株式会社レゾナント・システムズ(所在地：神奈川県横浜市、代表：石塚 利之)は、5月22日(金)大阪で開催されます『2026バステクフォーラム』(主催：株式会社ぽると出版)に出展いたします。


当日は、音声合成放送装置、LED行先表示器、ドライブレコーダー、路線バス向け置き去り防止装置をはじめ、簡易型音声案内放送装置、USB Type-A+C充電ソケットなど、路線バス運行に関わる各種製品を展示いたします。

皆様のご来場をお待ちしております。


展示ブース(※イメージ)


■開催概要

2026バステクフォーラム

開催日： 5月22日(金)　10:00～16:10

会場　： 大阪府大阪市此花区北港緑地2-1-128

　　　　 舞洲スポーツアイランド「空の広場」

　　　　 https://shisetsu.mizuno.jp/m-7402

主催　： 株式会社ぽると出版

　　　　 http://www.portepub.co.jp/tour.htm



■会社概要

商号　　： 株式会社レゾナント・システムズ

所在地　： 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4-34-26 鶴見千代田ビル

代表　　： 石塚 利之

設立日　： 1952年12月12日

事業内容： 交通機器、録音映像、特機、インテグレーション、ソリューション事業

URL　　 ： https://www.resonant-systems.com

Mail　　： koutsuu@resonant-systems.com

TEL　　 ： 045-503-3121(代表)