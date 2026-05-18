【金賞W受賞！】ジャパニーズウイスキー「林太郎 ミズナラカスク」とクラフト・ジン「因伯人（IMPACT）」がアジア最大級の酒類品評会『TWSC 2026』で金賞受賞

千代むすび酒造株式会社

創業160周年を迎えた千代むすび酒造株式会社（本社：鳥取県境港市、代表取締役社長：岡空 聡、以下：当社）は、アジア最大級の酒類品評会「東京ウイスキー＆スピリッツコンペティション2026（TWSC 2026）洋酒部門」において、「千代むすびシングルモルト ジャパニーズウイスキー 林太郎 ミズナラカスク」および「千代むすび クラフトジン 因伯人（IMPACT）」が金賞を受賞いたしました。さらに、「千代むすびシングルモルト ジャパニーズウイスキー 林太郎 ヘビーチャーカスク」が銀賞。金賞ダブル受賞をいただき非常に名誉ある評価をいただきました。

TWSC 2026受賞商品

【金賞】千代むすびシングルモルト ジャパニーズウイスキー 林太郎 ミズナラカスク

日本産ウイスキーの品質基準を満たしたジャパニーズウイスキーとして展開する「林太郎」シリーズのひとつで、水楢（ミズナラ・ジャパニーズオーク樽・国産）樽のみで３年間熟成したシングルカスク。 ミズナラ樽由来のオリエンタルな香木感や、繊細な甘み、長い余韻が特長です。

ミズナラ樽由来のオリエンタルな香木感や華やかなフルーティさ、柔らかなオークの香りと長く続く余韻が評価されました。

審査員からの主なコメント

・ライチやトフィーを感じるフローラルで華やかな香り

・柔らかなオークとピートのバランスが良い

・鼻に抜ける余韻が心地よい

【金賞】クラフト・ジン 因伯人（IMPACT）

鳥取県の風土や素材、日本酒蔵ならではの発酵技術を活かして造り上げたクラフトジンです。商品名「因伯人（インパクト）」には、鳥取県の旧国名である“因幡・伯耆”からちなみ、故郷の思いと、そして飲んだ瞬間の“インパクト”のある味わいを表現しました。

日本酒蔵ならではの個性的な香味バランスが評価されました。

オンラインストアはこちら：https://www.chiyomusubi.co.jp/products/detail/89

審査員からの主なコメント

- 和三盆や文旦を思わせる甘く華やかな香り- フローラルから爽やかなハーブへ変化する味わい- 全体的に非常にバランスが良い

【銀賞】千代むすびシングルモルト ジャパニーズウイスキー 林太郎 ヘビーチャーカスク

ヘビーチャー（アメリカンホワイトオーク樽）で３年間熟成したシングルカスク。

バニラ、蜂蜜を思わせるような甘い妖艶な香りと、深みのある味わいが特長です。

杉やバニラを思わせる香りと、重厚な樽感、バランスの良い余韻が評価されました。

審査員からの主なコメント

- バランスよし。鼻に抜ける感じが心地よい- 余韻にはほのかなバニラ様の甘味が心地よく残る- クリーンなバランスでレイヤーも豊富

【ご参考：ジャパニーズウイスキーの定義】

・原材料は、麦芽、穀類、日本国内で採水された水に限ることなお、麦芽は必ず使用しなければならない。

・糖化、発酵、蒸留は、日本国内の蒸留所で行うこと。

・3年以上、日本国内において、木樽で貯蔵すること。

・日本国内において容器詰めし、充填時のアルコール分は、40度以上であること。

※日本洋酒酒造組合 ウイスキーにおけるジャパニーズウイスキーの表示に関する基準より抜粋

TWSC（Tokyo Whisky & Spirits Competition）とは

東京ウイスキー&スピリッツコンペティション（TWSC）は、日本文化が培った繊細な味覚をもって、世界中のウイスキーおよびスピリッツの審査を行うアジア最大級の出品数を誇る品評会です。ウイスキー評論家の土屋守が実行委員長を務めるTWSC実行委員会が主催し、品評会を通じて、国内はもとより世界中の高品質なウイスキー・スピリッツを発信していくことや、これからのウイスキー・スピリッツ文化の発展を担う国内の飲み手の育成などが、その目的です。2019年に開催がはじまり、2020年からは、日本が誇る蒸留酒・焼酎の魅力を世界の人々に知ってもらいたいという思いから、焼酎部門を新設しました。

千代むすび酒造の主な受賞歴

■2025年

・ワイングラスでおいしい日本酒アワード

最高金賞：純米酒

金賞：微発砲純米吟醸しゅわっと空

金賞：純米大吟醸 山田錦30 天女の羽衣



・IWC（インターナショナルワインチャレンジ）イギリス

金賞・トロフィー：純米大吟醸 強力30

・KURA MASTER（フランス）

金賞：純米大吟醸 強力30



・南部杜氏自醸清酒鑑評会

優等賞：純米大吟醸 強力30

■2024年

・ワイングラスでおいしい日本酒アワード

最高金賞：純米酒

金賞：微発砲純米吟醸しゅわっと空

・全国熱燗コンテスト

金賞：本醸造 鬼の舌震い

金賞：完熟古酒

・ミラノサケチャレンジ

金賞：純米大吟醸 山田錦40 舞う白鳥



・フェミナリーズ世界ワインコンクール（フランス）

金賞：純米大吟醸 山田錦40 舞う白鳥

■2023年

・全国新酒鑑評会

金賞：大吟醸 袋取り しずく酒



・広島国税局清酒鑑評会

優等賞：純米大吟醸 強力30

・ワイングラスでおいしい日本酒アワード

金賞：純米吟醸 強力50

金賞：純米酒

・KURA MASTER（フランス）

プラチナ：CHIYOMUSUBI AWASAKE SORAH

金賞：純米大吟醸 強力30



・出雲杜氏自醸清酒鑑評会

優秀賞：大吟醸 袋取り しずく酒



千代むすび酒造オンラインショップはこちら :https://www.chiyomusubi.co.jp/user_data/shop

「鳥取から世界へはばたく、進化する老舗」千代むすび酒造株式会社について

1865年（慶応元年）鳥取県境港市にて創業。日本酒をはじめ、焼酎・リキュール・スピリッツ・ウイスキー・甘酒など、幅広い発酵商品を製造しています。現在は30ヵ国以上へ輸出し、日本国内のみならず世界中のお客様へ商品をお届けしています。

「千代むすび」とは、「永久に変わることのない人と人の固い結び、絆」を意味します。「みんなの幸せ 自然の恵みを美味しく楽しく 健康づくり」を経営理念に掲げ、世界中の皆さまの健やかな暮らしに貢献できるよう、安心・安全な発酵商品の醸造に日々取り組んでいます。

2021年春よりウイスキー事業に参入し、ジャパニーズウイスキーの定義に則った“本物”かつ独創的なウイスキー造りを確立。2025年、シングルモルトジャパニーズウイスキー「林太郎」を発売するなど、「伝統×革新」の精神を体現しています。

・会社名：千代むすび酒造株式会社

・代表者：代表取締役社長 岡空聡

・所在地：鳥取県境港市大正町131

・創業 ：1865年（慶応元年）

・事業内容：日本酒を主とした発酵食品の製造販売と地域振興

・受賞歴：全国新酒鑑評会「金賞」受賞、IWC2025リージョナルトロフィー受賞

・公式HP：https://www.chiyomusubi.co.jp/

■ お問い合わせ先

・電話：0859-42-3191

・FAX：0859-42-3515

・メール：oroshibu@sea.chukai.ne.jp