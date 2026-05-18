第2回鉄道技術展・大阪2026に出展します

レシップホールディングス株式会社

レシップホールディングス株式会社（本社：岐阜県本巣市、代表取締役社長：杉本眞）の連結子会社レシップ株式会社（本社：岐阜県本巣市、代表取締役社長：北野元昭、以下：レシップ）は、2026年5月27日（水）から5月29日（金）までインテックス大阪で開催される「第２回鉄道技術展・大阪2026」に出展することをお知らせいたします。会場では、運賃収受機器や旅客案内システムの技術をベースに、駅・車両の乗客情報案内装置や放送システム、モバイルチケットやキャッシュレス端末など、現代の多様なニーズに応える製品を展示いたします。



レシップでは、バス・鉄道用ワンマンシステムを中心に、バス・鉄道事業者および利用者双方の利便性を向上するための製品・サービスづくりに取り組んできました。近年、鉄道業界においては、インバウンド需要の急速な回復に伴う多言語対応の強化や、多様化するキャッシュレス決済への対応が喫緊の課題となっています。また、利用客の利便性を高め、より快適な移動体験を提供するためのシームレスなサービス連携（MaaS）への注目も高まっています。レシップは、事業者様の課題解決をサポートするとともに、公共交通を利用されるすべての方へ、より便利で快適な移動体験を提供いたします。



ぜひこの機会に、当社の技術をご覧ください。みなさまのご来場をお待ちしております。

■出展概要

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※来場には事前登録が必要です。詳細は公式サイトをご覧ください。

会社概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/75727/table/104_2_a06ce403984d60cf1d6db843230a5839.jpg?v=202605181051 ]