横浜エフエム放送株式会社

FMヨコハマ(84.7MHz)は、本社とスタジオがある横浜ランドマークタワーで新たな局主催イベント「FMヨコハマエンタメジャム」を展開。ジャンルにとらわれず、FMヨコハマが考えるエンターテインメントを形にしていく。

第一弾は、深夜のPodcast 連動エンタメプログラム「キイテル」（毎週月曜日～木曜日 26:30～27:00）初となる4番組合同イベント、「キイテルフェス」を開催。

出演は、リンダカラー∞、ふかわりょう、スタミナパン、囲碁将棋。それぞれの番組が神奈川の地元ネタを交えながらお届けしている中、全曜日が集合するのは今回が初。一体どんな化学反応が生まれるのか、ご注目ください。

イベントタイトル

FMヨコハマエンタメジャム ～キイテルフェス～ supported by 横浜ランドマークタワー

日時

2026年7月16日(木) 開場17:30、開演18:30（予定）

会場

横浜ランドマークホール

神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1 ランドマークプラザ5F

出演

リンダカラー∞（月曜日「裸足」担当DJ）

ふかわりょう（火曜日「ロケットマンショー」担当DJ）

スタミナパン（水曜日「Rest in Bayside」担当DJ）

囲碁将棋（木曜日「神奈川ディス・ラブ」担当DJ）

チケット

全席指定 4,000円（税込、ワンドリンク付き）

プレイガイド

FMヨコハマ先行（抽選） 5月18日(月)10:00～5月31日(日)23:59

https://eplus.jp/entamejam847/

一般発売（先着） 6月6日(土)10:00～

注意事項

※未就学児童は入場不可

※営利目的の転売禁止

※ビデオ・カメラ、または携帯電話等での録音・録画・撮影・配信禁止

ホームページ

https://www.fmyokohama.co.jp/topics/12064

主催

FMヨコハマ

特別協賛

横浜ランドマークタワー

問い合わせ

キョードー横浜 045-671-9911（11:00～15:00、月～金（祝日除く））

キイテルとは

毎週月～木曜日 26:30～27:00（深夜2:30～3:00）に放送中。神奈川県にルーツを持つ芸人たちが、各曜日異なるテーマでお届けするエンターテインメントプログラム。

放送翌日にはPodcast各プラットフォームでも番組を配信中。

月曜日：リンダカラー∞「裸足」

hadashi@fmyokohama.jp

火曜日：ふかわりょう「ロケットマンショー」

rs@fmyokohama.jp

水曜日：スタミナパン「Rest in Bayside」

rib@fmyokohama.jp

木曜日：囲碁将棋「神奈川ディス・ラブ」

igoshogi@fmyokohama.jp

FMヨコハマ(横浜エフエム放送)

FMヨコハマは、1985年日本初の独立系FM局として誕生。神奈川県を放送対象として地域に根ざした放送を行い、地元横浜を象徴するメディアとして心地よい音楽を中心にさまざまな情報を発信しています。周波数は84.7MHz(小田原80.4MHz・磯子87.0MHz)。可聴エリアは神奈川県全域、近隣１都７県の一部。2025年12月20日に40周年を迎えました。

オフィシャルサイト：https://www.fmyokohama.co.jp/



パソコン・スマホからは、radiko（http://radiko.jp/#!/live/YFM）でお聴きください。