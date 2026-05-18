THE SEED、6/21開催の「スタートアップ関西 2026」第二弾情報解禁 ─ Session 2「AI時代の採用論 ─ 求められる人材と組織の変容」／サイバーエージェントやnewmoの人事が登壇

ザシードキャピタル株式会社

プレシード・シードVCのTHE SEED（本社：東京都渋谷区、代表：廣澤 太紀）は、2026年6月21日（日）にグラングリーン大阪 北館 JAM BASE 3F「Blooming Camp」にて開催する「スタートアップ関西2026（第11回）～AI時代のビジネスとキャリアの最前線～」について、本日、第二弾情報として SESSION 2「AI時代の採用論 ─ 求められる人材と組織の変容」 のテーマおよび登壇者を公開いたします。

第一弾リリースでは、オープニングを飾る SESSION 1「起業家のAI活用術 ─ AIネイティブ起業家の頭の中」を公開しました。第二弾となる本リリースでは、AI時代の 「採用」 に焦点を当てたパネルディスカッションの全容を解禁します。SESSION 3 については、後日配信する第三弾リリースにて公開予定です。

◼️SESSION 2 公開の背景 ─ なぜ今「採用論」なのか

生成AIの本格的な業務導入が始まったこの1～2年で、企業の採用は静かに、しかし確実に変容しつつあります。資料作成・コーディング・調査業務の一部がAIに代替される一方で、AIを使いこなして成果を出せる人材、組織にAIを実装できる人材への需要は急速に高まっています。

一方で、AIのニュースが毎日流れていながらも、学生の方からは「AIによって就活やキャリアがどう変わるのかイメージできない」「学校生活においてはそこまで高度にAIを使いこなす必要性を感じない」といったような声も寄せられています。SESSION 2 はこうした声に対して、メガベンチャーおよび注目スタートアップで採用の意思決定に直接関わる実務家が、現場のリアルを持って答える場として設計しています。

◼️SESSION 2｜AI時代の採用論 ─ 求められる人材と組織の変容

AIを日常的に活用し、事業を立ち上げ・成長させている起業家によるパネルディスカッション。「AIをどう使いこなし、ビジネスに活かしているか」を起業家目線でリアルに語ります。

想定トークテーマ- AIで重要度の下がったスキル、新たに必要になったスキルや変わらないスキルの具体論- 大手メガベンチャー／急成長スタートアップ、それぞれの採用基準はどう変わったか- 採用フローへのAI導入。書類・面接・見極めポイントの変化- 採用側から見たインターン経験・ガクチカの価値、その変化- 「何を磨けばいいか」── 学生の問いに正面から答えるQ&A登壇者情報株式会社サイバーエージェント AI事業本部 HR戦略室 人事 高橋 健太氏

新卒でリクルートに入社後、スタートアップ等でHR領域を幅広く担当。2022年サイバーエージェントに入社し、AI事業本部においてエンジニア採用を担当。2024年からは生成AI活用を推進するAIオペレーション室の組織人事も担当。現在はエンジニアの新卒採用も兼務。

newmo株式会社 コーポレートチーム HR統括夏目 萌氏

一橋大学商学部卒。2012年に新卒でリクルートに入社し人事を経験。2016年よりAIスタートアップのABEJAにて海外事業開発や経営補佐を担当。2021年にヘルスケアスタートアップのリンケージにCOOとして参画。2024年8月より現職。

THE SEED コミュニティマネージャー／元JUNGLIA 開業採用統括

京都大学法学部卒業後、三菱商事に入社して自動車の海外販売等を行う部門の事業管理を担当。人材系ベンチャーの立ち上げを経て、メタバースプラットフォーム「cluster」を運営するクラスターにCOOとして参画。途中からは取締役CFOとしてIPO準備、資金調達、人事等を担当。2023年より沖縄北部テーマパーク「JUNGLIA」の開業プロジェクトに参画し、1,500人以上の採用を統括。現在は、THE SEEDにて本イベントの企画責任者など、関西・地方のスタートアップコミュニティを盛り上げる活動に従事。

◼️学生スタッフの募集開始

イベント運営を共に担っていただける学生スタッフの募集を開始します。スタートアップやイベント運営に興味のある方は、ぜひご応募ください。

学生スタッフに方々は登壇者や起業家・経営者、スポンサー企業様、VCが参加する交流会へ参加することができます。一緒にスタートアップ関西を盛り上げましょう。

スタッフの募集はこちら :https://luma.com/sxdyoo0o

◼️開催概要

- 日時：2026年6月21日（日）13:00～18:30（12:30開場）- 場所：Blooming Camp（グラングリーン大阪 北館 JAM BASE 3F）- 定員：150人- 参加対象者：2027～2029年卒の学生を中心として、AIやスタートアップ・起業に興味のある学生、起業を考えているU-25の社会人- 主催：シードファンド「THE SEED」- スタートアップ関西HP：https://startupkansai.com/2026/summer参加申込みはこちら :https://luma.com/b612iauh

◼️ご協賛・取材のお問い合わせ

ご連絡はこちら(https://forms.gle/zUhXZ8undjidReQ69)よりお願いいたします。

ご協賛は枠数に限りがございますので、お早めにご連絡ください。

◼️前回までのスタートアップ関西の様子

過去のイベントレポート

- Deep Tech起業家直伝！トレンドに踊らされず、地に足を着いた事業を創る思想法(https://startupkansai.com/blog/O_X1FqrK)- 「就職か、起業か」論争のその先へ。-bitFlyer創業者とも席を並べた元GSバンカーが語る、キャリアの偶然と必然(https://startupkansai.com/blog/NRL4NoNZ)- 若手起業家直伝！「最初の仲間と顧客を見つける」、学生起業のリアルな第一歩(https://startupkansai.com/blog/b_U1S4kr)

◼️関西出身のTHE SEED投資先紹介（一部抜粋）

株式会社New Innovations

New Innovations は、OMOを主軸とする事業を展開し、コンサルティングから開発・事業展開までワンストップで支援しています。AIやクラウド、オンライン制御などのコア技術を駆使し、省力・自動化を軸にしたハードウェア製造とソフトウェア構築を行います。自社プロダクトとして「スマートコーヒースタンド root C」を全国約20拠点で運営するほか、2024年6月に「かき氷の全自動調理ロボット Kakigori Maker」（プロントコーポレーション店舗・大阪関西万博サントリー出展店などに導入）、2025年には「ハンバーガー全自動調理ロボット Burger Cooker」をリリース。2025年5月のシリーズBラウンド（約11.6億円）を経て、創業からの累計調達額は68.1億円に達しました（2025年5月時点）。

会社名 ：株式会社New Innovations

代表取締役：中尾 渓人

設立 ：2018年1月

URL ：https://newinov.com/

株式会社FiT

FiTは"健康の民主化"をかかげ、「暮らしにフィットネスを」という世界観の実現に向けて「フィットネス×IT」でより多くの人々に持続可能な健康を提供するヘルステックスタートアップです。「LifeFit」は、アプリで最短1分・24時間いつでも利用でき、チケットを購入するだけですぐに利用できるリーズナブルな次世代型フィットネスジムで、直営・フランチャイズを合わせて全国約320店舗、アクティブ会員数約23万人規模にまで成長しています。2025年8月には金融機関からの融資枠を含む15億円を調達したほか、2026年4月には東京地下鉄（東京メトロ）との資本業務提携を締結し、東京メトロから15億円の出資を受けました。東京メトロ沿線では2027年度末までに20店舗、最終的に50店舗規模の展開を目指します（2026年4月時点）。

会社名 ：株式会社FiT

代表取締役：加藤 恵多

設立 ：2020年1月

事業内容 ：次世代型フィットネスジム「LifeFit」の展開と、フィットネスジムのアプリ利用を実現する「LifeFitアプリ」を開発

URL ：https://fitinc.jp/

◼️主催のTHE SEEDについて

シードファンド「THE SEED」概要

2018年に設立されたシードファンド「THE SEED」は、2024年3月に3号ファンドの設立を発表し、現在、約42億円を運用しています。同ファンドは、20代の若手起業家を支援し、創業出資を行っています。具体的な投資先としては、「スマートコーヒースタンド root C」などを提供する株式会社New Innovations やバイオスティミュラント資材の研究開発や農業技術のSaaSサービスを展開する株式会社AGRI SMILE、VR/AR事業などがあります。投資対象は主に、日本を中心とするプレシード、シードラウンドのIT系スタートアップで、EC、CtoC、ブロックチェーン関連事業、AR/VR、ゲーム関連事業などが含まれており、現在までに約50社に対して創業投資を行っています。

・コーポレートサイト：https://theseed.vc/

・ファンドブログ：https://theseed.vc/magazine

・投資相談の面談について：https://theseed.vc/theseedtalk

・BANK SUMMIT：https://bank-summit.com/

・THE FUTURE X：https://thefuture.tokyo/

◼️代表プロフィール

廣澤 太紀（Hirozawa Daiki）

1992年生まれ 大阪府出身。

2015年シードVCに入社。新規投資先発掘や投資先支援に従事。

2018年9月 独立し、シードファンド「THE SEED」を設立。

2021年3月 2号ファンドの設立を発表。

2024年3月に3号ファンドの設立を発表。現在、約40億円を運用。プレシード、シードステージでの投資実行を行う。スマートコーヒースタンド 「root C」、サイエンス・テクノロジーからの農業支援により、農業界が抱える課題にアプローチするAGRI SMILE、フィットネスジム展開の「FiT」、海外渡航社向けeSIMアプリ「トリファ」やVR/AR事業など、現在約50社へ創業投資。