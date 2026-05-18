「健やかな腸内フローラへ」をテーマに乳酸菌生産物質の研究・製造・販売を行う株式会社光英科学研究所(本社：埼玉県和光市、代表取締役社長：小野寺 洋子)は、スポーツを通じた健康づくりを応援する体験型イベント、「第4回 和光・発酵・健康 卓球フェスタ2026」を6月13日(土)和光市総合体育館にて開催いたします。

今回で第4回目となる本イベントは、埼玉県を拠点に活躍するプロ卓球チームT.T彩たまの選手を迎え、子供から大人まで、プロスポーツ選手と触れ合いながら体を動かすことの楽しさや健康づくりの大切さを体感していただくことを目的に実施しているものです。





親子で参加できる無料のスポーツイベントとして、幅広い世代で楽しめるプログラムをご用意しています。





イベントポスター

イベントメインイメージ





＜イベント開催概要＞

イベント名： 第4回 和光・発酵・健康 卓球フェスタ2026

埼玉のプロ卓球チーム T.T彩たまの選手と卓球を楽しもう！

開催日時 ： 2026年6月13日(土)14:00～16:00(受付13:30～)

会場 ： 和光市総合体育館(埼玉県和光市広沢3-1)

主催 ： 株式会社光英科学研究所／T.T彩たま株式会社／

株式会社セイカスポーツセンター

後援 ： 和光市教育委員会





＜お申込み方法＞

下記お申込みフォームより必要事項をご入力の上、送信してください。

お申込みフォーム： https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfheux7pBKzRL99QxXRoqatEaavkTNyGV5_YoIW7rcs05M34Q/viewform





※FAXでお申込みの方は、下記必要事項をご記入の上、お送りください。





【第4回 和光・発酵・健康 卓球フェスタ2026 お申込み希望】

(1)氏名

(2)電話番号

(3)卓球歴

(4)ラケットの有無





FAX ： 048-825-1030(T.T彩たま株式会社)

抽選申込期間： 2026年5月1日(金)～5月31日(日)

抽選発表 ： 2026年6月2日(火)予定









■本イベントに関するお問い合わせ先

T.T彩たま株式会社

TEL ： 048-814-1226

E-mail： info@ttsaitama.jp

※「第4回 和光・発酵・健康 卓球フェスタ2026」に関するお問い合わせの旨をお伝えください。









＜イベントスケジュール＞

13:30 受付開始

14:00 イベント開始

16:00 イベント終了 (予定)









＜イベント内容＞

・プロ選手による卓球レクチャー

・参加型の挑戦コーナー

・腸活体操(和光市商工会と連携)

・サイン会・記念撮影

※イベント内容は変更する場合があります。









＜T.T彩たま＞

埼玉県を本拠地とする、男子プロ卓球チーム。ノジマ Tリーグ 2024-2025シーズンで見事優勝に輝き、続く2025-2026シーズンでもプレーオフ進出を果たした強豪チームです。今回で4回目を迎える「和光・発酵・健康 卓球フェスタ」に、今年も選手たちの参加が決定しました。プロの凄技を間近で体感し、直接レクチャーを受けられる貴重なチャンスです。ラケットの貸出もあり、初心者の方でも安心して参加できる環境を整えています。みんなで一緒に、卓球を楽しみましょう！※イベントにはプロ選手2名が来場予定です。









＜光英科学研究所の地域貢献活動の取り組み・地元アスリートの応援＞

1969年に乳酸菌生産物質の研究専門機関として設立された株式会社光英科学研究所は、乳酸菌生産物質の大量生産化に伴い、1994年に工場および本社を埼玉県和光市に移転し法人化しました。2026年には、和光市にて法人化32周年を迎えます。

当社は本業である研究・製造事業に加え、地元和光市の皆さまや事業者との交流を通じて、地域に根ざした企業活動を展開しています。「和光・発酵・健康」をスローガンに掲げ、乳酸菌生産物質を通じて腸内環境の大切さを発信し、健康的な生活の支援に取り組んでいます。

その一環として、2020年より和光市出身の自転車競技選手・梶原悠未選手をスポンサーとして応援。さらに2021年には、埼玉県を拠点とするプロ卓球チームT.T彩たまと企業パートナー契約を締結しました。加えて2026年からは、さいたま市を拠点とする自転車チーム「さいたまディレーブ」とのスポンサー契約も開始しています。





当社は、世界で活躍するアスリートの腸内環境を整えることによるコンディション向上の支援に取り組むとともに、選手たちと連携した地域貢献活動を推進しています。こうした取り組みを通じて、スポーツと健康を軸とした地域共創の実現を目指してまいります。









＜代表取締役社長 小野寺 洋子 コメント＞

当社は「乳酸菌生産物質で世界人類の健康増進に貢献する」を理念に、皆様の健康に役立つ商品づくり、イベントを推進しております。腸内環境のためには食べ物もさることながら、体を動かすことも大切な要因とされています。

本イベントは、子供から大人まで世代を超えて「体を動かす」ことに取り組んでいただき、かつプロスポーツ選手によるレクチャーで“本物の体験”をしていただきたい、という想いからスタートしました。当日はT.T彩たまの選手2名によるエキシビションマッチも予定しており、プロスポーツ選手の活躍する姿に間近でふれることは、特に未来を担う子供たちにとって将来の可能性を広げる大切なきっかけになると考えています。

今年、本イベントが第4回を迎えることができますのも、地域の皆さま、関係者の皆さまのご理解とご協力のおかげと深く感謝申し上げます。今後もスポーツ・アスリート支援を通じて、地域社会に貢献できる活動を継続してまいります。









＜会社概要＞

会社名 ： 株式会社光英科学研究所

代表者 ： 代表取締役会長 村田 公英／代表取締役社長 小野寺 洋子

所在地 ： 〒351-0115 埼玉県和光市新倉5-1-25

設立 ： 1969年創立／1994年法人化

事業内容： 乳酸菌生産物質の製造・販売、乳酸菌の培養

URL ： https://koei-science.com