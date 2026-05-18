【6/4開催】「電話もメールも繋がらない」時代のBtoB営業戦略。インゲージ、OPTEMOと6/4（木）に共催ウェビナーを開催

株式会社インゲージ

コミュニケーションプラットフォーム「Re:lation（リレーション）」を提供し、6,000社以上（※1）の導入実績を誇る株式会社インゲージ（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：和田 哲也）は、株式会社OPTEMO（本社：東京都千代田区、代表取締役：小池 桃太郎）と、2026年6月4日（木）12時より「BtoB営業の顧客接点最適化」をテーマにした共催ウェビナーを開催いたします。

https://optemo.co.jp/events/20260604/?utm_seminar=ingage

（※1）トライアル利用を含みます。

◆開催背景

昨今のBtoB営業において、従来の手法であるテレアポやメール営業の効率が著しく低下しています。営業電話の接触率はわずか5%前後と言われ、顧客の情報収集行動がWeb中心にシフトした今、「電話が繋がらない」「メールの返信が来ない」ことは共通の深刻な課題となっています。また、AIの普及により情報が溢れる中、企業は“数”を打つ営業から、顧客のタイミングに合わせた“質の高い接点”への転換を迫られています。

◆登壇内容

本ウェビナーでは、「電話やメールに依存しない新しい顧客接点の作り方」をテーマに、BtoB営業における接触率の壁を突破する戦略を解説します。 Webサイト上での顧客行動を可視化し、適切なタイミングでアプローチを行うOPTEMO社と、あらゆるチャネルの対応を一元管理し、顧客とのコミュニケーションを資産化するインゲージが、実例を交えて最新の営業戦略を提示します。

-株式会社OPTEMO マーケティング責任者 竹田 卓生 氏

-株式会社インゲージ 事業推進部 イベントマーケター 佐竹彩華

◆ウェビナー概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/29485/table/303_1_d6e5285bf984b336c223b700659d6b01.jpg?v=202605181051 ]

＜注意事項＞

・主催企業と事業が競合する企業からのお申し込みは、お断りさせていただきます。

・講演の内容が予告なく変更となる場合がありますので予めご了承ください。

・2名以上でご参加される場合、定員管理のため、お一人ずつお申込みください。

・匿名でのお申込み、同業種・個人のお客様からのご参加はお断りさせていただく可能性がございます。

・定員に達しますとお申込みを締め切ります。

■株式会社OPTEMOについて

所在地：東京都千代田区内神田3-17-8小山第一ビル3階

代表者：代表取締役 小池 桃太郎

事業内容：「サイト訪問者が顧客になる」OPTEMOの展開

コーポレートサイト：https://optemo.co.jp/

■株式会社インゲージについて

所在地：大阪府大阪市北区芝田一丁目14番8号

代表者：代表取締役社長 和田 哲也

事業内容：クラウドサービスの開発・提供、コミュニケーションプラットフォーム『Re:lation』の開発・提供

コーポレートサイト： https://ingage.co.jp

■本リリースに関するお問い合わせ先

担当者：株式会社インゲージ 広報担当 西澤

TEL：050-3116-8373

E-mail：pr@ingage.jp