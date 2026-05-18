【大学ファッション教育の先駆け】文化学園大学の学生が6月12～14日に東京・代々木のキャンパスでファッションショーを開催

学校法人文化学園 文化学園大学

文化学園大学（所在地：東京都渋谷区代々木）服装学部ファッションクリエイション学科が、6月12日から14日にかけて第41回ファッションショー「異鳴調（いめいちょう）」を本学の遠藤記念館大ホールで開催します。大学におけるファッション教育の先駆けとして、62年の歴史をもつ本学科の象徴的なイベントのひとつです。70体をこえる衣装とそれを際立たせる演出をぜひご覧ください。

文化女子大学時代から続く、伝統のファッションショー

ファッションクリエイション学科では、前身の文化女子大学家政学部の頃より、4年次に学びの集大成の一つとしてファッションショーを開催しています。

2025年度開催「ファッションショー40年のあゆみ」展より

企画からデザイン、製作、モデル、演出などのすべてを学生が手掛けるこのショーは、学内はもとより、各種メディア、またアパレル企業の方々からも毎年高い評価をいただいています。

第41回ファッションショー「異鳴調」

異なる経験と感覚を持つ私たち。そこから生まれる輪郭のない感情。

自分の中に眠っていた感情を呼び覚まし、共鳴しあう。その先にある新たな気づきを得る。

開催概要

▶日時：（開演30分前開場・公演時間約30分・入場無料）

6月12日(金) 開演 14:10 16:10 18:50

6月13日(土) 開演 12:40 15:00

6月14日(日) 開演 12:00 15:00

▶会場：文化学園遠藤記念館大ホール アクセス

学科公式SNS

︎製作風景や学生スナップを更新中！

・Instagram(https://www.instagram.com/fashion_bunka_univ/)

・TikTok(https://www.tiktok.com/@fashion_bunka_univ)

映像配信

ショーの全編を、後日映像でもご覧いただけます。

▶動画配信日：6月26日（金）配信開始

詳細を見る :https://bwu.bunka.ac.jp/info/2026/04/29810

服装学部ファッションクリエイション学科

クリエイションの理論と技術を基礎から応用まで横断的に学び、新しいファッションを生み出す。

「服づくり」を基礎から学び、2年次以降は、デザイン、テクニック、サイエンスの3つのフィールドから、興味や進路に合わせて自分だけのカリキュラムを設定できることが特長です。「ファッションのBUNKA」として定評のある本学園において、ファッションクリエイション学科のルーツは家政学の被服・服装分野にあります。デザインや縫製、アパレル生産の分野のみならず、繊維や衣環境、人間工学まで幅広い学びの環境が整っています。卒業生はアパレル・ファッション業界にとどまらず、エンターテインメント、繊維産業、教育分野など、さまざまな業界で学びを活かして活躍しています。

アパレルの生産工程を実践的に学べる施設素材を知ることでファッションの「総合力」を高める4年次は学生それぞれのテーマで卒業研究に取り組むオートクチュール、舞台衣装、スポーツウエア、ブランド企画、デザイン表現、機能性の追求など、学びながら自身のめざす「服づくり」を確立するカリキュラムを展開詳細を見る :https://bwu.bunka.ac.jp/study/f/fashion-creation/

文化学園大学

文化女子短期大学として1950年に開学し、70年をこえる歴史と伝統をもとに服装学・生活造形学のパイオニアとして独自の教育理念を培ってきました。2011年に「文化学園大学」と校名を変更し、翌 2012 年から男女共学の教育をスタート。様々な文化・情報の発信地に隣接する新宿新都心のキャンパスは、約3,300人が学ぶ国際的都市型大学として各界に卒業生を輩出しています。

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

文化学園大学 入試広報課

電話：03-3299-2311

メールアドレス：contact@bunka-wu.ac.jp