【BUYMA】Chrome Hearts、The Rowなどが鑑定対象に！無料鑑定サービスの対象ブランドを拡充

株式会社エニグモ

株式会社エニグモ(代表取締役最高経営責任者：須田将啓 本社：東京都港区、東証プライム：証券コード3665)が運営するスペシャルティ・マーケットプレイス「BUYMA(バイマ)」は、提供する無料鑑定サービスの対象ブランドを新たにChrome Hearts、The Rowなど拡充したことをお知らせいたします。

目的と背景

BUYMAでは、お客様に安心してお買い物をお楽しみいただけるよう、第三者機関と提携した独自の無料鑑定サービスを提供しております。

これまでも多くの方にご利用いただいておりますが、特定ブランドの真贋を確認したいという多くのリクエストをいただき、この度、鑑定サービス対象ブランドを拡充いたしました。



今回の拡充により、鑑定可能な商品ラインナップが増え、偽物への不安を解消することを目指します。

追加鑑定サービス対象ブランド

・Chrome Hearts

・The Row

・Mackage

・HERNO

・S Max Mara

・Weekend Max Mara

・Max Mara Studio

・Intrend(Diffusione Tessile)

その他鑑定サービス対象ブランドは以下をご確認ください。

https://qa.buyma.com/buy/hosho/6445.html?af=601

鑑定サービスについて

第三者機関と提携した鑑定サービスをご用意しています。

鑑定料金はBUYMAが負担いたしますので、購入者様は無料でサービスをご利用いただけます。

第三者機関の基準と豊富な実績をもとに、より公平で正確な判定を実現しています。

鑑定の結果、万が一本物保証の対象外なった場合は、当社より購入代金を全額返金いたします。

鑑定サービスについて詳細は以下をご確認ください。

https://qa.buyma.com/buy/hosho/5205.html?af=601

今後の展望

BUYMAは今後も、世界中の魅力的な商品を安心・お得にお楽しみいただけるよう、利用者のニーズを迅速に捉え、鑑定対象ブランドを継続的に拡大してまいります。

【BUYMA(バイマ) 】

https://www.buyma.com/?af=601

BUYMAは、世界各国に在住する24万人以上のパーソナルショッパー（出品者）から、世界中のファッションアイテムを購入できるマーケットプレイスです。

会員数は1,201万人を突破、取り扱いブランド数は2.0万、アイテム数は580万品を超え、ラグジュアリーからストリートまで圧倒的なラインナップを誇ります。日本未上陸ブランドや各地の限定アイテム、国内完売モデルをはじめ、コスメ、インテリア雑貨にいたるまで、日本にいながら“世界を買える”ショッピング体験を提供し、世界中の最新トレンドがリアルタイムに集まる“Specialty” Marketplaceとして成長を続けています。

※iPhone版のアプリ（無料）はこちらからダウンロード

https://itunes.apple.com/jp/app/buyma/id824042539/

※Android版のアプリ（無料）はこちらからダウンロード

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【BUYMAのあんしんへの取り組み】

BUYMAでは、業界全体での偽造品・不正商品の流通防止に厳格に取り組んでいます。不適切な出品を未然に防ぐ厳格なモニタリング体制や、第三者機関と提携した「無料鑑定サービス」などの徹底した監視体制により、ニセモノ発生率0.0022%未満という高い水準を実現しました。

万が一、鑑定の結果が本物保証の対象外となった場合は、購入代金を全額返金いたします。また、商品到着までBUYMAが代金をお預かりする独自の決済システムに加え、配送中の紛失や到着後の返品をカバーする補償オプション「あんしんプラス」を完備。海外通販を国内通販と同様の安心感で楽しめる環境を整え、すべてのユーザーに信頼いただけるプラットフォーム運営に努めています。

▼あんしんプラスについて

https://www.buyma.com/contents/safety/anshin.html?af=601

【BUYMAで活躍するパーソナルショッパーとは】

世界各地に在住する24万人以上の出品者を指します。現地のトレンドや限定情報を熟知した「買い物のスペシャリスト」として、自身のセンスを活かしたアイテム紹介や、購入者のニーズに応える商品を世界中から厳選。単なる出品者ではなく、購入者様に代わって買い付けを行う“お買い物代行”として、検品から配送までを責任を持って行い、安全に商品をお届けします。

【BUYMA TRAVEL】

https://travel.buyma.com/?af=601

BUYMA認定の現地在住ガイドが日本語で案内するプライベートツアー予約サイト。流行スポットやローカルグルメなど、プライベートツアーならではの特別な旅行体験をお届けします。

【STYLE HAUS(スタイルハウス)】

https://stylehaus.jp/?af=601

"世界中のリアルなトレンドがわかるファッションメディア“

【受賞歴】

■2012年12月

「2012 Red Herring Top 100 Global（2012年レッドヘリンググローバルトップ100社）」を受賞

■2015年7月

米国経済誌「Forbes Asia」の「アジアの売上10億ドル以下の優良企業200社リスト（Forbes Asia's 200 Best Under A Billion）」に選出

■2016年6月

『カンヌライオンズ2016』デザイン部門でプロモーションビデオ「A Kind Drone ～親切なドローン～」がシルバー受賞

その他多数受賞