4社に3社が20代キャリア採用は「難しい」。4割超が「昨年までより難しくなった」。「有名大手企業の待遇に対応できない」などの声【企業調査】

株式会社学情

株式会社学情（本社：東京都中央区）は、企業・団体の人事担当者を対象に、経験者や第二新卒など20代のキャリア採用の難易度についてインターネットアンケートを実施しました。20代キャリア採用は「難しい」と「やや難しい」との回答がともに37.6%に上り、合わせると４社に３社が難易度が高いと答えました。「応募数が少ない」「母集団形成が困難」といった売り手市場での人材難に加え、「内定辞退や面接辞退が多い」「応募が少ないだけでなく辞退者が増加した」と辞退の多さや、「応募は多いが、即戦力となりうる素質のある人材確保が難しい」と、求める人材像とのギャップを嘆く声も。また、昨年までより難易度が上がったと感じている企業が４割を超えています。「物価上昇に伴い他社の給与が上がっているため」「やりがいより福利厚生や働きやすさを重視する傾向にあり、年々難しくなっている」「有名企業や大手企業の募集状況・待遇に対応できない」など、賃上げの広がりや大企業がキャリア採用を増やしている影響を上げる声が多く寄せられました。

【TOPICS】

（1）20代キャリア採用について４社に３社が「難しい」と回答

（2）４割超の企業が「昨年までより難しくなった」と回答

（3）高難易度を受けて対応していることは「採用手法の変更・追加」が半数近く

【調査の背景】

新卒一括採用での人材獲得競争が激しくなる中、20代を対象としたキャリア採用（経験者採用）を強化する企業が増えています。20代対象のキャリア採用の難易度について調査しました。

（1）20代キャリア採用について４社に３社が「難しい」と回答

20代を対象としたキャリア採用の難易度について尋ねたところ、「難しい」と「やや難しい」と回答した企業がともに37.6%に上りました。合わせると75.2%で、４社に３社が採用難易度が高いと感じています。「やや易しい」が1.2%、「易しい」と回答した企業はゼロで、難易度は非常に高いことが分かります。

難易度が高い理由として「優秀な人材は競争が激しく採用まで至らないケースが多い」「応募数が少ない」「母集団形成が困難」など、売り手市場での人材難をあげる声が多くありました。「内定辞退や面接辞退が多く予定通りに進まない」「応募自体が少ないだけでなく辞退者が増加した」と辞退の多さや、「十分な経験のある20代が少ない」「応募は多いが即戦力となりうる素質のある人材確保が難しい」など求める人材像とのギャップを嘆く声も。「給与面のギャップ」「若手層が重視する給与、福利厚生が薄い」「有名企業、給与などより条件の良い会社に行きがち」との声もあり、求職者が求める待遇の条件が高くなっていることも大きいようです。

（2）４割超の企業が「昨年までより難しくなった」と回答

20代キャリア採用の難易度を昨年までと比べると、「難しくなった」22.0%、「やや難しくなった」21.2%で、４割を超す企業が難易度が上がったと感じています。

その理由としては、「売り手市場に拍車がかかった」「応募数が年々減っている」といった市場状況に加え、「物価上昇に伴い他社の給与が上がっている」「母集団数が少ないうえに、競合他社との比較により選考辞退・内定辞退が増えている」「やりがいより福利厚生や働きやすさを重視する傾向にあり、年々難しくなっている」「有名企業や大手企業の募集状況・待遇に対応できない」など、賃上げの動きが広がる中、大企業がキャリア採用を増やしている影響を上げる声が多く寄せられました。

（３）高難易度を受けて対応していることは「採用手法の変更・追加」が半数近く

20代キャリア採用の難易度が高い状況下で、対応していること・対応を検討していることを挙げてもらったところ（複数回答可）、「採用手法の変更・追加」が46.7%で半数近くに上りました。さらに「採用体制や選考フローの見直し」39.5%、「採用基準の見直し」36.9%の順で多く、採用に直接関わることが上位でした。

次いで「社員の働き方・労働条件見直し」27.7%、「提示する年収の見直し」27.2%、「社員の処遇見直し・モチベーション向上」26.2%が続き、働き方や待遇面の見直しを選んだ企業も４社に１社ありました。

■調査概要

・調査期間：2026年３月16日～2026年４月10日

・調査機関：株式会社学情

・調査対象：企業・団体の人事担当者

・有効回答数：295件

・調査方法：Web上でのアンケート調査

※各項目の数値は小数点第二位を四捨五入し小数点第一位までを表記しているため、択一式回答の合計が100.0％にならない場合があります。

■株式会社学情とは

東証プライム上場・経団連加盟企業。2004年から、「20代通年採用」を提唱。会員数280万人の「（20代が選ぶ）20代向け転職サイト7年連続No.１・20代専門転職サイト〈Ｒｅ就活〉」（2019年～2025年 東京商工リサーチ調査 20代向け転職サイト 第１位）や「30代向けダイレクトリクルーティングサービス〈Ｒｅ就活30〉」、会員数60万人の「スカウト型就職サイト〈Ｒｅ就活キャンパス〉」を軸に、20代・30代の採用をトータルにサポートする大手就職・転職情報会社です。

また日本で初めて「合同企業セミナー」を開催し（自社調べ）、「転職博」や「就職博」など、若手人材の採用に関する多様なサービスを展開しています。

［創業／1976年 資本金／15億円 加盟団体／一般社団法人 日本経済団体連合会、公益社団法人 全国求人情報協会、一般社団法人 日本人材紹介事業協会、日本就職情報出版懇話会、公益財団法人 森林文化協会］

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