吸水ショーツに、コンディショニングという発想を。

競技中に抱える不安は、「漏れ」だけではない。

株式会社PlayS

生理中の女性アスリートが試合や練習で感じる不安は、漏れや不快感だけではありません。冷え、腹部のだるさ、痛み--そうしたコンディションの乱れが、プレーに影響していることを、多くの選手が経験として知っています。

株式会社PlayS（プレイス）は2026年5月18日、「PlaySボクサー」を発売します。吸水・防漏性能に加え、取り外し可能な「光電子(R)ほんわかパッド」を内蔵した、コンディショニング発想の吸水ショーツです。

オンとオフで、使い方が変わる。

PlaySボクサーの最大の特徴は、競技中とオフの時間で使い方を切り替えられる設計にあります。

【競技中：パッドを外して動きに集中する】

おなか部分の専用ポケットからパッドを取り外せば、75mlの吸水力と横漏れ防止機能だけを持つスポーツ向け吸水ショーツになります。「タイツみたいな感覚で、動きを邪魔しない」（陸上選手）という着用感で、プレーに集中できます。

【リラックスしたいときに：パッドをつけてコンディショニングをサポート】

練習後や、ほっとひと息つきたいときはパッドを装着。株式会社ファーベストの遠赤外線機能素材「光電子(R)」が体温を吸収・集熱し、おなかまわりにほんのりとした温もりをもたらします。期待される効果は3つ。

- 温かさや肌触りのよさによる「リラクセーション効果」- 「疲労の軽減と回復に重要な休息」をサポート- 温かさにより「睡眠環境を快適に保つ」サポートが期待される

「はいているとほんわかあたたかくなりました」

--20代後半・陸上選手

「お腹の冷える部分にちょうど当たって、リラックスできました」

--30代前半・サッカー選手

「練習中は暑くて取りました。そのくらい温かくて、取り外せるので良かったです」

--20代後半・陸上選手

「安心感や守られている感があり好きでした！

--20代前半・陸上選手

カイロのような強い発熱ではなく、体温を利用したほんのりとした温もりです。パッドはショーツ装着時以外にも、お腹や腰にあてて単体で使用することも可能です。（体感には個人差があります）

吸水・防漏性能- 最大吸水量75ml（PlaySスタンダード比3.75倍）- 中央と両サイドの山型吸水パーツで吸収力向上と横漏れ防止を両立- 4層構造（速乾拡散層／消臭抗菌パッド／防水布／吸汗速乾ボディ生地）- アンモニア臭・イソ吉草酸を各99%削減、一般生地の5倍以上の抗菌力- 使用目安8～12時間（個人差があります）- サニタリー、おりもの、軽失禁にお使いいただけます女性アスリート23人によるテスト結果

テニス・ラクロス・サッカー・陸上・フットサルなど多競技の女性アスリート23人が、実際の練習・試合日に試着。

- 87%（23人中20人）が「激しく動いても、その日も漏れなかった」と回答- 95.7%がにおいの軽減を実感 総合評価4.0点／5点満点、- 86.4%が「誰かに勧めたい」と回答

「はき心地が今までで1番良くて、気持ち良かったです！」

--20代後半・スタントウーマン

「消臭効果がとても上がっているので、安心感プラスで、はき続けたいと思いました」

--30代前半・サッカー選手

「分厚いのでしっかりホールドされる感じがあるけど、キツイわけではなく、吸水量が多いので安心感があります」

--20代後半・フットサル選手

「女性への心遣いが色々なところに見えた商品でした！」

--20代前半・陸上選手

製品概要

株式会社PlayS（プレイス）について

- 商品名：PlaySボクサー- 発売日：2026年5月18日- 価格：\6,980（税込）- サイズ：S／M／L／XL／XXL- 最大吸水量：75ml・使用目安8～12時間（個人差があります）- 特徴：光電子(R)ほんわかパッド内蔵（取り外し可能）- 機能：抗菌消臭、速乾吸汗- 販売：PlayS公式サイト ※返品・交換はご使用後でもお買い上げから90日間対応https://plays.co.jp

株式会社PlayS（プレイス）は、スポーツ向け吸水ショーツ＆アスリートサポート事業がメイン。「プレイス」には、生理などで悩む女性やアスリートたちの「居場所（プレイス）」になるようにとの意味があります。主要プロダクトである吸水ショーツPlayS（プレイショーツ）は2021年誕生。現在120人のアスリートをサポートし、生理の課題解決を目的としたセミナーを学校やチームで実施しています。

代表取締役：渡慶次道行

開発者・事業責任者：坂上大介