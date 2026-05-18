業務自動化向けAIプラットフォーム「NuraGrid」 新フュージョンモデル「APOLLO11-fusion」を提供開始 ― 高性能と運用コストの最適化を両立した国内企業向けモデル ―

業務自動化向けAIプラットフォーム「NuraGrid」 新フュージョンモデル「APOLLO11-fusion」を提供開始 ― 高性能と運用コストの最適化を両立した国内企業向けモデル ―