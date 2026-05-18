株式会社レゾナント・システムズ(所在地：神奈川県横浜市、代表：石塚 利之)は、5月22日(金)大阪で開催されます『2026バステクフォーラム』(主催：株式会社ぽると出版)に出展いたします。





当日は、音声合成放送装置、LED行先表示器、ドライブレコーダー、路線バス向け置き去り防止装置をはじめ、簡易型音声案内放送装置、USB Type-A+C充電ソケットなど、路線バス運行に関わる各種製品を展示いたします。

皆様のご来場をお待ちしております。





展示ブース(※イメージ)





■開催概要

2026バステクフォーラム

開催日： 5月22日(金) 10:00～16:10

会場 ： 大阪府大阪市此花区北港緑地2-1-128

舞洲スポーツアイランド「空の広場」

https://shisetsu.mizuno.jp/m-7402

主催 ： 株式会社ぽると出版

http://www.portepub.co.jp/tour.htm









■会社概要

商号 ： 株式会社レゾナント・システムズ

所在地 ： 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4-34-26 鶴見千代田ビル

代表 ： 石塚 利之

設立日 ： 1952年12月12日

事業内容： 交通機器、録音映像、特機、インテグレーション、ソリューション事業

URL ： https://www.resonant-systems.com

Mail ： koutsuu@resonant-systems.com

TEL ： 045-503-3121(代表)