第22回『CMO Japan Summit 2026』主要議題と基調講演、豪華登壇者の発表

マーカス・エバンズ・イベント・ジャパン・リミテッド

マーカス・エバンズ・イベント・ジャパン・リミテッド (本社: 英国/ 日本支社代表: 雪下 大輔、以下「マーカスエバンズ」) は、2026年6月11日 (木) ～12日 (金) に、エグゼクティブを対象としたマーケティングイベント『CMO Japan Summit 2026』を開催します。

イベント概要

マーカスエバンズは、2026年6月11日 (木) ～12日 (金)に第22回目となる『CMO Japan Summit 2026』を開催いたします。本サミットは、マーケティング部門の統括責任者、最先端の関連サービスを持つソリューション企業が一堂に会し、2日間にわたり講演・ディスカッション・1to1ミーティング・ネットワーキングなどを通じて、マーケティング業界における課題や解決策について議論をしていただくビジネスイベントです。

詳細を見る :http://www.marcusevans.com/summit/cmojapan/jun26

■開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/95834/table/228_1_3742a47b097d07be5395d2586f85cb3a.jpg?v=202605181051 ]

トップマーケターから学び、新しい人脈に出会えるイベント

講演・ディスカッション・1to1ミーティング・ネットワーキングを通じて、業界の第一線で活躍するトップマーケターから直接学び、実践的な知見や最新トレンドを吸収できるイベントです。 同じ課題意識を持つ仲間や、ビジネスの可能性を広げる新たなパートナーとの出会いの場としても最適です。マーケティングの未来を共に考え、次のアクションへとつながる2日間。ぜひ奮ってご参加ください。

第22回『CMO Japan Summit 2026』の主要議題

人にもAIにも“選ばれる”検索設計：

検索の主役が人からAIへ移行する中で、どちらにも信頼され、想起されるブランドコンテンツの在り方を再定義する。

創造性を守るAIガバナンス：

生成AIによるデザイン・広告活用が常態化する時代に、著作権・倫理・実務を両立させ、創造性を持続させる基盤を構築する。

人にしか生み出せないエモーショナルCX：

効率化が極まったAI時代だからこそ、共感・情緒・対話を軸に、人の記憶に残り、ブランドとして中長期的に印象づけられる体験を創出する。

マーケターの進化とリーダーシップ設計：

変化の激しい時代において、スキル更新に留まらず、キャリア観・意思決定・組織を導く力を備えた次世代マーケティングリーダー像を描く。

グローバルインサイトが拓く成長戦略：

文化・規制・価値観の違いを前提に、海外市場の深層インサイトを捉え、持続的な成長につながるマーケティング戦略を構築する。

データで紡ぐパーソナライズ戦略：

マスから個へ進化する市場環境において、顧客データと文脈を起点に、成果につながる関係性設計と対話型マーケティング施策の実装を再構築する。

豪華登壇者による講演

マーケティング業界のリーダーが注目するトピックについて、最新の情報をお届けしたいという思いから、本サミットでも豪華な登壇者をお招きしています。

２日間のサミットの議長には、ロート製薬株式会社 執行役員兼戦略デザイン本部CCO（チーフコミュニケーションオフィサー） 武井 美樹氏をお迎えし、主要議題を中心にマーケター必見のトピックに講演者視点で迫ります。

基調講演1: 変化の時代におけるリーダーシップ設計 ― 勝ち続ける組織をつくる意思決定と育成

撮影：吉成 大輔工藤 公康氏

元監督

福岡ソフトバンクホークス

基調講演2: ブランドと経営の統合 ― グローバル企業再生における意思決定とリーダーシップ

平井 一夫氏

元代表取締役社長兼CEO

ソニー株式会社

代表理事

一般社団法人プロジェクト希望

本サミットでは他にも、ここでしか聞けない豪華登壇者による講演プログラムを設けています。

詳しくは、公式サイト(https://www.marcusevans.com/summit/cmojapan/jun26)をご確認ください。

■マーカスエバンズとは

マーカスエバンズ（Marcus Evans）は1983年の設立以来、戦略的意思決定に必要な最先端のビジネス情報をイベントにおいて提供しております。当社の誇るグローバルネットワークを駆使し、年間150以上のビジネスサミットを企画・運営・開催。日本支社では、マーケティング・IT・人事・製造業などのイベントを開催しております。

■お問い合わせ

広報担当（齋野）

Email: MizukiSpr@marcusevansjp.com