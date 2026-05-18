【FlexiSpot】「ビューティーワールド ジャパン 東京（第28回）」に出展

Flexispot Japan 株式会社

Flexispot Japan株式会社（本社：埼玉県入間郡、代表取締役：斉冰白、以下「FlexiSpot」）は、2026年5月18日（月）より東京ビッグサイトにて開催される「ビューティーワールド ジャパン 東京（第28回）」に出展いたします。

当社ブースでは、快適な施術環境をサポートするネイル昇降デスクや電動リクライニングソファを中心に、ビューティサロンやネイルサロン向けの最新製品をご紹介いたします。

また、来場者限定で特別クーポンを配布予定です。対象商品を、現在開催中の「FlexiSpot 10周年記念セール」価格からさらにお得にご購入いただけます。皆さまのご来場を心よりお待ちしております。

出展製品

ネイル昇降デスク「C1206 Set」

ネイリストの動作に寄り添う専用設計の天板を採用。身体を自然にテーブルへ近づけやすいアーチ形状により、肘や手首を安定して支えやすく、細かな作業が続くネイル施術においても、無理のない姿勢を維持しやすくなっています。

また、座り作業と立ち作業を自由に切り替えられる点も特長です。デスク脚には、高い人気を誇る電動昇降デスク脚「E7」または「EF1」を採用。ボタン操作ひとつで高さ調整が可能なため、座位施術から立位作業への切り替えもスムーズに行えます。長時間同じ姿勢を続けることによる身体への負担軽減にも配慮しました。

商品ページ：https://www.flexispot.jp/c1206set.html

電動リクライニングソファ「Smile」

施術時にもリラックスタイムにも対応する、電動リクライニングソファです。最大約180°までリクライニング可能で、3モーターを搭載。背もたれ・フットレスト・高さを調整できるため、施術者にとって作業しやすい姿勢を確保しながら、お客様にも快適なくつろぎ空間を提供します。

さらに、よく使う角度を保存できるメモリー機能や、移動に便利なキャスター、小物やリモコンを収納できるポケットなど、サロンワークをサポートする機能も充実しています。

現在、予約販売を受付中です。

商品ページ：https://www.flexispot.jp/smile.html

展示会概要

【名称】ビューティーワールド ジャパン 東京（第28回）

【会期】2026年5月18日（月）-20日（水）

【時間】10:00-18:00（最終日は16:30まで）

【会場】東京ビッグサイト 西1-4ホール+アトリウム、南1-4ホール

【ブース小間番号】S4-G009（アイラッシュゾーン）

【主催】メッセフランクフルト ジャパン（株）

【同時開催】東京ネイルフォーラム2026

（主催：NPO法人日本ネイリスト協会）

FlexiSpotについて

FlexiSpotは「New working, new living」というブランドコンセプトを掲げ、最先端のリニア駆動技術を応用し、健康的なオフィス、スマートホーム、エンジニアリングプロジェクトを可能にするための研究、開発に日々取り組んでおります。

また、電動昇降デスクにおいては、ロングセラーモデルや最頻モデルを多く展開し、多くのお客様にご愛顧いただいております。座りすぎや、体に負担となる姿勢を取りがちな世界中すべてのデスクワーカーに向け、「効率的、健康的でインテリジェント」な、より良いパーソナルオフィスソリューションおよびホームソリューションの提供を今後とも目指してまいります。

関連サイト

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製品に関するお問い合わせ先

FlexiSpotサポートセンター：contact@flexispot.jp