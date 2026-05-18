5ユニット構成で自由自在。coody、新型「5ユニットIGTテーブル」を発売
合同会社COODY（所在地：東京都）は、自由なレイアウトと高い拡張性を兼ね備えた「5ユニットIGTテーブル」を発売しました。
広々使える5ユニット構成の天板と、無段階で調節できる高さ設計により、キャンプスタイルに合わせた快適な空間を作り出します。
調理や食事、ギアレイアウトまで幅広く対応し、ソロからファミリーキャンプまでさまざまなシーンで活躍。
オプションパーツによる自由なカスタマイズも楽しめます。
機能性とデザイン性を兼ね備えた、COODYならではのIGTテーブルです。
■ coody 5ユニットIGTテーブルとは高い拡張性を備えたIGTテーブル
▼こちらからご購入いただけます
https://coody-jp.com/5unit-igt-table/
自由に組み替えられる、高拡張IGTテーブル
5ユニット構成の広々とした天板で、調理・食事・ギアレイアウトまで快適に対応。
無段階の高さ調節や豊富なアクセサリー取付口を備え、シーンに合わせた自由なレイアウトを楽しめます。
オプションパーツやユニットを自由に組み合わせることで、自分だけのスタイルにカスタマイズ可能。
折りたたみ収納にも対応し、持ち運びや設営もスムーズに行えます。
■オプション品
IGTユニット 棚
IGTテーブルの側面に取り付けできる専用棚です。
ギアや小物を手軽に置くことができ、テーブル周りをより快適に整理できます。
https://coody-jp.com/igt-unit-shelf/
IGTユニット ワイヤーバスケット
IGTテーブルに取り付けできる専用ワイヤーバスケットです。
調理器具や小物類を手軽に収納でき、必要なものをスムーズに取り出せます。
https://coody-jp.com/igt-wire-basket/
IGTユニット ガラスパネル
IGTテーブルにセットできる専用ガラスパネルです。
透明感のあるデザインが、テーブルに高級感とスタイリッシュな雰囲気をプラスします。
https://coody-jp.com/igt-glass-panel/
■製品情報
▼公式サイト
https://coody-jp.com/5unit-igt-table/
■coodyについて
coodyのエアテントは、ポンプで空気を入れるだけの簡単設営。
初心者や女性でも安心して使え、広々とした快適空間で家族や友人とゆったり過ごせます。設営や撤収の手間を減らし、大切な人との時間を存分に楽しめるのも魅力。さらに、耐風・防水性に優れた高品質な素材を採用しているため、どんな天候でも快適に過ごせます。上質なグランピングスタイルを気軽に体験し、特別な思い出を。
coody公式サイト(https://coody-jp.com/)
■国内サポート体制
coodyは国内カスタマーサポートを完備しており、修理対応、不具合相談はもちろん、テント設営の相談にも対応しています。
安心してご利用いただける体制を整えておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
▼カスタマーサポート
https://coody-jp.com/cs/
会社概要
会社名：合同会社COODY（COODY JAPAN）
所在地：〒116-0014 東京都荒川区東日暮里6-16-8 桂ビル3F
資本金：1,000万円
代表：金中 予哉
設立：2024年
事業内容：アウトドア用品の企画・輸入・販売
公式サイト：https://coody-jp.com/
問い合わせ：https://coody-jp.com/toiawase/
※合同会社COODYは株式会社W＆Wのグループ会社です。