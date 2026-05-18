品川にひっそり佇むとっておきの“秘密基地”、RENDEZ-VOUS（ランデヴー）SHINAGAWA BAYSIDEがオープン。

株式会社RENDEZ-VOUS

車の共同所有サービスを展開する株式会社RENDEZ-VOUS（本社：神奈川県川崎市／代表：浅岡 亮太／以下、ランデヴー）は、これまで横浜、二子新地、錦糸町、青山に拠点を展開してまいりましたが、この度、第5の拠点として品川に「RENDEZ-VOUS SHINAGAWA BAYSIDE」を2026年5月18日(月)にオープンいたしました。

本拠点は、これまでの倉庫型・駐車場型とは一線を画し、1台ごとに個別のシャッターを備えた、特別感あふれるガレージ空間となっています。まるで自分だけの“秘密基地”のように、大切な一台と向き合う時間そのものを楽しんでいただける設計です。

大人のための“秘密基地”。特別な時間が始まるガレージ空間

物流倉庫の一角に、ひっそりと佇むガレージ。

そこには、日常とは少しだけ切り離された、特別な時間が流れています。

本拠点は、1台ずつ個別のシャッターを備えたプライベートガレージ仕様。扉を開けるたびに、自分だけの空間が広がり、大切な一台と向き合うひとときそのものが特別な体験へと変わります。大人になっても心のどこかに残る“秘密基地”への憧れを、そのままかたちにしたような場所です。

この場所に導入されるのは、どれもランデヴーが想いを込めて厳選した一台たち。車と過ごす時間の質そのものを、より豊かなものへと引き上げます。

さらに、首都高速ICからのアクセスも良好で、湾岸エリアを軽く流す短時間のドライブから、週末の遠出まで幅広い楽しみ方に対応。日常のすぐそばにありながら、少しだけ心がほどけるような時間を提供します。

RENDEZ-VOUS（ランデヴー）SHINAGAWA BAYSIDEの3つの特徴

(1) 個別のシャッター完備

他拠点では複数台の車を並列で保管していますが、RENDEZ-VOUS SHINAGAWA BAYSIDEでは、1台ごとに個別のシャッターを備えたプライベートガレージ仕様を採用しています。シャッターの先に広がるのは、オーナーだけの特別な空間。愛車と向き合う時間そのものを、より特別な体験へと引き上げます。

(2) 車のラインナップ

特別なガレージ空間にふさわしい、心を高揚させるドライビング体験を提供する厳選ラインナップを導入予定です。

【導入予定車両（順不同）】

・Ferrari Testarossa

・Ferrari 296GTS

・Porsche 911 GT3 RS (Type991)

・Jaguar E-type

・Aston Martin DB12

・McLaren 750S Spider

(3) 海や夜景を楽しめるドライブコースが充実

城南島海浜公園や若洲海浜公園といった海沿いのスポットへは、拠点から約30分圏内でアクセス可能です。また、レインボーブリッジからお台場、有明、豊洲へと続く湾岸エリアでは、東京ならではの夜景ドライブを気軽に楽しむことができます。

遠出をしなくても、少し車を走らせるだけで非日常を味わえる、そんな魅力的なドライブコースが身近に揃っています。

「車を通じて、人生に余白を。」--ランデヴーは、車の楽しさに、もう一度光を当てる。

ランデヴーのサービスについて

株式会社RENDEZ-VOUSは、「車を通じて、人生に余白を」をコンセプトに車の共同所有サービスを提供しています。

・複数名での共同所有により、購入費用・維持費・保険料などのコストを大幅に削減

・整備・メンテナンスの専門サポートにより、維持管理に伴う不安や負担を軽減

・約100台のラインナップから、その時の気分や目的に応じた車種選択が可能

・同じ価値観を持つオーナーが集まるコミュニティへの参加機会を提供

・所有から利用、売却までをワンストップでサポート

単に納車して終わりではなく、運転レクチャーやツーリング、サーキットイベントなどを通じて、車のある暮らしの“余白（たのしみ）”を存分に体験いただけるコミュニティを提供しています。

会社概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/81495/table/14_1_20118e927cba6a5374dcf4a1beb28734.jpg?v=202605180151 ]