5ユニット構成で自由自在。coody、新型「5ユニットIGTテーブル」を発売

株式会社W&W

合同会社COODY（所在地：東京都）は、自由なレイアウトと高い拡張性を兼ね備えた「5ユニットIGTテーブル」を発売しました。

広々使える5ユニット構成の天板と、無段階で調節できる高さ設計により、キャンプスタイルに合わせた快適な空間を作り出します。

調理や食事、ギアレイアウトまで幅広く対応し、ソロからファミリーキャンプまでさまざまなシーンで活躍。

オプションパーツによる自由なカスタマイズも楽しめます。

機能性とデザイン性を兼ね備えた、COODYならではのIGTテーブルです。

■ coody 5ユニットIGTテーブルとは

高い拡張性を備えたIGTテーブル

▼こちらからご購入いただけます

https://coody-jp.com/5unit-igt-table/

自由に組み替えられる、高拡張IGTテーブル

5ユニット構成の広々とした天板で、調理・食事・ギアレイアウトまで快適に対応。

無段階の高さ調節や豊富なアクセサリー取付口を備え、シーンに合わせた自由なレイアウトを楽しめます。

オプションパーツやユニットを自由に組み合わせることで、自分だけのスタイルにカスタマイズ可能。

折りたたみ収納にも対応し、持ち運びや設営もスムーズに行えます。

■オプション品

IGTユニット 棚

IGTテーブルの側面に取り付けできる専用棚です。

ギアや小物を手軽に置くことができ、テーブル周りをより快適に整理できます。

https://coody-jp.com/igt-unit-shelf/

IGTユニット ワイヤーバスケット

IGTテーブルに取り付けできる専用ワイヤーバスケットです。

調理器具や小物類を手軽に収納でき、必要なものをスムーズに取り出せます。

https://coody-jp.com/igt-wire-basket/

IGTユニット ガラスパネル

IGTテーブルにセットできる専用ガラスパネルです。

透明感のあるデザインが、テーブルに高級感とスタイリッシュな雰囲気をプラスします。

https://coody-jp.com/igt-glass-panel/

■製品情報

▼公式サイト

https://coody-jp.com/5unit-igt-table/

■coodyについて

coodyのエアテントは、ポンプで空気を入れるだけの簡単設営。

初心者や女性でも安心して使え、広々とした快適空間で家族や友人とゆったり過ごせます。設営や撤収の手間を減らし、大切な人との時間を存分に楽しめるのも魅力。さらに、耐風・防水性に優れた高品質な素材を採用しているため、どんな天候でも快適に過ごせます。上質なグランピングスタイルを気軽に体験し、特別な思い出を。

coody公式サイト(https://coody-jp.com/)

■国内サポート体制

coodyは国内カスタマーサポートを完備しており、修理対応、不具合相談はもちろん、テント設営の相談にも対応しています。

安心してご利用いただける体制を整えておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

▼カスタマーサポート

https://coody-jp.com/cs/

会社概要

会社名：合同会社COODY（COODY JAPAN）

所在地：〒116-0014 東京都荒川区東日暮里6-16-8 桂ビル3F

資本金：1,000万円

代表：金中 予哉

設立：2024年

事業内容：アウトドア用品の企画・輸入・販売

公式サイト：https://coody-jp.com/

問い合わせ：https://coody-jp.com/toiawase/

※合同会社COODYは株式会社W＆Wのグループ会社です。