「ドメスト」&「ジフ」×ヨッシースタンプ「ヨッシースタンプピカピカお掃除大作戦キャンペーン」が5月25日（月）より開始　オリジナルエプロン&ぬいぐるみが当たるチャンス！

ユニリーバ・ジャパン・カスタマーマーケティング株式会社

ユニリーバ・ジャパン・カスタマーマーケティング株式会社（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：エド・ブリオラ）は、クリーナーブランド「ドメスト」&「ジフ」において、人気キャラクター「ヨッシースタンプ」とコラボレーションしたパッケージを2026年5月25日（月）より数量限定で発売します。本発売に合わせ、オリジナルエプロンやぬいぐるみが当たる「ヨッシースタンプ ピカピカお掃除大作戦キャンペーン」を同日より開始します。

キャンペーンサイト：https://unilever-members.com/unilever/lp/home-careCP20261h

梅雨から夏にかけては、湿気や気温の上昇により水まわりの汚れやニオイが気になりやすい時期です。日々のお手入れを少しでも楽しく、親しみやすいものにしたいという思いから、本キャンペーンを実施します。ヨッシースタンプの世界観を生かし、掃除後の清潔感や気持ちよさを想起させるデザインを通じて、「ドメスト」の”かけて、おいて、流すだけ”、「ジフ」の“かけて、こすって、流すだけ”という手軽さと、それぞれの高い洗浄力・除菌力を楽しく実感いただけます。

オリジナルエプロンやぬいぐるみが当たるチャンス！「ドメスト」&「ジフ」×ヨッシースタンプ コラボキャンペーン

本キャンペーンでは、対象商品を2点ご購入のうえ、レシートをアップロードしてご応募いただくと、抽選でオリジナルエプロンやオリジナルぬいぐるみが当たります。

※対象商品の限定パッケージはなくなり次第終了となります。

＜キャンペーン概要：「ヨッシースタンプ ピカピカお掃除大作戦」＞

対象製品*¹ ：ドメスト・ジフ 製品 ※「Cifクリーンブーストシリーズ」は除く

レシート有効期間：2026年5月25日（月）9:00～2026年8月2日（日）

応募期間 ：2026年5月25日（月）9:00～2026年8月8日（土）23:59

応募方法*² ：１.購入した対象製品2点のレシート現物を撮影

２.専用のフォームから撮影したレシート画像および必要事項を入力

景品（希望商品選択制）：１.オリジナルエプロン

２.オリジナルぬいぐるみ

当選人数 ：各200名様

※1 ECの場合、ドメスト・ジフのいずれか1セット（2本以上パック）を購入いただくことで1回ご応募いただけます。

※2 当選者の発表は、賞品の発送をもって代えさせていただきます。お一人様何口でもご応募いただけますが、1回の応募につき、対象商品2点分の購入が確認できるレシートが必要です。

ヨッシースタンプデザインで登場！「ドメスト」&「ジフ」製品紹介

◆除菌クリーナー「ドメスト」数量限定 ヨッシースタンプボトル

【発売日】5月25日（月）※売り切れ次第終了となります。

【価格】オープン価格

【内容量】500ml

◆クリームクレンザー「ジフ」数量限定 ヨッシースタンプボトル

◆クリームクレンザー「ジフレモン」数量限定 ヨッシースタンプボトル

【発売日】5月25日（月）※売り切れ次第終了となります。

【価格】オープン価格

【内容量】270ml

■ヨッシースタンプシリーズとは

ヨッシースタンプシリーズは、「うさぎ100％」「くま100％」などの100％シリーズをはじめ、SNSやLINEスタンプを中心に親しまれているキャラクターシリーズです。LINE Creators Stamp AWARD等での受賞歴もあり、スタンプのほか、グッズ、企業コラボレーション、イベントなど、さまざまな形で展開されています。

「ドメスト」＆「ジフ」を使った簡単３ステップお掃除をご紹介

◆ドメスト

STEP１ かけて！

STEP２ おいて！

STEP３ 流すだけ！

ドメスト除菌クリーナーは便器の内側、お風呂場の排水口、三角コーナーなどに、原液を直接かけ、2～3分放置後、こすらずに水で流すだけでしつこい臭いの元を除去、菌を99.99％*²除菌できます。直接あまり触りたくない場所でも、置いておくだけでお掃除が完了するので、お掃除に慣れていない方にもおすすめです。

◆ジフ

STEP１ かけて！

STEP２ こすって！

STEP３ 流すだけ！

キッチンの油汚れや頑固な水アカも、ジフをつけて柔らかいスポンジでこするだけでスッキリきれいに汚れを落とすことができます。石英などの研磨材を使用しているクリームクレンザーの場合はステンレスなどにキズをつけてしまう恐れがありますが、ジフに使われている研磨材はガラスやステンレスより柔らかい100％天然成分「カルサイト」を使用していることから、キッチンやお風呂を傷つけにくいのが特長です。そして、ジフもしっかり除菌99.9%*¹、 ウイルスも除去*³！

簡単お掃除の味方！「ドメスト」＆「ジフ」製品特徴

◆ドメスト

ドメストの除菌率は99.99％*²。バイ菌を徹底除菌して、汚れはもちろん、繁殖によっておこる悪臭やヌメリも退治します。原液を使用する場合、トロっとした粘度の高い液がはりつくので、普段は見えづらく、掃除のしづらい便器の裏も「かけて、おいて、流すだけ」で、確実に洗浄・除菌ができます。また、ウイルス対策*⁴にも効果的です。

薄め液は１.ふき取り除菌*¹（布等を浸し、かたく絞って拭いたあと、さらに水拭き）や２.つけ置き除菌（薄め液に約30分浸したあと、流水で10秒以上よく水洗い）で、目に見えない菌を除菌して家の中を隅々まで清潔に保ちましょう。

薄め液の作り方

ゴム手袋をつけて、水1リットルにドメストまたはドメスト ホワイト＆クリーン1押し程度（約10ml）を入れる。

※厚生労働省が新型コロナウイルス対策として推奨する消毒液（次亜塩素酸ナトリウム液）は、水１リットルに本製品2押し程度（約20ml）

◆ジフ

新生活が始まって自炊を始めてみたら、思ったよりキッチンが油や水で汚れてしまうのを感じている方も。

ジフは100％天然成分「カルサイト」を研磨材として使用。油汚れ、水あか、手あか、ほこりなどの頑固な汚れを落としながら、ガラスやステンレスより柔らかいという特性があるのでキズを付けにくい仕様になっています。柔らかいスポンジでこすりながら汚れをしっかり落としつつ、天然成分でやさしくご使用いただけます。

「ドメスト」について

ドメストの除菌力は99.99％*²でウイルスも除去*⁴、バイ菌を徹底除菌。黒ずみ・黄ばみ・ピンク汚れはもちろん、バイ菌の繁殖によっておこる悪臭やヌメリも退治します。トロっとした粘度の高い液がはりつくので、見えづらく、掃除のしづらい便器の裏も「かけて、おいて、流すだけ」で完結します。キッチンでも使える「ドメスト ホワイト＆クリーン」もあり、トイレだけではなく、住まいのいろいろな場所の除菌にお使いいただけます。

「ジフ」について

日本では、1980年に住居用洗剤のクリームクレンザーを発売して以来、キッチンお掃除のスペシャリストとして、長く支持され続けています。天然成分カルサイト粒子が、キッチンやお風呂を傷つけることなくツヤと輝きを取り戻します。石英などの研磨剤を使用しているクリームクレンザーの場合はステンレスなどにキズをつけてしまう恐れがありますが、ジフはキズをつけずに汚れをしっかり落とします。その理由は、ジフに使われている研磨剤。油汚れや水あか、手あか、ほこりなどの頑固な汚れを落としながら、ガラスやステンレスより柔らかい天然成分「カルサイト」を100％使用しているため、キッチンやおふろがすっきりピカピカになります。

*1 すべての菌を除去するわけではありません。

*2 原液を菌液に接触させたときの除去率。ユニリーバ調べ。すべての菌を除去するわけではありません。

*3 原液をエンベロープタイプのウイルス1種に接触させたときの効果を検証。すべてのウイルスを除去するわけではありません。

*4 原液をエンベロープタイプ、ノンエンベロープタイプ各１種のウイルスに接触させたときの効果を検証。すべてのウイルスを除去するわけではありません。