“1杯のそば”が夜を変えた
株式会社ユーネット
「夜に行く理由ができた」
・提供時間：22時～２３時
施設名：ひょうたん温泉
別府・ひょうたん温泉、「夜鳴きそば無料企画」で21時以降来館数が前年比5倍に
大分県別府市の温泉施設「ひょうたん温泉」では、ゴールデンウィーク後の閑散対策として実施した「夜鳴きそば無料企画」が大きな反響を呼び、21時以降の来館者数が前年比約5倍に増加しました。
例年、ゴールデンウィーク後は観光需要が落ち着き、夜の館内は静けさが戻る時期。しかし今年は、その“いつもの風景”が大きく変わりました。
きっかけとなったのは、22時以降限定で提供を開始した「夜鳴きそば」企画です。
館内の食事処スタッフが中心となり、毎日100杯以上を提供。受付ではスタッフが来館者へ直接案内を行い“温泉のあとに一杯食べる楽しみ”を新たな夜の価値として提案しました。
「正直、不安もありました。もし誰も来なかったら、頭を丸めて謝る覚悟でした。でも結果として、“夜のひょうたん温泉”に新しい価値が生まれたと感じています」
実際にSNS上では、
「夜に行く理由ができた」
「湯上がりに食べるそばが最高」
「夜の温泉が楽しみになった」
といった声も増加。
“温泉＋食”の体験価値が、来館動機そのものを変え始めています。
同施設では現在、年間売上7億円・来場者40万人を目標に掲げており、今回の施策を「価格施策」ではなく、“夜の体験価値を高める取り組み”として位置づけています。
【夜鳴きそば概要】
・期間 5/31まで
・提供時間：22時～２３時
・内容：夜鳴きそば無料提供
・場所：館内食事処
・対象：来館者
【施設概要】
施設名：ひょうたん温泉
所在地：大分県別府市鉄輪159-2
特徴：創業100年以上／「源泉十割」／観光ミシュランガイド三ツ星掲載施設