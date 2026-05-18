淡路島で夏の家族旅行を満喫。淡路島の海の景色を堪能できる屋外プール、リニューアルされたキッズラウンジで快適ステイ。【グランドメルキュール淡路島リゾート＆スパ】

エイ・エイ・ピー・シー・ジャパン株式会社

大鳴門橋・鳴門海峡を望む「グランドメルキュール淡路島リゾート＆スパ」（所在地：兵庫県南あわじ市／総支配人：大城 雅弘）は、2026年7月～9月の期間、屋外プールや縁日イベント、ワークショップ体験など、多彩な夏限定プログラムを開催します。

宿泊者限定で楽しめる縁日イベントや鬼瓦絵付け体験、吹き戻しづくり体験など、家族旅行にもおすすめなコンテンツを多数用意。さらに、「キッズラウンジ～しちふく～」では、一部改修を実施し、お子さま連れでもより快適に過ごせる空間へと整えました。ホテルで1日中楽しめる夏の滞在を提案します。

夏を満喫できる屋外プールと館内空間

改修されたコーナーでは、木のぬくもりを感じられるお子さまがのびのび楽しめる遊び場青空の下、リゾート気分を味わえる屋外プール

夏季限定でオープンする屋外プールは水深1mエリアと約30cmエリアに分かれ、幅広い世代が利用しやすい作り。プールサイドからの高台では、淡路島の海の景色が堪能できるリゾートプールです。また、2026年1月にグランドオープンした「キッズラウンジ～しちふく～」は、天候を気にせず過ごせる約460平方メートル の空間に、創造力を育む遊び場や読書スペース、木のぬくもりを感じられるコーナーを備え、懐かしいお菓子やドリンクも楽しめる、ファミリーでくつろげるラウンジです。一部改修により、畳敷きでゆったり過ごせるエリアを設けました。滞在中に思い思いの時間を過ごせます。

■プール営業

営業日程

2026年7月1日（水）～8月31日（月）、9月4日（金）～6日（日）、9月11日（金）～13日（日）、9月18日（金）～23日（水）

※7月1日（水）、9月4日（金）、9月11日（金）、9月18日（金）の午前の営業はございません。

営業時間

9:00～12:00（最終入場11:00）、14:00～18:00（最終入場17:00）

料金

無料（宿泊者限定/宿泊料金に含む）

■キッズラウンジ～しちふく～

営業日程 通年

営業時間 15:00～20:00

料金 無料（宿泊者限定/宿泊料金に含む）

詳細 https://grand-mercure-awajiisland-resortandspa.jp/plan/kids-lounge-shichifuku/

淡路島の文化に触れるローカル体験

鬼瓦絵付け体験では、自由に色付けを楽しめるカラフルな配色が揃う、吹き戻しづくり体験

淡路瓦は、兵庫県南あわじ市で生産される400年の歴史を持つ伝統的な粘土瓦で、三州瓦・石州瓦と並ぶ「日本三大瓦」の一つです。南あわじ市は、日本の伝統建築を支え、美しい街並みを作り出す「いぶし瓦」の産地として知られ、いぶし瓦づくりは地域を代表する産業の一つとなっています。（*1）

鬼瓦の絵付け体験では、地元企業のご協力のもと、ミニサイズの鬼瓦にマーカーで自由に絵付けが体験できます。

夏の夜店で見られる「吹き戻し」は、大正～昭和の初期より国内各地で製造されていましたが、現在、その多くは淡路島で製造されています。（*2）

吹き戻しづくり体験では、地元企業のご協力のもと、どなたでも簡単に吹き戻しづくりが楽しめます。

いずれの体験も、完成した作品はそのままお持ち帰りが可能です。

参考：（*1）株式会社タツミ：http://tatsumi-oni.co.jp/history.html

（*2）株式会社吹き戻しの里：https://www.fukimodosi.org/about/

■鬼瓦絵付け体験

実施日程 2026年7月18日（土）～8月31日（月）

実施時間 9:30～11:00

場所 1階ロビー

料金 1個 2,000円（税込）

・ホテル到着後、フロントにて申し込み

■吹き戻し体験

実施日程 通年

実施時間 9:30～11:00

場所 1階ロビー

料金 無料（宿泊者限定/宿泊料金に含む）

夏の夜を彩る縁日イベント

射的で倒れた景品は持ち帰りが可能思わずすくった数を競ってしまう、スーパーボールすくい

射的やスーパーボールすくいなど、昔ながらの遊びを楽しめる縁日イベントを開催します。縁日会場では、昔懐かしいボードゲームなども多数並び、ご家族皆さまで夏の夜ならではの時間をお過ごしいただけます。

縁日イベントはチケット1枚につき、複数ある有料ゲーム（射的、スーパーボールすくいなど）の中から3種をご利用いただけます。お得な縁日チケット券付き宿泊プランも販売しています。

■縁日イベント

営業日程 2026年7月25日（土）～8月23日（日）

営業時間 18:00～20:30（最終入場20:00）

場所 地下1階特設会場

料金 縁日券1枚 500円（税込）

館内を周りながらホラーストーリーを体験

暑い夜長を涼しくする、館内周遊型ホラーミステリー「アワジシマノコワイヨル」は、スマートフォンなどで簡単に参加が可能

館内では、夏にぴったりなホラー体験を用意しています。

モバイルデバイスで最初のQRコードを読み込み現れる動画視聴から体験が始まります。宿泊者は、館内に点在するスポットを巡りながらヒントを拾い集め、ゴールを目指して謎を解き明かします。

各スポットには恐怖感を演出する装飾と映像が設置され、宿泊者が主人公になった気分で、ホラーの世界を体感できます。

■館内周遊型ホラーミステリー「アワジシマのコワイヨル」

営業日程 通年

営業時間 15:00 ～22:00 ※所要時間30分～50分程度

場所 館内各所 ※1階ロビー設置のポスター内QRコードの読み込みからスタート

料金 無料（宿泊者限定/宿泊料金に含む）

詳細 https://grand-mercure-awajiisland-resortandspa.jp/lp/horror-quest/

・状況により、実施内容が変更となる場合があります。

・ネット環境およびモバイルデバイス(スマートフォン／タブレット)を利用した体験です。（イヤフォンをご利用いただくと、音声を通じてより臨場感が高まります。）

・ホテルWi-Fiをご利用いただけない場合は、通信料はお客様のご負担となる場合がございます。

多彩なアクティビティ

段ボール貯金箱づくり。気軽にチャレンジできるクラフト体験缶バッジづくりでは、好きな絵柄を選んで色付けができる館内には卓球を楽しめるコーナーも

館内では、滞在中に気軽に楽しめる多彩なアクティビティをご用意しています。缶バッジ、段ボール貯金箱づくりなどのクラフト体験は、お子さまでも取り組みやすく、完成後は旅の思い出をお持ち帰りいただけます。

また、卓球やダーツ、ビリヤードといったアクティブな遊びや段ボール迷路など、体を動かして楽しめるコンテンツも充実。海ほたるの生態を学べる特別イベントなど、自由研究におすすめの企画も用意しています。天候に左右されることなく、様々なスタイルで滞在時間をお楽しみいただけます。

■グランドメルキュール淡路島リゾート＆スパ

詳細はこちら :https://grand-mercure-awajiisland-resortandspa.jp/plan/summer-event-2026/縁日チケット券宿泊プランもこちらから2026年5月18日より、サマービュッフェ新メニューがディナーで提供開始ファミリーでの宿泊におすすめのファミリースーペリアルームファミリースーペリアルームではプロジェクターを完備

関西と四国を結ぶロケーションに位置し、大鳴門橋・鳴門海峡を見渡す絶景が美しいオールインクルーシブホテルです。青い海と緑の島影、大鳴門橋の向こうに沈む夕陽など、時間とともに表情を変える風光明媚な景色が非日常感を演出します。瀬戸内海の温暖な気候が育んだ野菜や海の幸を使った夕・朝食ビュッフェや、温泉露天風呂、ラウンジなどを宿泊料金内で満喫いただけます。また、お子さま連れに嬉しい、天候を気にせず遊べる屋内施設「キッズラウンジ～しちふく～」や夏季限定の屋外プールなども揃えています。屋上の「KOHAKUテラス」では、眼前に広がる海と空が夕陽に包まれる情景が、旅のひとときを彩ります。

【所在地】兵庫県南あわじ市福良丙317番地

【TEL】03-6830-3932（予約センター）

【料金】1泊オールインクルーシブ 25,700円～（2名1室利用時1名あたり、税・サ込）

【アクセス】淡路島南ICから車で約10分。大鳴門橋・明石海峡大橋を経由し、神戸・徳島の両方面からアクセス可能

【URL】https://grand-mercure-awajiisland-resortandspa.jp/

■グランドメルキュールについて

グランドメルキュールは、「Discover Local Grandly～地域の魅力を、グランドに堪能する～」をコンセプトに、その土地ならではの文化の豊かさを称え、伝統‧エレガンス‧本物志向が調和した上質な滞在体験を提供するプレミアムブランドです。それぞれのデスティネーションの本質に根ざし、五感を呼び覚ます体験と地域の魅力を尊重したストーリーテリングを通じて、ゲストに深い没入感をもたらします。地域に息づく風習や食文化、アート、人とのつながりを大切にしながら、ひとつひとつの体験をその土地への敬意として丁寧に紡いでいます。国際水準のホスピタリティとローカルの個性を融合させることで、深くローカルに根ざしながらも、豊かで上質な滞在を提供します。現在、グランドメルキュールは10カ国以上で80以上のホテルを展開しており、フラッグシップホテルにはインドのグランドメルキュール‧マイソール、ブラジルのグランドメルキュール‧ベレン‧ド‧パラ、グランドメルキュール‧リオデジャネイロ‧コパカバーナなどがあります。グランドメルキュールは、110カ国以上で5,800以上の施設を展開する世界有数のホスピタリティグループであるアコーの一員であり、さまざまな特典、サービス、体験を提供する予約プラットフォーム兼ロイヤルティプログラムALL Accor（オール アコー）の参加ブランドです。

■アコーについて

フランス‧パリを拠点とするアコーは、世界110ヶ国で5,800を超えるホテルやレジデンス、10,000を超えるレストラン、バー施設を展開し業界を牽引しているホスピタリティグループです。ラグジュアリーからエコノミーまで約45のホテルブランド、さらにEnnismoreと共にライフスタイル分野にも手を広げるなど、業界で多様かつ完全に統合されたエコシステムを展開しております。ALLは、ホテルに滞在中そして滞在の枠を超えてアコーグループがお約束しているユニークな体験をメンバーに提供する予約プラットフォームおよびロイヤリティプログラムです。また、グループはビジネス倫理、責任あるツーリズム、持続可能な環境保護、コミュニティとのかかわり、多様性、包括性を通じて前向きな行動を推進することに焦点を当てています。 1967年に設立されたアコーはフランスに本社を置き、米国のユーロネクストパリ証券取引所（ISINコード：FR0000120404）およびOTC市場（証券コード：ACCYY）に上場しています。詳細については https://group.accor.com をご覧ください。

※2026年5月18日配信時点での情報です。

※写真はすべてイメージです。