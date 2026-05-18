au PAY ポイント運用に「ビットコイン連動コース」と「ポイント預金」が追加～暗号資産から元本確保型の預金まで、ニーズに合わせた幅広い商品への投資体験が可能に～

au PAY ポイント運用に「ビットコイン連動コース」と「ポイント預金」が追加～暗号資産から元本確保型の預金まで、ニーズに合わせた幅広い商品への投資体験が可能に～