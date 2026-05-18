ふくしまのおいしいお酒を心ゆくまで楽しもう！「ふくしまSAKEフェス 2026」開催！

仙台ターミナルビル株式会社

仙台ターミナルビル株式会社(本社:仙台市、代表取締役社長:松崎哲士郎)が運営するエスパル福島5Fネクストホール(所在地:福島市栄町1-1)にて、6月20日(土)、福島県の地酒等が心ゆくまで楽しめるふくしまディスティネーションキャンペーンイベント「ふくしまSAKEフェス」を開催いたします。

【イベント概要】

1 イベント名 ふくしまSAKEフェス

2 開催日時 2026年6月20日(土) 14:00～16:00(開場13:30～)

3 会場 5F ネクストホール

4 チケット 前売券 5,000円、当日券5,500円

JRE MALL 5,500円

5 チケット販売箇所

１.エスパル福島 １F サービスカウンター 10:00~18:00

5/18(月)より販売開始 TEL.024-524-2711

２.JRE MALL

5月下旬ごろ販売開始予定

販売開始日はエスパル福島公式HPにてお知らせいたします。

※表示価格はすべて税込価格となります。

※購入後のチケットの払い戻しはできません。

※飲酒運転は法律で禁止されています。公共交通機関を利用しご来場ください。

※20歳未満のお客さまはご利用いただけません。

※当日券はイベント会場にて販売いたします。

6 定員数 200名さま限定 ※定員になり次第締切させていただきます。

7 イベント内容

(1)福島の地酒が2時間飲み放題！

【出店蔵元】

日本酒

❖金水晶酒造(福島市)

❖奥の松酒造(二本松市)

❖大天狗酒造(本宮市)

❖三春酒造(三春町)

❖千駒酒造(白河市)

❖末廣酒造(会津若松市)

❖名倉山酒造(会津若松市)

❖ほまれ酒造(喜多方市)

❖大和川酒造店(喜多方市)

❖夢心酒造(喜多方市)

ワイン

❖WINERY JUN(喜多方市)

❖かわうちワイナリー(川内村)

クラフトジン

❖naturadistill 川内村蒸溜所(川内村)

【有料試飲ブース（45㎖）】※追加で500円いただきます。

❖令和7酒造年度 全国新酒鑑評会 金賞受賞酒のうち6銘柄程度

(金賞受賞酒については、2026年5月20日10:00ごろ酒類総合研究所公式HPにて発表予定)

(2)JR東日本福島エリア新キャラクター「ニャンもも」登場!

東日本旅客鉄道株式会社（JR東日本）福島統括センターのブースでは、JR東日本福島エリアの新キャラクター「ニャンもも」が登場！写真を撮ってSNSにアップした方に、特製のおちょこをプレゼント。その他、観光パンフレットの配布や金水晶酒造店とのコラボ日本酒「福風音（ふくかざね）」の動画放映もいたします。

金水晶酒造店と福島統括センターのコラボ日本酒「福風音（ふくかざね）」JR東日本福島エリア新キャラクター「ニャンもも」ニャンももの特製おちょこ

(3)豪華賞品が当たる!プレミアム抽選会

【賞品一覧】

■エスパル福島お買物券 5,000円分×3名さま

■JR東日本福島エリア新キャラクター ニャンももタオル＆シール

■ナチュラルいたがき 季節のフルーツ詰め合わせ

(4) ホテルメトロポリタン仙台 ～氷の彫刻＆SAKEフェス限定福島の桃ヨーグルト～

ホテルメトロポリタン仙台の中村賢二シェフが制作するSAKEフェス限定の氷の彫刻でみなさまをお出迎え！中村シェフは、2月6日(金)に北海道旭川で行われた第67回旭川氷彫刻世界大会において、団体戦で特選・観光庁長官賞・総合第3位という成績を収め、さらに選手が選ぶ作品コンテストでは第1位を獲得いたしました。またホテルメトロポリタン仙台ブースでは、福島の桃を使用した特製ヨーグルトをご提供いたします。

ホテルメトロポリタン仙台の中村賢二シェフと大会にて受賞した作品

(5)麻婆豆腐・担担麺専門店 石林 ～SAKEフェス限定 日本酒を愉しむこだわり中華～

担担麺や麻婆豆腐が人気の『麻婆豆腐・担担麺専門店 石林』がSAKEフェス限定で日本酒に合う特製料理セットを提供！この機会に日本酒と本格中華の意外な美味しさをぜひご賞味ください。

【特製料理セット内容】

●エビチリ ●麻婆焼売 ●黒酢ソース肉団子 ●鶏の唐揚げ ●発酵豆腐入りチャーシュー

●蒸し鶏の納豆胡麻ソース ●エビのガーリックパン粉和え ●大根の醤油漬け物 ●うずらのピータン

※各種イベント内容等は予告なく変更となる場合がございます。

【開催場所】

エスパル福島5Fネクストホール

◆エスパル福島 営業時間について 2026年5月18日(月)現在

ショッピング 10:00～20:00（一部店舗を除く）

※各店営業時間詳細は、エスパル福島ホームページ内の「ショップ一覧」をご参照ください。

■エスパル福島に関するお問い合わせについて

TEL：024-524-2711（代表）受付時間 10：00～18：00

◎2026年5月18日(月)時点の情報です。

今後、変更する場合もございますので、あらかじめご了承ください。