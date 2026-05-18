【オンライン開催】そのままの自分でいられる対話の場『第5回 ゆるッと自己肯定フェス～ダメさも才能だ！～』を6月21日に開催

特定非営利活動法人リバリューライフ

特定非営利活動法人リバリューライフ（埼玉県川越市）は、オンラインイベント『第5回 ゆるッと自己肯定フェス～ダメさも才能だ！～』を、2026年6月21日（日）に開催いたします。

本イベントは、安心して過ごせる対話の場を通じて、自分の存在価値や「そのままの自分」を少しずつ受けとめられる機会をつくることを目的としています。

「つい自分を責めてしまう」

「安心できる場で誰かの話を聞きたい」

「無理に前向きになれなくてもいい場所がほしい」

そんな方に向けた、ゆるくつながれるオンラインイベントです。

■ 開催に込めた想い

「ゆるッと自己肯定フェス」は、頑張って自分を好きになる場所ではありません。

うまくいかない日があっても、

自信が持てない日があっても、

ここにいていいと感じられること。

そんな安心感を大切にしています。

弱さや不器用さを否定するのではなく、それも含めて自分らしさとして受けとめられる場を目指しています。

■ 前回参加者の声・共有されたこと

前回の対話では、

・自己肯定感は環境の影響を受けること

・「好きになる」より「受けとめる」ことの大切さ

・安心できる場が人を回復させること

などが共有されました。

参加者からは、

「話を聞いてもらえて少し楽になった」

「無理に前向きにならなくていいと言われて安心した」

「自分だけじゃないと思えた」

といった声も寄せられています。

■ イベント概要

イベント名：第5回 ゆるッと自己肯定フェス～ダメさも才能だ！～

日時：2026年6月21日（日）10:00～11:30

開催形式：オンライン

参加費：無料

定員：6名

お申込み：https://revalu.life/news/2026-06-21/

■ 当日の内容（予定）

・自己紹介＆アイスブレイク

・ゆるっとトーク

・感想シェア

・クロージング

※聞くだけ参加も歓迎しています。

■ こんな方におすすめ

・つい自分を責めてしまう

・安心できる場で話してみたい

・誰かの話を聞いて少し安心したい

・自己肯定感について考えてみたい

■主催法人

特定非営利活動法人リバリューライフ

私たちは、引きこもり・生活困窮者・障害者など社会的にその存在価値を低められている人々に対し、その人自身がすでに有している力を価値化していく支援活動（あなたの経験を価値に）を行い、その存在価値を高め、共同創造を進め、地域共生社会の推進（あなたと創るともに輝く未来）に寄与することを目的とする団体です。

https://revalu.life/