研究開発成果の事業化を支援「技術者のための事業視点実践講座」7月・10月コース受付開始～研究開発部門、新規事業部門の技術者向け～

研究開発成果の事業化を支援「技術者のための事業視点実践講座」7月・10月コース受付開始～研究開発部門、新規事業部門の技術者向け～