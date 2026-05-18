軽量・コンパクトでシンプル操作のリバウンド硬さ計『Leeb Lite』『Lab Leeb』の2モデルを販売開始
超音波検査機器および硬さ計の販売を手がけるダコタ・ジャパン株式会社(本社：さいたま市、代表取締役：深澤 義知)は、新製品のリバウンド硬さ計『Leeb Lite』『Lab Leeb』2モデルの販売を2026年5月20日より開始します。
リバウンド硬さ計「Leeb Lite」「Lab Leeb」
◆リバウンド(リーブ)硬さ計『Leeb Lite』『Lab Leeb』の概要
『Leeb Lite』『Lab Leeb』は、質量5kg以上、厚さ25mm以上の金属材料の硬さ測定に適したリバウンド硬さ計です。軽量・コンパクトで操作もシンプルなため、初めて硬さ測定を行う方にも扱いやすく、現場で安定した測定を行えます。
リバウンド(リーブ)方式は大型部品の硬さ測定に適しており、鋳鍛造品、溶接部、機械加工部品、熱処理品など幅広い対象に活用できます。
また、「Lab Leeb」はBluetooth通信に対応しており、スマートフォンやタブレットと接続して使用できます。専用アプリ「NOVOTEST Lab」により、大画面で測定値を確認できるほか、レポート・写真・動画などのデータ共有もスムーズに行えます。
Lab Leebはスマホ連携に対応
スマホに測定値を表示・記録(Lab Leeb)
◆特徴
・習熟不要。測定者によるばらつきを抑え安定した測定ができます。
・インパクト(測定)方向を入力し誤差を自動補正。0/45/90/135/180度の5方向に対応。
・約80gの超軽量&シンプルメニューで、女性や年配者でも簡単に硬さを測定。
◆硬度測定・評価対象
鋳鍛造品、鋳物部品、鍛造品、熱処理品、構造材など、さまざまな金属部品の硬さ確認に活用できます。
◆測定対象の金属
炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属など、各種金属材料の硬さ測定に対応します。
・鉄鋼材料：炭素鋼(S45Cなど)、合金鋼(SCM系など)、工具鋼、金型鋼、構造用鋼
・ステンレス鋼：SUS304、SUS316、SUS420など
・鋳鉄：FC材(ねずみ鋳鉄)、FCD材(球状黒鉛鋳鉄)、鋳鋼品
・非鉄金属：アルミ、アルミ合金、真鍮、青銅、銅
横方向の測定にも対応
パッケージ
◆「Leeb Lite」「Lab Leeb」製品ページ
https://www.dakotajapan.com/product/p_h_tester/leeb/
◆硬さ計一覧ページ
https://www.dakotajapan.com/product/p_h_tester/
◆お見積・お問い合わせ
https://www.dakotajapan.com/contact/
◆会社概要
・会社名 ： ダコタ・ジャパン株式会社
・所在地 ： ＜本製品を管轄している部門＞
〒330-0802 埼玉県さいたま市大宮区宮町4丁目150番1号
・代表取締役社長： 深澤 義知
・事業内容 ： 非破壊検査機器の販売および校正
・サイトURL ： https://www.dakotajapan.com