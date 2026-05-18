ハラール認証×プレミアムエイジングケア 高級プレミアムリバイタルライン「Meravi（メラヴィ）」誕生 2026年5月18日（月）発売開始 ～発売を記念し、社会貢献活動と連動した期間限定特別企画を実施～

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