中村敬斗 × GOLDEN CONCEPT 第二弾コラボレーション発売。購入者限定で「中村敬斗 壮行会」へご招待。

株式会社PRINCIPE prive

スウェーデン発のラグジュアリーブランド「GOLDEN CONCEPT」とブランドアンバサダーを務める中村敬斗選手とのコラボレーション第二弾が登場。今回のコラボレーションでは、中村選手が好む“GREEN”をキーカラーに採用。腕時計とApple Watchケースに、中村選手の感性やこだわりを落とし込んだ特別仕様となっています。



さらに、コラボレーションモデルをご購入いただいたお客様限定で、2026年5月22日開催ゴールデンコンセプトが主催「中村敬斗 壮行会」へご招待いたします。



壮行会では、購入モデルごとに異なる特典をご用意。2ショット撮影や私物サイン対応など、中村選手との特別な時間をお楽しみいただけます。



中村敬斗コラボレーション特設ページはこちら(https://goldenconcept.jp/collections/keito-nakamura-limited-edition2)

■ 中村敬斗 壮行会 概要

開催日：2026年5月22日（金）

時間：開場17:00 / 開始18:00(2時間程度を予定)

会場：東京都内某所



※詳細は対象商品ご購入者様へメールにて別途ご案内いたします。

購入特典についてAutomatic Watch - Keito Limited 販売価格：576,400（税込）

モデル: Automatic Watch - Keito Limited

販売価格：576,400円（税込）

特典内容【VVIP | 10名様】

１.中村敬斗選手コラボカードウォレットプレゼント

２.中村敬斗選手との2ショット写真撮影

３.私物1点へのサイン

４.選手をより近い距離でお楽しみいただけるVVIPエリア

受付期間：2026年5月15日(金)～2026年5月21日(木)

※予定数に達し次第、受付を終了させていただきますので、あらかじめご了承ください。

RSTRIII46 - Keito Limited II 販売価格：170,500円（税込）

モデル: RSTRIII46 - Keito Limited II

販売価格：170,500円（税込）

特典内容【VIP特典 | 20名様】

１.中村敬斗選手コラボカードウォレットプレゼント

２.中村敬斗選手との2ショット写真撮影

受付期間：2026年5月15日(金)～2026年5月21日(木)

※予定数に達し次第、受付を終了させていただきますので、あらかじめご了承ください。

販売店舗

ゴールデンコンセプト 表参道店

東京都港区北青山3-5-19 1F

TEL：03-6427-4368

ゴールデンコンセプト クオーツ心斎橋店

大阪市中央区南船場3-12-14 2F 202区画

営業時間 : 10:00～20:00

TEL：070-5617-0311



ゴールデンコンセプト日本公式サイト

https://goldenconcept.jp/collections/keito-nakamura-limited-edition2

GOLDEN CONCEPT (ゴールデン コンセプト) について

2015年スウェーデンにて、デザイナー「プイア・シャムソサダティ（Puia Shamsossadati）」が設立。高級Apple Watchケースを初めとした、ハイテク素材とラグジュアリーの融合した製品を数多く展開するライフスタイル・ラグジュアリーブランドです。



公式HP：https://goldenconcept.jp

インスタグラム：（本国）https://www.instagram.com/GoldenConcept/

（日本）https://www.instagram.com/GoldenConcept.jpn/