ハラール認証×プレミアムエイジングケア 高級プレミアムリバイタルライン「Meravi（メラヴィ）」誕生 2026年5月18日（月）発売開始 ～発売を記念し、社会貢献活動と連動した期間限定特別企画を実施～
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株式会社マーナーコスメチックス（本社：千葉県市川市 代表取締役社長 井田 勝康）は、ハラール認証を取得した高級プレミアムリバイタルブランド「Meravi（メラヴィ）」を、2026年5月18日（月）より発売いたします。
5月18日（月）発売！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349468/images/bodyimage2】
・Meravi HL ローション（150ml） 通常価格：5,800円（税抜）
・Meravi HL 美容液（100ml） 通常価格：6,800円（税抜）
・Meravi HL クリーム（30g） 通常価格：6,800円（税抜）
Meraviは、「美しさは、選び方で変わる。」という思想のもと誕生した、高級プレミアムリバイタルラインです。成分・機能・価値のすべてにおいて妥協しない設計により、肌への効果と社会的価値を同時に満たす“新しいラグジュアリーコスメブランド”を提案します。
■ Meraviが提案する「4つの価値軸」
Meraviは、以下の4つの価値を融合させた高級プレミアムリバイタルラインです。
・ハラール：厳格な基準に基づいた安心・信頼性
・クリーン：不要な成分を排除した透明性の高い処方
・エイジングケア：年齢に応じた肌悩みに多角的にアプローチ
・トーンアップ：内側からにじむような明るさと透明感
これらを同時に実現することで、「ただの機能性」ではなく、“思想として選ばれるスキンケア”を目指しています。
■ 特長(1) 厳選された高機能成分による複合アプローチ
ナイアシンアミド、ビタミンC、アルブチン、加水分解コラーゲン、真珠たん白抽出液などをバランスよく配合。さらに、希少成分であるフコキサンチンを高配合し、抗酸化・抗糖化に着目した処方設計としています。ハリ・弾力・透明感といった複数のエイジングサインに同時に働きかけることで、肌全体のコンディションを底上げします。
■ 特長(2) 高い保湿力と浸透感
厳選された成分が角層まで浸透し、長時間潤いを保持。乾燥に負けない、しっとりとした肌へ導きます。また、敏感肌の方にも配慮した無添加処方の化粧品です。
■特長(3) 肌へのやさしさを追求したクリーン処方
以下の無添加設計により、デリケートな肌にも配慮しています。
・アルコールフリー
・パラベンフリー
・香料フリー
・着色料フリー
・紫外線吸収剤フリー ※動物由来成分も不使用
■ 特長(4) ハラール認証取得と製造体制
Meraviは、ハラール認証基準を満たした製品です。 豚由来成分やエタノールを含む飲料アルコール類を使用しないことに加え、原料調達から製造・出荷に至るまで厳格な管理体制のもとで生産されています。
当社は、ハラール対応の製造環境を整備しており、異物混入や交差汚染を防ぐ工程管理を徹底。 こうした体制により、高い安全性と品質の両立を実現しています。
※ハラール認証について
ハラール（HALAL）とはイスラム法において「許されたもの」を意味し、食品のみならず化粧品分野でも世界的に注目されています。Meraviは、豚由来成分やエタノールを含む飲料アルコール類を使用しないだけでなく、製造工程における衛生管理や原料管理においても厳格な基準をクリアしています。
近年、ハラール認証はムスリムの方々に限らず、「安全性」「透明性」「環境配慮」の指標として評価されており、より広い層に支持が広がっています。
■ 特長(5) 美しさを社会へ還元する仕組み
Meraviでは、売上の一部を寄付する取り組みを実施しています。 ご購入金額の1.2％（プレミアム3点セット1点につき100円）を、恵まれない環境や紛争地域の子どもたちへの支援に充てます。
本活動は、以下団体の協力のもと実施します。
・日本イスラム文化センター
・東京ジャーミイ
日々のスキンケアという身近な行動を通じて、社会に優しさを還元する仕組みを構築しています。
【 商品概要 】
発売日：2026年5月18日（月）
・Meravi HL ローション（150ml） 通常価格：5,800円（税抜）
・Meravi HL 美容液（100ml） 通常価格：6,800円（税抜）
・Meravi HL クリーム（30g） 通常価格：6,800円（税抜）
■ 発売記念キャンペーン
発売を記念し、2026年5月18日（月）より1ヶ月間限定で特別価格にて提供いたします。
・ローション：2,310円（税抜） ・美容液：2,805円（税抜） ・クリーム：2,805円（税抜）
また、数量限定で3点セットをご用意しております。 総額19,400円（税抜）→ 特別価格7,880円（税抜）
■ 開発背景
世界的に拡大するハラール市場において、品質と機能性を兼ね備えたスキンケアのニーズが高まっています。
当社は、ムスリムの方々にも安心して使用いただける製品でありながら、一般市場においても高い満足度を提供できるブランドとしてMeraviを開発しました。
厳格な基準をクリアしたクリーンな処方と、高機能エイジングケアの融合により、新たな価値を創出してまいります。
■ ブランドメッセージ
あなたの美しさの選択が、未来への贈り物になる。
Meraviは、自身の肌をいたわることと、社会に優しさを還元することを両立するブランドです。 美しさを選ぶことは、未来を選ぶこと。 その一歩を、Meraviとともに。
＜クレジット表記のご案内・本件へのお問合せ＞
株式会社マーナーコスメチックス
千葉県市川市原木1-3-31
TEL：0120-55-3760
URL：http://www.marna-shop.com/
担当：伊礼 タシグリ
配信元企業：株式会社マーナーコスメチックス
株式会社マーナーコスメチックス（本社：千葉県市川市 代表取締役社長 井田 勝康）は、ハラール認証を取得した高級プレミアムリバイタルブランド「Meravi（メラヴィ）」を、2026年5月18日（月）より発売いたします。
5月18日（月）発売！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349468/images/bodyimage2】
・Meravi HL ローション（150ml） 通常価格：5,800円（税抜）
・Meravi HL 美容液（100ml） 通常価格：6,800円（税抜）
・Meravi HL クリーム（30g） 通常価格：6,800円（税抜）
Meraviは、「美しさは、選び方で変わる。」という思想のもと誕生した、高級プレミアムリバイタルラインです。成分・機能・価値のすべてにおいて妥協しない設計により、肌への効果と社会的価値を同時に満たす“新しいラグジュアリーコスメブランド”を提案します。
Meraviは、以下の4つの価値を融合させた高級プレミアムリバイタルラインです。
・ハラール：厳格な基準に基づいた安心・信頼性
・クリーン：不要な成分を排除した透明性の高い処方
・エイジングケア：年齢に応じた肌悩みに多角的にアプローチ
・トーンアップ：内側からにじむような明るさと透明感
これらを同時に実現することで、「ただの機能性」ではなく、“思想として選ばれるスキンケア”を目指しています。
■ 特長(1) 厳選された高機能成分による複合アプローチ
ナイアシンアミド、ビタミンC、アルブチン、加水分解コラーゲン、真珠たん白抽出液などをバランスよく配合。さらに、希少成分であるフコキサンチンを高配合し、抗酸化・抗糖化に着目した処方設計としています。ハリ・弾力・透明感といった複数のエイジングサインに同時に働きかけることで、肌全体のコンディションを底上げします。
■ 特長(2) 高い保湿力と浸透感
厳選された成分が角層まで浸透し、長時間潤いを保持。乾燥に負けない、しっとりとした肌へ導きます。また、敏感肌の方にも配慮した無添加処方の化粧品です。
■特長(3) 肌へのやさしさを追求したクリーン処方
以下の無添加設計により、デリケートな肌にも配慮しています。
・アルコールフリー
・パラベンフリー
・香料フリー
・着色料フリー
・紫外線吸収剤フリー ※動物由来成分も不使用
■ 特長(4) ハラール認証取得と製造体制
Meraviは、ハラール認証基準を満たした製品です。 豚由来成分やエタノールを含む飲料アルコール類を使用しないことに加え、原料調達から製造・出荷に至るまで厳格な管理体制のもとで生産されています。
当社は、ハラール対応の製造環境を整備しており、異物混入や交差汚染を防ぐ工程管理を徹底。 こうした体制により、高い安全性と品質の両立を実現しています。
※ハラール認証について
ハラール（HALAL）とはイスラム法において「許されたもの」を意味し、食品のみならず化粧品分野でも世界的に注目されています。Meraviは、豚由来成分やエタノールを含む飲料アルコール類を使用しないだけでなく、製造工程における衛生管理や原料管理においても厳格な基準をクリアしています。
近年、ハラール認証はムスリムの方々に限らず、「安全性」「透明性」「環境配慮」の指標として評価されており、より広い層に支持が広がっています。
■ 特長(5) 美しさを社会へ還元する仕組み
Meraviでは、売上の一部を寄付する取り組みを実施しています。 ご購入金額の1.2％（プレミアム3点セット1点につき100円）を、恵まれない環境や紛争地域の子どもたちへの支援に充てます。
本活動は、以下団体の協力のもと実施します。
・日本イスラム文化センター
・東京ジャーミイ
日々のスキンケアという身近な行動を通じて、社会に優しさを還元する仕組みを構築しています。
【 商品概要 】
発売日：2026年5月18日（月）
・Meravi HL ローション（150ml） 通常価格：5,800円（税抜）
・Meravi HL 美容液（100ml） 通常価格：6,800円（税抜）
・Meravi HL クリーム（30g） 通常価格：6,800円（税抜）
■ 発売記念キャンペーン
発売を記念し、2026年5月18日（月）より1ヶ月間限定で特別価格にて提供いたします。
・ローション：2,310円（税抜） ・美容液：2,805円（税抜） ・クリーム：2,805円（税抜）
また、数量限定で3点セットをご用意しております。 総額19,400円（税抜）→ 特別価格7,880円（税抜）
■ 開発背景
世界的に拡大するハラール市場において、品質と機能性を兼ね備えたスキンケアのニーズが高まっています。
当社は、ムスリムの方々にも安心して使用いただける製品でありながら、一般市場においても高い満足度を提供できるブランドとしてMeraviを開発しました。
厳格な基準をクリアしたクリーンな処方と、高機能エイジングケアの融合により、新たな価値を創出してまいります。
■ ブランドメッセージ
あなたの美しさの選択が、未来への贈り物になる。
Meraviは、自身の肌をいたわることと、社会に優しさを還元することを両立するブランドです。 美しさを選ぶことは、未来を選ぶこと。 その一歩を、Meraviとともに。
＜クレジット表記のご案内・本件へのお問合せ＞
株式会社マーナーコスメチックス
千葉県市川市原木1-3-31
TEL：0120-55-3760
URL：http://www.marna-shop.com/
担当：伊礼 タシグリ
配信元企業：株式会社マーナーコスメチックス
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