業務自動化向けAIプラットフォーム「NuraGrid」 新機能「Skills（スキル）」を提供開始 ― 現場がスキルを設計し、AIのふるまいと品質を標準化 ―
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株式会社APOLLO11（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：吉丸 彰、以下「APOLLO11」）は、業務自動化向けAIプラットフォーム「NuraGrid（ニューラグリッド）」において、新機能「Skills（スキル）」の提供を開始したことをお知らせいたします。
「Skills」は、NuraGrid上のAIエージェントに対して、任意の「スキルセット」を付与できる機能です。ブランドガイドラインや社内ルール、プロジェクト固有のルールなどをスキルとして登録し、現場の担当者が自らAIのふるまいを設計・共有できるようになります。
■「Skills」開発の背景
AIの業務活用が進む一方で、
・担当者ごとにプロンプトの書き方がばらつく
・部門やプロジェクトごとにルールやフォーマットが統一されない
・ナレッジが個人に閉じてしまい、チームで再利用しづらい
といった課題が多くの企業で発生しています。
APOLLO11は、こうした課題を解決するため、「プロンプト」や「ナレッジ」を個人のスキルではなく、チームで共有できる「Skills」として管理する仕組みをNuraGridに実装しました。
■「Skills」の特長
1. ルールやナレッジを「スキル」として定義・再利用
ブランドガイドライン、社内フォーマット、プロジェクト固有のルールなどを「スキル」として登録。一度作成したスキルは、複数のエージェントに接続して再利用できます。
2. 誰でも扱いやすいUIで作成・編集・共有
NuraGridの右サイドバーに追加された「Skills」アイコンから、スキルの作成・編集・共有が可能です。テキストベースでの作成に加え、.mdや.zipなどのファイルからアップロードすることもできます。
3. チーム・部門単位でAIのふるまいを標準化
作成したスキルは、他のユーザーと共有することができます。これにより、「このプロジェクトではこのスキルセット」「この部門ではこのフォーマット」といった形で、チーム・部門単位でAIのふるまいとアウトプット品質を標準化できます。
4. 複数スキルの組み合わせ・自動切り替え
ひとつのエージェントに複数のスキルを設定し、タスクや条件に応じて自動的に使い分ける運用も可能です。これにより、「議事録作成スキル」と「レポート作成スキル」など、用途に応じたスキルを1つのエージェントで柔軟に活用できます。
■想定される活用例
・自社ブランドトーンを守った広報文・お知らせ文の作成
・社内標準フォーマットでの議事録・議案書・報告書の自動作成
・特定プロジェクトの用語・ルールに沿ったQA対応
・自社イメージキャラクターの文体でのSNS投稿案作成 など
■NuraGridについて
NuraGridは、複数の生成AI（ChatGPT、Claude、Gemini、Perplexity、DeepSeek、Grok、GPT-5.2等）を1つのアカウントで統合し、RAG、Tool、MCPで外部データと連携。企業の業務に最適化された専用AIを、ノーコードで即日作成できるビジネスAIプラットフォームです。
NuraGridの4つの主要機能：
1. 複数の主要AIを1つのアカウントで統合
ChatGPT、Claude、Gemini、Perplexity等、複数の生成AIをワンクリックで切り替え可能。複数契約・管理が不要になります。
2. ノーコードで専用AIを即日作成
Agent Builderで、業務に最適化された専用AIを即日作成。プログラミング不要。NURA.agentarchitectがガイドします。
3. 外部データ連携で業務を自動化
RAG、Tool、MCPで外部データと連携。社内マニュアル、Google Workspace、GitHub等と接続し、業務を自動化できます。
4. チーム共有でノウハウを会社の資産に
専用AI、プロンプトをチーム全体で共有。個人の生産性向上がチーム全体に波及し、ノウハウが属人化せず会社の資産になります。
■APOLLO11のビジョン・ミッション
ビジョン：Everybody create personal AI by their hand（誰でも簡単に、自分専用のAIが作れるようになる）
ミッション：情報洪水に溺れている人類をAIとソフトウェアで助ける
APOLLO11は2011年の設立以来、Webユーザー分析ツール「mouseflow」の国内唯一の認定パートナーおよび自社開発のABテストツール「APOLLO Optimize」の提供を通じて、企業のデジタル課題解決に取り組んでまいりました。この度、これらの経験とノウハウを結集させ、組織全体の生産性向上に貢献するプラットフォーム「NuraGrid」を通じて、情報の可視化と優先度付けを実現し、組織と個人の可能性を最大限に引き出す環境提供を目指しています。
■企業概要
企業名：株式会社APOLLO11
代表取締役：吉丸 彰
本社所在地：愛知県名古屋市昭和区桜山町5-99-6 桜山駅前ビル6F
設立日：2011年4月28日
事業内容：社内にエンジニアがいなくても大丈夫！企業向けのノーコードAI作成ツール「NuraGrid」事業、SaaS事業
サービス名：NuraGrid
公式サイトURL：https://nuragrid.com/
本件に関するお問い合わせ先
株式会社APOLLO11
NuraGridカスタマーサポート
E-mail：nuragridsupport@apollo11.co.jp
Web：https://nuragrid.com/
配信元企業：株式会社APOLLO11
株式会社APOLLO11（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：吉丸 彰、以下「APOLLO11」）は、業務自動化向けAIプラットフォーム「NuraGrid（ニューラグリッド）」において、新機能「Skills（スキル）」の提供を開始したことをお知らせいたします。
「Skills」は、NuraGrid上のAIエージェントに対して、任意の「スキルセット」を付与できる機能です。ブランドガイドラインや社内ルール、プロジェクト固有のルールなどをスキルとして登録し、現場の担当者が自らAIのふるまいを設計・共有できるようになります。
AIの業務活用が進む一方で、
・担当者ごとにプロンプトの書き方がばらつく
・部門やプロジェクトごとにルールやフォーマットが統一されない
・ナレッジが個人に閉じてしまい、チームで再利用しづらい
といった課題が多くの企業で発生しています。
APOLLO11は、こうした課題を解決するため、「プロンプト」や「ナレッジ」を個人のスキルではなく、チームで共有できる「Skills」として管理する仕組みをNuraGridに実装しました。
■「Skills」の特長
1. ルールやナレッジを「スキル」として定義・再利用
ブランドガイドライン、社内フォーマット、プロジェクト固有のルールなどを「スキル」として登録。一度作成したスキルは、複数のエージェントに接続して再利用できます。
2. 誰でも扱いやすいUIで作成・編集・共有
NuraGridの右サイドバーに追加された「Skills」アイコンから、スキルの作成・編集・共有が可能です。テキストベースでの作成に加え、.mdや.zipなどのファイルからアップロードすることもできます。
3. チーム・部門単位でAIのふるまいを標準化
作成したスキルは、他のユーザーと共有することができます。これにより、「このプロジェクトではこのスキルセット」「この部門ではこのフォーマット」といった形で、チーム・部門単位でAIのふるまいとアウトプット品質を標準化できます。
4. 複数スキルの組み合わせ・自動切り替え
ひとつのエージェントに複数のスキルを設定し、タスクや条件に応じて自動的に使い分ける運用も可能です。これにより、「議事録作成スキル」と「レポート作成スキル」など、用途に応じたスキルを1つのエージェントで柔軟に活用できます。
■想定される活用例
・自社ブランドトーンを守った広報文・お知らせ文の作成
・社内標準フォーマットでの議事録・議案書・報告書の自動作成
・特定プロジェクトの用語・ルールに沿ったQA対応
・自社イメージキャラクターの文体でのSNS投稿案作成 など
■NuraGridについて
NuraGridは、複数の生成AI（ChatGPT、Claude、Gemini、Perplexity、DeepSeek、Grok、GPT-5.2等）を1つのアカウントで統合し、RAG、Tool、MCPで外部データと連携。企業の業務に最適化された専用AIを、ノーコードで即日作成できるビジネスAIプラットフォームです。
NuraGridの4つの主要機能：
1. 複数の主要AIを1つのアカウントで統合
ChatGPT、Claude、Gemini、Perplexity等、複数の生成AIをワンクリックで切り替え可能。複数契約・管理が不要になります。
2. ノーコードで専用AIを即日作成
Agent Builderで、業務に最適化された専用AIを即日作成。プログラミング不要。NURA.agentarchitectがガイドします。
3. 外部データ連携で業務を自動化
RAG、Tool、MCPで外部データと連携。社内マニュアル、Google Workspace、GitHub等と接続し、業務を自動化できます。
4. チーム共有でノウハウを会社の資産に
専用AI、プロンプトをチーム全体で共有。個人の生産性向上がチーム全体に波及し、ノウハウが属人化せず会社の資産になります。
■APOLLO11のビジョン・ミッション
ビジョン：Everybody create personal AI by their hand（誰でも簡単に、自分専用のAIが作れるようになる）
ミッション：情報洪水に溺れている人類をAIとソフトウェアで助ける
APOLLO11は2011年の設立以来、Webユーザー分析ツール「mouseflow」の国内唯一の認定パートナーおよび自社開発のABテストツール「APOLLO Optimize」の提供を通じて、企業のデジタル課題解決に取り組んでまいりました。この度、これらの経験とノウハウを結集させ、組織全体の生産性向上に貢献するプラットフォーム「NuraGrid」を通じて、情報の可視化と優先度付けを実現し、組織と個人の可能性を最大限に引き出す環境提供を目指しています。
■企業概要
企業名：株式会社APOLLO11
代表取締役：吉丸 彰
本社所在地：愛知県名古屋市昭和区桜山町5-99-6 桜山駅前ビル6F
設立日：2011年4月28日
事業内容：社内にエンジニアがいなくても大丈夫！企業向けのノーコードAI作成ツール「NuraGrid」事業、SaaS事業
サービス名：NuraGrid
公式サイトURL：https://nuragrid.com/
本件に関するお問い合わせ先
株式会社APOLLO11
NuraGridカスタマーサポート
E-mail：nuragridsupport@apollo11.co.jp
Web：https://nuragrid.com/
配信元企業：株式会社APOLLO11
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