【味の民芸】大人気企画『手延べうどん食べ放題』を今年も開催！

株式会社サガミホールディングス

株式会社サガミホールディングスのグループ企業である味の民芸フードサービス株式会社（本社：愛知県名古屋市守山区八剣二丁目118番地 代表取締役社長 榊原 晃）は、手延べうどんと和食の「味の民芸」において、2026年5月29日(金)より3日間、『手延べうどん食べ放題』を開催いたします。

今年も早い時期から気温が上がり、冷たいうどんが美味しい季節となりました。

今年の開催では、お子様からご年配の方まで幅広くお楽しみただけるよう、「シニア価格」を新設。さらに、6歳以下のお子様は「お取り分け無料」となります！

創業当時から変わらない「味の民芸」自慢のつるつる・もちもちの『手延べうどん』を揚げたての天ぷらとともに、心ゆくまでご堪能ください。

【手延べうどん食べ放題 概要】

◆開催期間 ： 2026年5月29日（金）～ 2026年5月31日（日) ３日間

◆開催時間 ： 11：00～（90分制。最終受付は各店オーダーストップ時刻の1時間前まで）

◆販売店舗 ： 全国 味の民芸50店舗

◆企画商品 ： 大海老天付きうどん食べ放題 2,070円（税込）

※シニア(60歳以上)は上記価格より100円引き

※幼児(6歳以下)はお取り分け無料

※天ぷらは食べ放題ではありません

大海老天ぷら付きうどん食べ放題イメージ

【食べ放題の最高記録】

味の民芸『手延べうどん食べ放題』の歴代最高記録はセイロ52枚！(時間無制限開催時)

現在の90分制における過去最高記録は30枚です！皆さまのチャレンジをお待ちしております！！

【手延べ製法とは】

小麦粉に水と塩を加えてこねた後、一本の長い棒状に仕上げます。これが手延べ麺づくりの始まりで、この棒状のような生地を少しずつ、何度にもわけて延ばし、うどんや素麺の太さに仕上げます。この手延べ麺をつくるためには、生地づくりから麺の完成までに30時間以上かけております。

【手延べうどんの特長】

包丁を使わずに、延ばし続けて作るため、表面はツルツルとしており、喉越しの良さは天下一品です。手打ちうどんは、麺が太めで硬質な弾力を持つ力強いコシが特長である事から、両者を比較して讃岐（手打ち）の男うどん、備中（手延べ）の女うどんという言葉も生まれたということです。

【味の民芸について】

1976年岡山県創業、今年で50周年を迎える「味の民芸」は関東地方を中心に、西は岡山まで全国50店舗を展開する、手延べうどんと和食を中心としたレストランです。落ち着いた「和」の空間で、自慢の手延べうどんをはじめ、蕎麦、各種和食メニュー、旬にこだわった限定メニューなどをご提供しております。ご家族やご友人とのお食事から、お一人でのお食事まで、幅広くご利用いただけます。

【出汁とつゆへのこだわり】

「北海道産利尻昆布」と「かつお節」「うるめ節」「さば節」を使用し、毎日店舗にて無添加の『出汁』を引いています。

この『白だし』をベースに特製の返しを加え、つるつるとした手延べうどんに合う『黄金だし』や『つけつゆ』をおつくりしております。

【サステナビリティの取り組みについて】

株式会社サガミホールディングスは国連 WFP のレッドカップキャンペーンの参加企業として、『和食麺処サガミ』『味の民芸』店舗売上の一部を国連ＷＦＰに寄付し、世界の子どもたちに学校給食支援を行っております。

※国連WFPレッドカップキャンペーン詳細はこちら：https://www.jawfp.org/redcup/

「味の民芸」公式ホームページ http://www.ajino-mingei.co.jp/

「味の民芸」公式Instagram https://www.instagram.com/ajinomingeitenobe/

「味の民芸」公式X https://x.com/ajino_mingei

「味の民芸」公式YouTube https://youtube.com/@ajimin_tenobe?si=cWEuN0JT5d7Bf9Jm