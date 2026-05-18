英国発ビスケットブランド「ミラーズ」より、コーヒーとの相性を追求したショートブレッド〈ベイカー＆バリスタ〉シリーズ3種が新登場！

キタノ商事株式会社

キタノ商事株式会社(本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：木村谷和宏)は、英国発ビスケットブランド「ミラーズ」より〈ベイカー＆バリスタ ショートブレッド〉3種を2026年5月18日(月)より発売いたします。

〈ベイカー＆バリスタ〉は「コーヒーと相性の良いショートブレッド」をコンセプトに開発。ベイカー(焼菓子職人)が“コーヒーと本当に合う味”を目指し、研究を重ねて完成させたショートブレッドです。

その背景には、英国・アッシュボーンの地で大切に守られてきた、ミラーズのものづくりがあります。ミラーズは、かつて同地の中心街で長く愛されたスペンサー家のベーカリーを受け継いだことからはじまりました。製造拠点は、工場となった今もなお“ベーカリー”と呼ばれ、職人たちは生地の状態を日々見て、触れて確かめながら焼き上げ、トレーも人の手で運ばれています。



街のベーカリーの延長線上にある存在だからこそ、できる限り手作りに近づけることを大切にし、〈BAKED BY HAND〉の理念のもと、人の手を通したものづくりを続けています。

〈ベイカー＆バリスタ〉ではオールバター仕立てのシングルオリジンフレーバーを採用。

生地には小麦粉と米粉を使用し、伝統的なラックオーブンで低温・長時間じっくりと焼き上げています。この製法により、生地はゆっくりと落ち着き、サクッと軽やかでありながら、コーヒーに浸しても崩れにくい絶妙なかたさと、口の中でほろりと崩れる食感を実現しました。



フレーバー開発では、ヨーロッパの伝統的な焼菓子の資料を読み込み、香りの設計を研究。焼成前にビスケット1枚ずつグラニュー糖を軽くまぶすことで、素材本来の風味をより一層引き立てています。

フレーバーラインアップ

・ベルジャンダブルチョコ

ベルギー産チョコレートを使用。ダークチョコレートチップに加え、カカオ分95％のダークチョコレートを溶かして練り込み、奥行きのある味わいに仕上げました。チョコレートのほのかな酸味が、コーヒーのスモーキーなニュアンスを引き立てます。

・ブルボンバニラ

マダガスカル産オーガニックブルボンバニラを使用。濃厚で甘くクリーミーな香りが特徴です。自然でやさしい甘さが、コーヒーの風味を引き立てます。

・モレロサワーチェリー

代表的なサワーチェリー品種「モレロ」を使用。乾燥後に糖漬けすることで、味わいを凝縮しました。ダークローストコーヒーに感じられる果実の風味を、チェリーの豊かな酸味と甘みがより一層引き立てます。

コーヒーとペアリングすることで、それぞれの上品な味わいが際立ちます。

ショートブレッドの発祥の国・英国のミラーズがブランド史上最高と誇る、まるでパティスリーのような仕上がりの味わいをぜひお楽しみください。

今回発売するボックスタイプは、そのままテーブルに出せるペーパートレイ入り。

また、同フレーバーの個包装2枚入りタイプも現在販売中です。

商品概要

１．商品名・説明

商品名：ベイカー＆バリスタ

ベルジャンダブルチョコ ショートブレッド

説明：ベルギー産ダークチョコレートチップ入りの、マスコバド糖を使ったオールバターカカオショートブレッド。米粉を使用した繊細でほどけるような食感。（チョコチップ15％/バター24％使用）

商品名：ベイカー＆バリスタ

ブルボンバニラ ショートブレッド

説明：マダガスカル産ブルボンバニラが上品に香る風味豊かなオールバターショートブレッド。米粉を使用した繊細でほどけるような食感。（バター31％使用）

商品名：ベイカー＆バリスタ

モレロサワーチェリー ショートブレッド

説明：甘酸っぱいドライモレロチェリー入りの風味豊かなオールバターショートブレッド。米粉を使用した繊細でほどけるような食感。（バター28％使用）

2．内容量・標準小売価格・発売日・販売エリア

内容量：120g

標準小売価格：750円(税込 810円)

発売日：2026年5月18日(月)

販売エリア：全国輸入食品店・スーパーマーケット・オンラインストア他

ミラーズについて

小麦粉などを石うすで挽く人、という意味を持つ〈ミラーズ〉は、絵本のような風景が広がる英国・ダービシャー州アッシュボーンで2006年に誕生しました。街の中心地で長きに渡り続いてきたスペンサー家のベーカリーを受け継いだことが、そのはじまりです。工場のほど近くにはピークディストリクト国立公園が広がり、緑の丘には羊の群れが点在、18～19世紀頃に小麦粉を粉砕するために使われていたミルストーン(石うす)が今も自然の中に残されています。そうした土地の風景と歴史を受け継ぐように、パン工房の延長線上にあるその工場は現在も「ベーカリー」と呼ばれ、古くから伝わる道具を用いながら、熟練の職人の手を通したものづくりを続けています。保存料は一切使用せず、原料へのこだわりを大切にしながら、効率性よりも可能な限り手作りに近づけることを重視する姿勢は、創業以来変わることのないブランドのポリシーとして守られ続けています。

インスタグラムについて

新商品・アレンジレシピなど弊社取り扱いの輸入菓子・食品をご紹介しています。

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ミラーズ日本輸入代理店

キタノ商事株式会社

代表者 : 代表取締役社長 木村谷和宏

所在地 : 〒531-0075 大阪市北区大淀南1丁目11番8号

私たちは海外の菓子・食品を扱う食品輸入商社です。ウエハースからカレーパウダーまで、1948年の創業以来、世界各国の食品とその食文化を日本へお届けしています。