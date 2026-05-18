次世代の「食」を担う高校生の実践の場を、環境配慮型ユニフォームで支える【住商モンブラン株式会社】

住商モンブラン株式会社

住商モンブラン株式会社（本社：大阪市淀川区、以下 当社）は、2026年5月12日(火)に千葉県野田市役所８階にオープンした高校生レストラン「のだかまキッチン」において生徒の皆さんがホールで着用するユニフォームに、当社のキャップおよびエプロンが採用されたことをお知らせいたします。

お揃いのキャップとエプロンを身に纏った野田鎌田学園の生徒の皆さん

高校生レストラン「のだかまキッチン」

高校生レストラン「のだかまキッチン」厨房の様子

「スイーツ甲子園～高校生パティシエNo.1決定戦」での優勝経験を持つ野田鎌田学園高等専修学校が運営。

野田市の伝統である醤油や味噌などの発酵食品や地元の農産物を生かした「地産地消」をテーマとし、高校生が調理や接客・調理・運営を担い、「食」を通じて地域の魅力を発信していく取り組みです。

■店舗情報

所在地：〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1 野田市役所８階

営業日：火、水、木曜日の週3日

営業時間：午前11時半～午後2時半

※詳細は公式Instagram(https://www.instagram.com/nodakama_kitchen/)にてご確認ください。

たれ付きキャップOV9004-6、エプロンOV5008-4環境配慮素材「Onibegie(R)」を使用したキャップ・エプロン

当社は、本レストランで使用するユニフォームについて、野田鎌田学園様のイメージカラーを踏まえ、既存商品の中から最適なアイテムをご提案。飲食サービスの現場に初めて立つ高校生の皆さんが安心して業務に取り組めるよう、着用しやすさ・動きやすさ・衛生面に配慮したキャップとエプロンをご採用いただきました。

また、このキャップとエプロンには、環境配慮素材「Onibegie(R)（オニベジ(R)）」が使用されています。日々の営業で着用するキャップ・エプロンを通じて、自然と持続可能性に触れる機会につながれば嬉しく思います。

※「Onibegie」「オニベジ」は、小松マテーレ(株)の登録商標です。

これらの製品の素材には、小松マテーレ(株)の環境配慮型素材「Onibegie」を使用しています。

当社は今後も、教育現場と連携しながら、働く人に寄り添うユニフォームを通じて、次世代を担う人材の育成や社会への貢献に取り組んでまいります。

本件に関するお問い合わせ先

住商モンブラン株式会社 企画・マーケティング部 広報宣伝チーム 高垣・比佐

メールアドレス montblanc_pr@scmb.jp

会社概要

住商モンブラン株式会社

1950年創業の総合白衣メーカー。医療・介護、飲食・サービス、食品工場向けの白衣や作業服など、働く人のためのユニフォームを企画、生産、販売している会社です。

会社名：住商モンブラン株式会社

代表取締役社長：兼八 晃(かねはち あきら)

本社所在地：〒541-0041 大阪市中央区北浜4丁目7番28号

コーポレートサイトURL：https://www.scmb.co.jp/

デジタルカタログ：https://www.scmb.co.jp/catalog/

取り扱いオンラインストア一覧：https://www.scmb.co.jp/onlinestore/

オフィシャルInstagramアカウント：https://www.instagram.com/sumisho_montblanc/

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