5月25日(月)~ 5月29日(金) 株式会社新建新聞社(リスク対策.com) 主催「危機管理カンファレンス 2026春」に、関通・サイバーガバナンス・エグゼクティブ・アドバイザー達城利元が登壇

株式会社関通

物流とITオートメーション、セキュリティ事業を展開する 関通ホールディングス株式会社（本社：兵庫県尼崎市、代表取締役会長：達城 久裕、代表取締役社長 達城利卓、以下「関通」）は、2026年5月25日（月）～29日（金）にオンラインで開催される「危機管理カンファレンス 2026春」にサイバーガバナンス・エグゼクティブ・アドバイザー兼Cyber Govemance Lab株式会社の代表取締役社長 達城利元が、登壇することをお知らせいたします。

申し込みはこちらから：https://risk-conference.net/conference/2026spring/

■危機管理カンファレンスとは

株式会社新建新聞社（リスク対策.com）が主催する、危機管理・BCPなどの専門イベントです。危機管理カンファレンス2026春では、業界を超えた知見や先進的な取り組みを結集し、未来に向けた行動を促す場を提供することで次世代の危機管理を描きます。

■講演内容

ランサムウェア感染被害からの復活

2024年9月12日の夕方、関通のシステムが急に停止しました。原因はランサムウェア攻撃による暗号化でした。物流システム停止の影響は甚大で、在庫の数え直しなど、大部分は人海戦術に頼ることになりました。ランサムウェア感染被害の発覚や従業員のケアを含めた復旧までの対応、そして現在のセキュリティ対策や従業員教育などについて紹介します。

■セミナー登壇概要

【名 称】危機管理カンファレンス 2026春

【日 時】リアルタイム配信 2026年5月25日(月) ～29日(金)

※達城の登壇は、2026年5月27日（水） 16:25～16:55になります。

※アーカイブ配信はリアルタイム配信終了1時間後～6月28日（日）までを予定。

【入場料】無料（事前登録制）

【形 式】オンライン配信（リアルタイム＋アーカイブ）

【主 催】株式会社新建新聞社 (リスク対策.com)

【詳 細】https://risk-conference.net/conference/2026spring/

■登壇者プロフィール

関通ホールディングス株式会社

サイバーガバナンス・エグゼクティブ・アドバイザー

兼 Cyber Governance Lab株式会社

代表取締役社長 達城 利元

CISO（最高情報セキュリティ責任者）や経営層に対し、サイバーリスクを定量的に評価し、戦略的なガバナンス体制を構築するための提言を行う。特に、Googleの先進的なセキュリティ技術とグローバルな知見と生成AIをフル活用した、実効性の高い防御および回復体制の構築に強みを持つ。他では学べない被害企業のリアルな教訓に基づき、組織の防御力強化と企業価値の維持を両立させるための指針を策定。

■関通ホールディングス株式会社について

【社 名】関通ホールディングス株式会社（東証グロース上場）

【所在地】兵庫県尼崎市西向島町111-4

【代表者】代表取締役会長：達城久裕 代表取締役社長：達城利卓

【創 業】1986年4月

【事 業】物流事業・ITオートメーション事業・セキュリティ対策事業

【U R L】ホールディングス：https://www.kantsuhd.com/

サービスサイト ：https://www.kantsu.com/