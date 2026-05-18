“まずは試したい”ニーズに応えて、当社初のレンタル導入 自転車用ペットリュック「HUG Buddy」レンタルサービス開始 自転車への取り付けとリュック使用をシームレスに切り替えられる、新しい2WAY設計

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