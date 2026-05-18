au PAY ポイント運用に「ビットコイン連動コース」と「ポイント預金」が追加～暗号資産から元本確保型の預金まで、ニーズに合わせた幅広い商品への投資体験が可能に～
KDDI、auペイメントは、2026年5月18日、au PAY ポイント運用（注1）において、「ビットコイン連動コース」と「ポイント預金」の提供を開始します。
「ビットコイン連動コース」は暗号資産の値動きに合わせ、不確実性は高いがリターンも見込める積極運用型です。「ポイント預金」はポイントが減るリスクがなく、安定的な元本確保型です。従来の投資信託関連3コースと合わせて計５つのコースから、ご自身の方針に沿った運用を行うことができます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349457/images/bodyimage1】
au PAY ポイント運用は、Pontaポイントを保有するお客さまが、証券口座開設不要で手軽に資産運用を疑似体験できるサービスです。運用するポイント数を決めてお好きなコースに追加するだけで、初心者でも気軽に投資を体験いただけます。2019年の提供開始以降、利用者数が順調に増加し、2026年４月には利用者が680万人を突破しました。
au PAY ポイント運用はau PAY アプリからのご利用が便利です。また、「au Ponta ポータル」のトップページからも簡単にご利用いただけます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349457/images/bodyimage2】
■新コースの詳細について
１．ビットコイン連動コース（提供：KDDI・au Coincheck Digital Assets）
市場のビットコイン価格に連動し、暗号資産の値動きをポイントで体験可能なコースです。1日1回価格が反映され（注2）、暗号資産市場のダイナミックな価格変動をポイントで追体験できます。
ビットコイン連動コースではポイントの追加・引出時に4.5%の手数料が必要となります。
２．ポイント預金（提供：KDDI・auペイメント）
銀行への預金と同じ感覚で、追加したPontaポイントに年0.10％（注３）の利息が付与されます。安定重視の元本確保型であるため、初めての運用にも最適です。
ポイント預金では、指定した数のポイントを毎週自動で追加する機能の利用や、ポイント預金から他のコースへのポイント振替が可能です。
なお、KDDIおよびau Coincheck Digital Assetsは2026年夏に「暗号資産ウォレット」をサービス提供予定です。（注4）ポイント運用で暗号資産に興味を持ったお客さまが、現物の暗号資産にも触れていただきやすいサービスの提供により、デジタル資産を誰もがより身近に利用できる環境の実現を目指します。
KDDIとauペイメントは、今後も世の中の投資熱の高まりに応え、お客さまにより楽しい投資体験をお届けしていきます。
（参考）
■ポイント運用のコースについて
コースは併用可能となり、運用ポイントの上限はありません。
・【新コース】ビットコイン連動コース
ブロックチェーン技術を基盤とした暗号資産の中で、最も代表的なビットコインの価格に連動を目指すコース
リスク・リターン：高
・【新コース】ポイント預金
元本確保型でポイント預金残高に対して利息が付与される。いつでも引き出すことができ、引き出したポイントは即時Pontaポイントに反映される
リスク・リターン：低
・バランスコース
国内外の債券、株式に分散投資する投資信託に連動するコース
リスク・リターン：低
・インドチャレンジコース
インド株式（Nifty50指数）に連動することを目指した投資信託に連動するコース
リスク・リターン：中
・米国チャレンジコース
「ビットコイン連動コース」は暗号資産の値動きに合わせ、不確実性は高いがリターンも見込める積極運用型です。「ポイント預金」はポイントが減るリスクがなく、安定的な元本確保型です。従来の投資信託関連3コースと合わせて計５つのコースから、ご自身の方針に沿った運用を行うことができます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349457/images/bodyimage1】
au PAY ポイント運用は、Pontaポイントを保有するお客さまが、証券口座開設不要で手軽に資産運用を疑似体験できるサービスです。運用するポイント数を決めてお好きなコースに追加するだけで、初心者でも気軽に投資を体験いただけます。2019年の提供開始以降、利用者数が順調に増加し、2026年４月には利用者が680万人を突破しました。
au PAY ポイント運用はau PAY アプリからのご利用が便利です。また、「au Ponta ポータル」のトップページからも簡単にご利用いただけます。
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■新コースの詳細について
１．ビットコイン連動コース（提供：KDDI・au Coincheck Digital Assets）
市場のビットコイン価格に連動し、暗号資産の値動きをポイントで体験可能なコースです。1日1回価格が反映され（注2）、暗号資産市場のダイナミックな価格変動をポイントで追体験できます。
ビットコイン連動コースではポイントの追加・引出時に4.5%の手数料が必要となります。
２．ポイント預金（提供：KDDI・auペイメント）
銀行への預金と同じ感覚で、追加したPontaポイントに年0.10％（注３）の利息が付与されます。安定重視の元本確保型であるため、初めての運用にも最適です。
ポイント預金では、指定した数のポイントを毎週自動で追加する機能の利用や、ポイント預金から他のコースへのポイント振替が可能です。
なお、KDDIおよびau Coincheck Digital Assetsは2026年夏に「暗号資産ウォレット」をサービス提供予定です。（注4）ポイント運用で暗号資産に興味を持ったお客さまが、現物の暗号資産にも触れていただきやすいサービスの提供により、デジタル資産を誰もがより身近に利用できる環境の実現を目指します。
KDDIとauペイメントは、今後も世の中の投資熱の高まりに応え、お客さまにより楽しい投資体験をお届けしていきます。
（参考）
■ポイント運用のコースについて
コースは併用可能となり、運用ポイントの上限はありません。
・【新コース】ビットコイン連動コース
ブロックチェーン技術を基盤とした暗号資産の中で、最も代表的なビットコインの価格に連動を目指すコース
リスク・リターン：高
・【新コース】ポイント預金
元本確保型でポイント預金残高に対して利息が付与される。いつでも引き出すことができ、引き出したポイントは即時Pontaポイントに反映される
リスク・リターン：低
・バランスコース
国内外の債券、株式に分散投資する投資信託に連動するコース
リスク・リターン：低
・インドチャレンジコース
インド株式（Nifty50指数）に連動することを目指した投資信託に連動するコース
リスク・リターン：中
・米国チャレンジコース