超音波検査機器および硬さ計の販売を手がけるダコタ・ジャパン株式会社(本社：さいたま市、代表取締役：深澤 義知)は、新製品のリバウンド硬さ計『Leeb Lite』『Lab Leeb』2モデルの販売を2026年5月20日より開始します。





リバウンド硬さ計「Leeb Lite」「Lab Leeb」





◆リバウンド(リーブ)硬さ計『Leeb Lite』『Lab Leeb』の概要

『Leeb Lite』『Lab Leeb』は、質量5kg以上、厚さ25mm以上の金属材料の硬さ測定に適したリバウンド硬さ計です。軽量・コンパクトで操作もシンプルなため、初めて硬さ測定を行う方にも扱いやすく、現場で安定した測定を行えます。

リバウンド(リーブ)方式は大型部品の硬さ測定に適しており、鋳鍛造品、溶接部、機械加工部品、熱処理品など幅広い対象に活用できます。





また、「Lab Leeb」はBluetooth通信に対応しており、スマートフォンやタブレットと接続して使用できます。専用アプリ「NOVOTEST Lab」により、大画面で測定値を確認できるほか、レポート・写真・動画などのデータ共有もスムーズに行えます。





Lab Leebはスマホ連携に対応

スマホに測定値を表示・記録(Lab Leeb)





◆特徴

・習熟不要。測定者によるばらつきを抑え安定した測定ができます。

・インパクト(測定)方向を入力し誤差を自動補正。0/45/90/135/180度の5方向に対応。

・約80gの超軽量&シンプルメニューで、女性や年配者でも簡単に硬さを測定。









◆硬度測定・評価対象

鋳鍛造品、鋳物部品、鍛造品、熱処理品、構造材など、さまざまな金属部品の硬さ確認に活用できます。









◆測定対象の金属

炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属など、各種金属材料の硬さ測定に対応します。

・鉄鋼材料：炭素鋼(S45Cなど)、合金鋼(SCM系など)、工具鋼、金型鋼、構造用鋼

・ステンレス鋼：SUS304、SUS316、SUS420など

・鋳鉄：FC材(ねずみ鋳鉄)、FCD材(球状黒鉛鋳鉄)、鋳鋼品

・非鉄金属：アルミ、アルミ合金、真鍮、青銅、銅





横方向の測定にも対応





パッケージ





◆「Leeb Lite」「Lab Leeb」製品ページ

https://www.dakotajapan.com/product/p_h_tester/leeb/









◆硬さ計一覧ページ

https://www.dakotajapan.com/product/p_h_tester/









◆お見積・お問い合わせ

https://www.dakotajapan.com/contact/









◆会社概要

・会社名 ： ダコタ・ジャパン株式会社

・所在地 ： ＜本製品を管轄している部門＞

〒330-0802 埼玉県さいたま市大宮区宮町4丁目150番1号

・代表取締役社長： 深澤 義知

・事業内容 ： 非破壊検査機器の販売および校正

・サイトURL ： https://www.dakotajapan.com