[ダンサー紹介第7弾！]【バレエアンサンブルガラ2026・関東公演/関西公演】豊かな歴史と多彩なレパートリーで世界中から高い評価を受けるバレエ団より、新進気鋭の若手ダンサーが出演！

マーティ株式会社バレエアンサンブルガラ2026・関東公演/関西公演 出演ダンサー紹介

マーティ株式会社（本社：東京都港区三田2-14-4 三田慶応ビジデンス1F）が主催する「バレエアンサンブルガラ2026・関東公演/関西公演」に「井上暖深さん／ソフィア国立バレエ・コールド」「玉川貴文さん／ソフィア国立バレエ・コールド」の出演が決定しました。実力派・若手ダンサーのフレッシュな踊りに注目が集まっています！

コールドバレエとは

コールド・バレエ（corps de ballet） とは、バレエ作品において群舞（ぐんぶ）を担当するダンサーたちの集団を指します。フランス語で「バレエ団の身体（body of the ballet）」という意味です。

バレエ作品において特に、視覚的・構成的に作品の世界観を支える重要な役割を果たします。

井上暖深井上暖深/プロフィール

8歳よりアメリカでバレエを始める

帰国後、クラシカルバレエアカデミー

S.O.U.にて藤田恭子・藤田真砂子に師事

2016年のポルトガル国立バレエ学校へ留学

卒業後アメリカ・オクラホマ州にあるタルサバレエ入団

ルーマニア、クロアチアを経て、現在はブルガリアにあるソフィア国立バレエ団で活動中

井上暖深さんの詳細はこちらから :https://www.ballet-ensemble-gala-concert.com/vol-6-%E6%9D%B1%E4%BA%AC-2026%E5%B9%B47%E6%9C%88/%E4%BA%95%E4%B8%8A%E6%9A%96%E6%B7%B1/玉川貴文玉川貴文/プロフィール

4歳より両親からバレエを習う

15歳よりドイツミュンヘン留学

ポーランド、チェコ、クロアチアでの活動を経て、

現在 ブルガリア国立バレエ団 にて活動中

玉川貴文さんの紹介はこちらから :https://www.ballet-ensemble-gala-concert.com/vol-6-%E6%9D%B1%E4%BA%AC-2026%E5%B9%B47%E6%9C%88/%E7%8E%89%E5%B7%9D%E8%B2%B4%E6%96%87/

ソフィア国立バレエ団とは

ソフィア国立バレエ団

ソフィア国立バレエ団は、ブルガリアの首都ソフィアにある国立歌劇場に所属する、同国を代表するバレエ団です。長い歴史の中で、クラシックバレエの名作から現代作品まで幅広いレパートリーを築き上げ、東欧バレエの伝統を継承しながら国際的な評価を高めています。

1. 技術力と芸術性の高さ

ソフィア国立バレエ団は、確かなクラシック技術を基盤としながら、音楽性や演技力にも優れたダンサーを多く擁しています。東欧特有のしなやかさと力強さを兼ね備えた踊りは、繊細かつドラマティックな表現を生み出し、観る者に深い印象を与えます。伝統と革新を融合させたレパートリーにより、ダンサーの多様な表現力が磨かれています。

2. 国内外での評価と存在感

本拠地であるソフィア国立歌劇場を中心に多くの公演を行い、国内で高い人気を誇るとともに、海外公演や国際的な舞台でも活躍しています。その芸術性の高さは広く評価されており、ヨーロッパを代表するバレエ団の一つとして確かな地位を築いています。また、教育活動にも力を入れ、次世代ダンサーの育成にも積極的に取り組んでいます。

ソフィア国立バレエで活躍中の2人の魅力

ソフィア国立バレエ団は、長い伝統と高い芸術性を持つヨーロッパの代表的なバレエ団の一つです。そんなバレエ団で日本人が主要キャストとして活躍することは、単なる個人の成功にとどまらず、日本のバレエ教育の水準の高さや、日本人の芸術的感性の豊かさを国際社会に示すことにつながっています。それを体現しているのが、本公演に出演する井上さん・玉川さんの二人です。

井上暖深さんは、アメリカにてバレエを始め、国内外で研鑽を重ね、ヨーロッパ各地での舞台経験を経て、現在はソフィア国立バレエ団にて活躍する、国際的な感性と確かな実力を兼ね備えた注目のダンサーです。

玉川貴文さんは両親のもとでバレエを学び、ドイツ・ミュンヘンへの留学を経て、ポーランド、チェコ、クロアチアでの経験を重ね、現在はソフィア国立バレエ団にて活躍する、ヨーロッパ各地で培った表現力と確かな実力を兼ね備えたダンサーです。今後の更なる活躍が期待されています。

公演詳細「バレエアンサンブルガラ2026・関東公演」[表1: https://prtimes.jp/data/corp/83890/table/460_1_8bd868032e12566a31e75b129973ddde.jpg?v=202605181051 ]公演詳細はこちらから :https://www.ballet-ensemble-gala-concert.com/%E5%85%AC%E6%BC%94%E6%83%85%E5%A0%B1-vol-6%E6%9D%B1%E4%BA%AC-2026%E5%B9%B47%E6%9C%88/チケットはこちらから :https://teket.jp/3725/66770

公演詳細「バレエアンサンブルガラ2026・大阪公演」[表2: https://prtimes.jp/data/corp/83890/table/460_2_a287d03b0d6a188e85aa75bd468a95cc.jpg?v=202605181051 ]公演詳細はこちらから :https://www.ballet-ensemble-gala-concert.com/%E5%85%AC%E6%BC%94%E6%83%85%E5%A0%B1-vol-7%E5%A4%A7%E9%98%AA-2026%E5%B9%B48%E6%9C%88/チケットはこちらから :https://teket.jp/3725/67045

井上暖深

玉川貴文

将来が有望な人物としてバレエ団からも期待されている2人の踊りにぜひご注目ください！

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バレエアンサンブルガラ公演事務局

HP:https://www.ballet-ensemble-gala-concert.com/

Mail:ballet.ensemble.dancer@gmail.com