個々の考え方や強みをより丁寧に把握できる点に魅力を感じています。また、評価の基準を一定に保ちながら選考を進められることは、採用の質向上にもつながると期待しています。

本サービスの活用を通じて、応募者の皆さまが自分らしく臨める選考環境を整えるとともに、より本質的な対話を通じた採用活動を実現し、今後の事業成長を支える人材との出会いを一層強化してまいります。

GMOインターネットグループ株式会社 会社概要

法人名：GMOインターネットグループ株式会社

代表：熊谷 正寿

資本金：50億円（2026年3月末日時点）

所在地：東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

事業概要：持株会社（グループ経営機能）

■グループの事業内容

インターネットインフラ事業

インターネットセキュリティ事業

インターネット広告・メディア事業

インターネット金融事業

暗号資産事業

WEBサイト：https://group.gmo/

「PeopleX AI面接」について

「PeopleX AI面接」は、「候補者に寄り添う、対話型AI面接官」が特長のAI面接サービスで、公平・客観的な面接機会の提供、公正な採用選考の実現に寄与します。応募者は24時間いつでもどこからでも面接を受けることができ、企業は、より多くの面接の実施と面接対応の工数削減を同時に実現することができます。また、新卒採用・中途採用、パート・アルバイト採用と、幅広い採用目的のほか、社内の面談等にも対応することが可能です。

「PeopleX AI面接」は、主な機能として以下のものを備えております。

候補者体験を重視した選考設計：

まるで人と話しているかのような自然な対話体験を実現しています。さらに、適切な会話の間やアイスブレイク機能により、面接を受ける方が緊張せず安心して話せるような設計としています。

生成AIによる深掘り質問：

生成AI技術を用いた対話型の面接サービスです。事前に設定した質問だけでなく、回答内容に応じて深掘り質問を行うことが可能なため、レベルの高い面接が実現できます。

募集職種ごとの質問設定：

企業は、面接時に必要な質問を、募集職種ごとに設定することができます。質問は、150種類の中から選択して設定できるほか、自由に内容を設計することも可能です。

面接結果・評価の表示：

面接が行われた後、企業は、録画データと文字起こしで、個々の面接内容を確認することができます。さらに、評価レポートにより、選考判断をする際の指標を得ることが可能です。

募集職種ごとの管理・応募状況の可視化：

企業は、募集職種ごとに応募URLを発行でき、応募の受付中／停止中を管理することができます。また、氏名／応募職種／アドレス／生年月日などの検索、表示により、応募状況を可視化することができます。

「PeopleX AI面接」にご興味をお持ちくださった方は、詳細資料を下記URLよりダウンロードの上ご覧ください。

https://peoplex.jp/download

また現在、「PeopleX AI面接」の紹介・導入支援のためのパートナープログラムを設け、パートナー企業を募集しております（販売促進支援や対価支払を内容に含むプログラムです。パートナー企業としての契約締結には当社による審査・認定を要します）。本件についてのご案内を希望される企業様は、以下にお問い合わせください。

株式会社PeopleX 「PeopleX AI面接」事業本部 パートナープログラム事務局

MAIL：contact@peoplex.jp

■PeopleX 会社概要

法人名：株式会社PeopleX

代表：橘 大地

資本金：116百万円（資本準備金含む）

所在地： 東京都新宿区西新宿2丁目6-1 新宿住友ビル24階

事業概要：対話型Agenticプラットフォーム「PeopleX AgenticHR プラットフォーム」の開発

対話型AI面接サービス「PeopleX AI面接」の開発

対話型AIロープレサービス「PeopleX AIロープレ」の開発

対話型AI面談サービス「PeopleX AI面談」の開発

人事・労務書籍の読み放題サービス「HR LIBRARY」の運営

エンプロイーサクセスHRプラットフォーム「PeopleWork」の開発

マネジメント・育成支援「PeopleX マネジメントコンサルティング」

WEBサイト：https://corp.peoplex.jp/

サービスサイト（PeopleX AgenticHR プラットフォーム）：https://peoplex.jp/platform/

サービスサイト（PeopleX AI面接）：https://peoplex.jp/ai-interview/

サービスサイト（PeopleX マネジメントコンサルティング）：https://peoplex-mc.jp/

サービスサイト（HR LIBRARY）：https://hrlibrary.jp/

■本件に関するお問い合わせ

株式会社PeopleX 広報担当 TEL：03-6683-4199 Mail：info@peoplex.jp