雨でも、汗でも、視界は奪わせない― “見えないストレス”に挑んだ「鬼撥水レンズ」開発ストーリー ―

愛眼株式会社

愛眼株式会社は2026年で創業85周年を迎え、全国に200店以上の店舗を構える眼鏡・補聴器・サングラスその他関連商品を取り扱う眼鏡専⾨店です。お客様の暮らしを、より快適に、より豊かにする企業となることを目指し、安心の技術、納得の商品、気持ちに寄り添うサービスを提供しています。







1. 日常に潜む“視界ストレス”という課題

雨の日、汗をかいたとき、あるいは水しぶきがかかった瞬間。

メガネユーザーの多くが経験するのが、水滴による視界の乱れです。

レンズに付着した水滴は、 視界をぼやけさせるだけでなく、瞬間的に視認性を低下させ、 日常生活から運転、屋外作業に至るまで、さまざまなシーンでストレスや危険を生みます。

さらに、汚れが付着しやすいレンズは頻繁な拭き取りを必要とし、 結果として傷や劣化の原因にもなります。こうした「見えにくさ」は、これまで“仕方のないもの”として受け入れられてきました。

2. 誕生の背景：メガネの価値を再定義する

愛眼が目指したのは、 単に“見える”だけでなく、常に快適に見える状態を維持するメガネでした。

従来のレンズは、 視力補正やUVカットといった基本性能に重点が置かれていましたが、

日常環境における“使い勝手”という観点では、まだ改善の余地がありました。

「雨でも、汗でも、汚れでも、視界を妨げないレンズはつくれないか」この問いから生まれたのが、 新たなレンズカテゴリーともいえる「鬼撥水レンズ」です。





3. 「水滴が視界を奪う」問題への着目

開発の起点となったのは、 “水滴の付き方”そのものへの疑問でした。

一般的なレンズでは、水が表面に広がり、 大きな水滴として残ることで視界を遮ります。そこで愛眼は、水を弾くのではなく、水滴そのものの状態を変えるという発想に着目。

レンズ表面の構造を見直し、水滴が付着しても広がらず、すぐに滑り落ちる状態を目指しました。





その結果、視界を遮る水滴の滞留を大幅に軽減する設計へとつながっていきます。







4. “鬼”と呼ばれる性能を実現するまで

「鬼撥水レンズ」という名称には、 従来とは一線を画す性能への自信が込められています。その特徴は、単なる撥水にとどまりません。







・ 水や油を弾き、汚れが付きにくい撥水・撥油性













・ キズがつきにくく長持ちする耐久性













・ 花粉や黄砂などを寄せ付けにくい静電気防止性













・ レンズ裏面からの紫外線も防ぐ360°UVカット











これらを高次元で両立させることで、「常にクリアな視界を維持する」という新しい価値を実現しました。









5. ユーザー体験から見えた価値

発売後、ユーザーから寄せられたのは、 単なる“便利さ”を超えた声でした。

・ 雨の日でも視界が安定する・ 拭き取りのストレスが減る・ レンズの状態が長く保たれる





これらはすべて、日常の小さなストレスを解消することで、生活の質そのものを向上させる価値でした。また、アウトドアやスポーツシーンだけでなく、日常使いとしての評価も高まり、幅広いユーザー層に受け入れられていきました。











6. 活用価値の豊富さ

鬼撥水レンズは、個人利用だけでなく、いろんな用途においても高い価値を発揮します。

・ 屋外作業や建設現場での視認性確保・ 雨天時の運転業務における安全性向上・ 医療・介護現場での衛生性向上

特に、視界の安定は事故リスクの低減に直結するため、安全管理の観点からも有効な選択肢となります。









愛眼は今後も、レンズ技術を通じて“見えにくさ”という課題に向き合い、

視界の質を高めることで、日常と社会の安全性・快適性の向上に貢献していきます。













