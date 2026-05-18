レシピから感情を読むという新たな読書体験。書籍『かなしいごはん』が青月社より刊行
株式会社 青月社（本社：東京都千代田区、代表：望月勝）は、2026年5月18日（月）に書籍『かなしいごはん』を刊行いたします。
本書について
味も美味しく、盛りつけも完璧。
それでもどこか満たされない日があります。
例えばそれは、
料理の手間も知らない家族が一瞬で平らげた手作りコロッケ。
行列に並んで食べたラーメンよりも美味しく感じるインスタント麺。
もうすぐ別れるカップルが最後に2人で作ったパスタ。
本書は、そんな「食べる」にまつわる満たされない感情を通して、誰かと過ごした記憶を呼び起こす、全40のレシピ短編集です。
本書の見どころ
○レシピを通して読み解く、人と人とのつながり
本書では、全40のメニューそれぞれの【用意するもの】と【手順】を紹介するなかで、登場人物が食事を完成させるまでの過程を読み解いていきます。たとえその場にいなくても、語り手のなかに存在している“誰か”を行間から感じ取ることができます。
○おいしいのに物足りない日
丁寧に手作りしたのに褒めてもらえない、大切な人のために頑張ったのにうっかり失敗してしまう……そんな「かなしいごはん」は、料理をする人なら誰しも経験があるのではないでしょうか。
本書では、ひとりで食べたり誰かと食べたり、誰かのためにつくったりと、複数の立場からそれぞれのかなしさが描かれているため、自身の経験と重ね合わせながら読むことができます。
書籍情報
書名：『かなしいごはん』
著者：井上かなえ
判型：四六判（W128mm × H188mm)
仕様： 168ページ/モノクロ
発行：青月社
ISBN：978-4-8109-1370-5
定価：本体価格1600円＋税
★全国書店、Amazonにてお取り扱い
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発行元
社名：株式会社青月社（せいげつしゃ）
所在地：〒101-0032 東京都千代田区岩本町3-2-1 共同ビル8階
代表：代表取締役 望月勝
創業： 2005年8月
ＵＲＬ： https://seigetsusha.co.jp/