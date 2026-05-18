研究開発成果の事業化を支援「技術者のための事業視点実践講座」7月・10月コース受付開始～研究開発部門、新規事業部門の技術者向け～
メーカー向けに新規事業開発のノウハウ提供や、先端機能材料・技術の調査分析を行う一般社団法人高性能材料技術・事業化研究所（東京都港区、代表理事：瀧田理康、以下 高材研）は、「技術者のための事業視点実践講座」7月コース・10月コースの受講申し込み受付を2026年5月18日に開始します。
「開発の段階で、これを知っていたら、開発成果の活かし方が違っていたのに……」
本講座は、ある技術者のそんな声から生まれました。
多くの企業では、技術開発と事業運営は別の領域として捉えられがちです。しかし実際の事業推進の現場では、その両方の視点が求められます。技術者が事業化プロセスを理解しながら開発に取り組むことで、開発成果の活かされ方は大きく変わります。本講座では、あるメーカーでの実例をもとに、ご自身の開発テーマの事業化をイメージしながら学べるよう、自由な質疑応答やワークショップを交えた少人数・寺子屋形式で進行します。
対象は、研究開発部門や企業内新規事業部門の技術者の方々です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349521/images/bodyimage1】
【開講の背景】
高材研は、「企業という大木に、新規事業という若葉を芽吹かせる」という理念のもと、日本が強みとする材料技術を基軸に、新規事業創出を支援しています。技術と事業をつなぐことで、日本の産業の未来を支える一助となるべく活動しています。
本講座の基本となる理論は、ある事業会社での社内ベンチャー実務経験をもとに構築されています。
その事業では、半導体製造装置向けSiC部材を取り扱い、異業種からゼロベースで事業を立ち上げ、約10年で数十億円規模まで成長しました。その過程で経験した課題や試行錯誤、培ったノウハウ、そして技術者の声をもとに、本講座の骨子を作成しています。
【本講座で得られること】
・自分の業務課題をもとに、実践的に学べる
・基礎理解・考え方・実務を一体で身につけられる
・実務経験に基づいた具体的なアドバイス
技術を「事業としてどう成立させるか」を、
体系的かつ実践的に理解することができます。
【このような方におすすめです】
・研究開発部門、新規事業部門の技術者の方
・技術を事業化したいと考えている方
・半導体関連分野に関心のある企業・技術者の方
【講座概要】
■2026年7月コース 全6回（7月～9月開催） 各回 13:30～15:30（13:15開場）
第1回：7月7日（火） ビジネスモデルを磨く
第2回：7月22日（水） サービス設計
第3回：8月4日（火） 組織体制整備
第4回：8月18日（火） 営業戦略構築
第5回：9月8日（火） 事業計画書の仕上げ
第6回：9月29日（火） 模擬事業計画発表会
●講座パンフレット、講師コメントは、高材研公式サイトhttps://amc-labo.com にてご確認いただけます。
●受講料 全6回：120,000円（税込132,000円）／1社（3名様まで受講可）
※欠席時はアーカイブ受講可能
●お申込・お問い合わせ先
メール：amc-labo.info@amc-labo.com
googleフォーム https://bit.ly/4nyAiC9
（法人概要）
一般社団法人高性能材料技術・事業化研究所
設立：2024年9月27日
代表理事： 瀧田 理康
事務所： 〒108-0014 東京都港区芝5丁目36番4号 札の辻スクエア9F
URL： https://amc-labo.com
（本件に関するお問い合わせ） 高材研事務局 広報担当
メール： amc-labo.info@amc-labo.com
配信元企業：一般社団法人高性能材料技術・事業化研究所
「開発の段階で、これを知っていたら、開発成果の活かし方が違っていたのに……」
本講座は、ある技術者のそんな声から生まれました。
多くの企業では、技術開発と事業運営は別の領域として捉えられがちです。しかし実際の事業推進の現場では、その両方の視点が求められます。技術者が事業化プロセスを理解しながら開発に取り組むことで、開発成果の活かされ方は大きく変わります。本講座では、あるメーカーでの実例をもとに、ご自身の開発テーマの事業化をイメージしながら学べるよう、自由な質疑応答やワークショップを交えた少人数・寺子屋形式で進行します。
対象は、研究開発部門や企業内新規事業部門の技術者の方々です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349521/images/bodyimage1】
【開講の背景】
高材研は、「企業という大木に、新規事業という若葉を芽吹かせる」という理念のもと、日本が強みとする材料技術を基軸に、新規事業創出を支援しています。技術と事業をつなぐことで、日本の産業の未来を支える一助となるべく活動しています。
本講座の基本となる理論は、ある事業会社での社内ベンチャー実務経験をもとに構築されています。
その事業では、半導体製造装置向けSiC部材を取り扱い、異業種からゼロベースで事業を立ち上げ、約10年で数十億円規模まで成長しました。その過程で経験した課題や試行錯誤、培ったノウハウ、そして技術者の声をもとに、本講座の骨子を作成しています。
【本講座で得られること】
・自分の業務課題をもとに、実践的に学べる
・基礎理解・考え方・実務を一体で身につけられる
・実務経験に基づいた具体的なアドバイス
技術を「事業としてどう成立させるか」を、
体系的かつ実践的に理解することができます。
【このような方におすすめです】
・研究開発部門、新規事業部門の技術者の方
・技術を事業化したいと考えている方
・半導体関連分野に関心のある企業・技術者の方
【講座概要】
■2026年7月コース 全6回（7月～9月開催） 各回 13:30～15:30（13:15開場）
第1回：7月7日（火） ビジネスモデルを磨く
第2回：7月22日（水） サービス設計
第3回：8月4日（火） 組織体制整備
第4回：8月18日（火） 営業戦略構築
第5回：9月8日（火） 事業計画書の仕上げ
第6回：9月29日（火） 模擬事業計画発表会
●講座パンフレット、講師コメントは、高材研公式サイトhttps://amc-labo.com にてご確認いただけます。
●受講料 全6回：120,000円（税込132,000円）／1社（3名様まで受講可）
※欠席時はアーカイブ受講可能
●お申込・お問い合わせ先
メール：amc-labo.info@amc-labo.com
googleフォーム https://bit.ly/4nyAiC9
（法人概要）
一般社団法人高性能材料技術・事業化研究所
設立：2024年9月27日
代表理事： 瀧田 理康
事務所： 〒108-0014 東京都港区芝5丁目36番4号 札の辻スクエア9F
URL： https://amc-labo.com
（本件に関するお問い合わせ） 高材研事務局 広報担当
メール： amc-labo.info@amc-labo.com
配信元企業：一般社団法人高性能材料技術・事業化研究所
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